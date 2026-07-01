https://sputniknews.uz/20260701/russia-qoshinlar-yarim-yil-natijalar-58726637.html
128 та қишлоқ озод этилди: Россия қўшинларининг ярим йиллик натижалари маълум қилинди
128 та қишлоқ озод этилди: Россия қўшинларининг ярим йиллик натижалари маълум қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–июнь ойларида махсус ҳарбий операция зонасида 128 та аҳоли пункти назоратга олинган, 1 575 та омбор ва сақлаш жойи йўқ қилинган.
2026-07-01T10:14+0500
2026-07-01T10:14+0500
2026-07-01T10:19+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
россия мудофаа вазирлиги
донецк халқ республикаси (дхр)
запорожье вилояти
россия
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58357302_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_7a0c4857e4be662ec7d0d71e5d5d67b1.jpg
ТОШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Россия Қуролли кучлари 2026 йилнинг биринчи ярмида махсус ҳарбий операция зонасида 128 та аҳоли пунктини назоратга олди. Бу ҳақда РИА Новости Россия Мудофаа вазирлиги маълумотларини ўрганиб хабар берди.Агентлик ҳисоб-китобларига кўра, 1 январдан 30 июнгача Россия қўшинлари назоратига ўтган аҳоли пунктларининг энг кўпи ДХРга тўғри келади — 39 та. Шунингдек, Харьков вилоятида 32 та, Запорожье вилоятида 29 та, Суми вилоятида 20 та ва Днепропетровск вилоятида 8 та аҳоли пункти қайд этилган.Ойлар кесимида энг юқори кўрсаткич февралда кузатилган — 24 та аҳоли пункти. Январь ва март ойларида 23 тадан, майда 21 та, июнда 20 та, апрелда эса 17 та аҳоли пункти Россия қўшинлари назоратига ўтган.ДХР, Харьков ва Запорожье вилоятлари ҳиссасига жами 100 та аҳоли пункти ёки умумий кўрсаткичнинг 78 фоизи тўғри келди.Маълумотларга кўра, асосий нишонлар орасида Украина ҳарбий-саноат мажмуаси корхоналари, энергетика, транспорт, аэродром ва порт инфратузилмаси объектлари, ўқ-дори ва ёқилғи омборлари, дронларни ишлаб чиқариш, сақлаш ва учириш жойлари бўлган.Бундан ташқари, ярим йил давомида Украина Қуролли кучларига тегишли 1 575 та омбор ва сақлаш жойи йўқ қилингани маълум қилинди. Улар орасида ўқ-дори, ёқилғи, моддий воситалар, қурол-яроғ, ҳарбий техника ва бутловчи қисмлар сақланадиган объектлар бор.
https://sputniknews.uz/20260629/putin-mho-ukraine-58657430.html
запорожье вилояти
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0f/58357302_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_59c53aa979069d67bc8dd9faf6b2d980.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, дунё янгиликлари, россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр), запорожье вилояти, россия, украина
дунёда, дунё янгиликлари, россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр), запорожье вилояти, россия, украина
128 та қишлоқ озод этилди: Россия қўшинларининг ярим йиллик натижалари маълум қилинди
10:14 01.07.2026 (янгиланди: 10:19 01.07.2026)
Россия Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, йилнинг биринчи ярмида 128 та аҳоли пункти назоратга олинди, 1 575 та омбор йўқ қилинди.
ТОШКЕНТ, 1 июл — Sputnik.
Россия Қуролли кучлари 2026 йилнинг биринчи ярмида махсус ҳарбий операция зонасида 128 та аҳоли пунктини назоратга олди. Бу ҳақда РИА Новости Россия Мудофаа вазирлиги маълумотларини ўрганиб хабар берди
.
Агентлик ҳисоб-китобларига кўра, 1 январдан 30 июнгача Россия қўшинлари назоратига ўтган аҳоли пунктларининг энг кўпи ДХРга тўғри келади — 39 та. Шунингдек, Харьков вилоятида 32 та, Запорожье вилоятида 29 та, Суми вилоятида 20 та ва Днепропетровск вилоятида 8 та аҳоли пункти қайд этилган.
Ойлар кесимида энг юқори кўрсаткич февралда кузатилган — 24 та аҳоли пункти. Январь ва март ойларида 23 тадан, майда 21 та, июнда 20 та, апрелда эса 17 та аҳоли пункти Россия қўшинлари назоратига ўтган.
ДХР, Харьков ва Запорожье вилоятлари ҳиссасига жами 100 та аҳоли пункти ёки умумий кўрсаткичнинг 78 фоизи тўғри келди.
Шу даврда Россия Қуролли кучлари Украина армияси манфаатлари йўлида фойдаланилган объектларга юқори аниқликдаги қуроллар билан 22 та оммавий ва камида 135 та гуруҳли зарба берган. Жами зарбалар сони камида 157 тани ташкил этган.
Маълумотларга кўра, асосий нишонлар орасида Украина ҳарбий-саноат мажмуаси корхоналари, энергетика, транспорт, аэродром ва порт инфратузилмаси объектлари, ўқ-дори ва ёқилғи омборлари, дронларни ишлаб чиқариш, сақлаш ва учириш жойлари бўлган.
Бундан ташқари, ярим йил давомида Украина Қуролли кучларига тегишли 1 575 та омбор ва сақлаш жойи йўқ қилингани маълум қилинди. Улар орасида ўқ-дори, ёқилғи, моддий воситалар, қурол-яроғ, ҳарбий техника ва бутловчи қисмлар сақланадиган объектлар бор.