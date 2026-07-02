https://sputniknews.uz/20260702/europe-jazirama-qurbonlar-58775921.html
Парижда мурдахоналар тўлиб кетди: Европа жазирамаси қурбонлари кўпаймоқда
Парижда мурдахоналар тўлиб кетди: Европа жазирамаси қурбонлари кўпаймоқда
Sputnik Ўзбекистон
Европада аномал иссиқ оқибатида ўлим ҳолатлари ва тиббий хизматларга босим ортмоқда. Францияда мингга яқин ортиқча ўлим қайд этилди, Испанияда эса бу кўрсаткич 1 029 тага етди.
2026-07-02T17:28+0500
2026-07-02T17:28+0500
2026-07-02T17:37+0500
об-ҳаво
европа
польша
франция
испания
табиий офат
дунё янгиликлари
дунёда
жазирама
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/02/58775588_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ef677e97cbd41e190fbcd68784cf2ed.jpg
ТОШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Европада кузатилаётган аномал иссиқ ҳаво бир қатор мамлакатларда ўлим ҳолатлари ва соғлиқни сақлаш тизимига босимни оширди.Франция соғлиқни сақлаш идоралари 24 июндан кейин мамлакатда тахминан 1 000 та ортиқча ўлим қайд этилганини маълум қилди. 25–26 июнь кунлари кунлик ўлимлар сони 1 400 тадан ошган.Иссиқ Францияда бошқа фожиаларга ҳам сабаб бўлмоқда. Одамлар салқинлашиш учун хавфли ва назорат қилинмайдиган жойларда чўмилаётгани ортидан 100 тага яқин чўкиш ҳолати қайд этилган.Испанияда ҳам вазият оғир. Мамлакатда июнь ойида юқори ҳарорат билан боғлиқ 1 029 та ортиқча ўлим ҳисобланган. Бу ёзнинг биринчи ойи учун рекорд кўрсаткич сифатида баҳоланмоқда.Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотига кўра, Европа минтақасида шошилинч тиббий ёрдам хизматларига мурожаатлар кескин ошган. Франциянинг айрим шаҳарларида тез ёрдам чақирувлари 50 фоизгача кўпайган, Лондонда эса ҳаёт учун хавфли ҳолатлар бўйича чақирувлар рекорд даражага етган.
https://sputniknews.uz/20260625/europe-anomal-issiq-58596406.html
европа
польша
испания
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/02/58775588_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b7c58eed8e424ea6fa088fd36378c24.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
об-ҳаво, европа, польша, франция, испания, табиий офат, дунё янгиликлари, дунёда, жазирама
об-ҳаво, европа, польша, франция, испания, табиий офат, дунё янгиликлари, дунёда, жазирама
Парижда мурдахоналар тўлиб кетди: Европа жазирамаси қурбонлари кўпаймоқда
17:28 02.07.2026 (янгиланди: 17:37 02.07.2026)
Испанияда июнь ойида иссиқ билан боғлиқ 1 029 та ортиқча ўлим қайд этилди, Францияда эса ёнғинлар сабаб минглаб одамлар эвакуация қилинмоқда.
ТОШКЕНТ, 2 июл — Sputnik.
Европада кузатилаётган аномал иссиқ ҳаво бир қатор мамлакатларда ўлим ҳолатлари ва соғлиқни сақлаш тизимига босимни оширди
.
Франция соғлиқни сақлаш идоралари 24 июндан кейин мамлакатда тахминан 1 000 та ортиқча ўлим қайд этилганини маълум қилди. 25–26 июнь кунлари кунлик ўлимлар сони 1 400 тадан ошган.
Франция дафн хизматлари миллий федерацияси вакили Готе Катоннинг айтишича, аномал иссиқ оқибатида ўлимлар сони ортиб бораётгани сабаб Париждаги мурдахоналар тўлиб кетган.
Иссиқ Францияда бошқа фожиаларга ҳам сабаб бўлмоқда. Одамлар салқинлашиш учун хавфли ва назорат қилинмайдиган жойларда чўмилаётгани ортидан 100 тага яқин чўкиш ҳолати қайд этилган.
Испанияда ҳам вазият оғир. Мамлакатда июнь ойида юқори ҳарорат билан боғлиқ 1 029 та ортиқча ўлим ҳисобланган. Бу ёзнинг биринчи ойи учун рекорд кўрсаткич сифатида баҳоланмоқда.
Польшада аномал иссиқдан биринчи ўлим ҳолати қайд этилганлиги ҳақида мамлакат шарқидаги Хельм маъмурияти хабар берди.
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотига кўра, Европа минтақасида шошилинч тиббий ёрдам хизматларига мурожаатлар кескин ошган. Франциянинг айрим шаҳарларида тез ёрдам чақирувлари 50 фоизгача кўпайган, Лондонда эса ҳаёт учун хавфли ҳолатлар бўйича чақирувлар рекорд даражага етган.