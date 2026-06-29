https://sputniknews.uz/20260629/putin-mho-ukraine-58657430.html
Путин махсус операция ҳақида муҳим баёнотлар берди — тафсилотлар
Путин махсус операция ҳақида муҳим баёнотлар берди — тафсилотлар
Sputnik Ўзбекистон
Россия президенти Владимир Путин СВО ҳудудидаги вазият ҳақида гапириб, Суми, Славянск, Константиновка, Краматорск агломерацияси, Красний Лиман ва Доброполье йўналишларидаги ҳолатга тўхталди.
2026-06-29T10:31+0500
2026-06-29T10:31+0500
2026-06-29T10:34+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
владимир путин
украина
дунё янгиликлари
дунёда
донецк халқ республикаси (дхр)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1d/58656717_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_d7f55967559acf1af4f239930d28cc4a.jpg
ТОШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин “Вести” телеканали журналисти Павел Зарубинга берган интервьюсида махсус ҳарбий операция ҳудудидаги вазият ҳақида бир қатор баёнотлар берди.Путиннинг сўзларига кўра, Россия қўшинлари Донбассда бир нечта йўналишда олдинга силжишда давом этмоқда. Россия президенти Суми йўналишидаги вазиятга ҳам тўхталди. Унинг айтишича, Россия қўшинлари Суми вилояти марказий шаҳригача тахминан 10,5 километр масофада турибди. Путин бу йўналишда қўшинлар фаол ва тез суръатда ҳаракат қилаётганини билдирди.Шу билан бирга, у Россиянинг Суми шаҳри ва умуман минтақага нисбатан “сиёсий режалари” йўқлигини айтди. Путиннинг сўзларига кўра, бу йўналишдаги ҳаракатлар чегара ҳудудларида хавфсизлик зонасини яратиш вазифаси билан боғлиқ.Путин Константиновка йўналишида ҳам жанглар давом этаётганини билдирди. Унинг таъкидлашича, Россия қўшинлари шаҳарнинг 96 фоизини назорат қилмоқда. Президент бу ҳудудни Украина Қуролли кучларининг стратегик мудофаа чизиғидаги муҳим таянч нуқталаридан бири деб атади.Путин, шунингдек, Дружковка ва Краматорск йўналишидаги вазиятга ҳам эътибор қаратди. Унинг сўзларига кўра, Дружковка Алексеево-Дружковкага туташ жойлашган, Дружковкадан Краматорсккача эса атиги 4 километр масофа бор. Шунингдек, Путин Красний Лиман шаҳридаги вазиятга ҳам тўхталди. Унинг сўзларига кўра, бу ҳудудда 11 мингта уйдан 149 тасини эгаллаш қолган. У Красний Лиманни собиқ Совет Иттифоқи ҳудудидаги йирик саралаш темир йўл станцияларидан бири ва Донбассдаги муҳим логистика маркази деб баҳолади.Россия президенти Рубцовское йўналишидаги Рубци аҳоли пункти атрофида ҳам вазият ҳақида маълумот берди. Путин Доброполье йўналишида Россия қўшинлари “ўтиб бўлмас” деб ҳисобланган уч қаторли муҳандислик тўсиқларини ёриб ўтганини билдирди.Президент, шунингдек, Украина томони бу ҳудудда шошилинч равишда маҳаллий таянч пунктлари яратишга уринаётганини айтди.
https://sputniknews.uz/20260613/hech-kim-rossiyaga-strategik-maglubiyat-etkiza-olmagan--putin-58310793.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1d/58656717_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_edb0a2132606312c206a2f45939da4fb.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
владимир путин, украина, дунё янгиликлари, дунёда, донецк халқ республикаси (дхр)
владимир путин, украина, дунё янгиликлари, дунёда, донецк халқ республикаси (дхр)
Путин махсус операция ҳақида муҳим баёнотлар берди — тафсилотлар
10:31 29.06.2026 (янгиланди: 10:34 29.06.2026)
Владимир Путин махсус ҳарбий операция ҳудудидаги вазият ҳақида гапириб, Суми, Славянск, Константиновка, Краматорск агломерацияси, Красний Лиман ва Доброполье йўналишларидаги ҳолатга тўхталди.
ТОШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин “Вести” телеканали журналисти Павел Зарубинга берган интервьюсида махсус ҳарбий операция ҳудудидаги вазият ҳақида бир қатор баёнотлар берди.
Путиннинг сўзларига кўра, Россия қўшинлари Донбассда бир нечта йўналишда олдинга силжишда давом этмоқда.
У Украина Қуролли кучлари томонидан қарийб 10 йил давомида Славянск, Краматорск, Дружковка, Алексеево-Дружковка, Константиновка, шунингдек, Доброполье ва Очеретино йўналишларида стратегик мудофаа чизиғи яратилганини таъкидлади.
Россия президенти Суми йўналишидаги вазиятга ҳам тўхталди. Унинг айтишича, Россия қўшинлари Суми вилояти марказий шаҳригача тахминан 10,5 километр масофада турибди. Путин бу йўналишда қўшинлар фаол ва тез суръатда ҳаракат қилаётганини билдирди.
Шу билан бирга, у Россиянинг Суми шаҳри ва умуман минтақага нисбатан “сиёсий режалари” йўқлигини айтди. Путиннинг сўзларига кўра, бу йўналишдаги ҳаракатлар чегара ҳудудларида хавфсизлик зонасини яратиш вазифаси билан боғлиқ.
Россия президентининг айтишича, “Жануб” қўшинлар гуруҳининг 3-армияси Славянск шаҳри томон ҳаракатланмоқда. Унинг сўзларига кўра, қўшинлар Николаевка аҳоли пунктига кирган, Славянсккача тахминан 8-9 километр қолган.
Путин Константиновка йўналишида ҳам жанглар давом этаётганини билдирди. Унинг таъкидлашича, Россия қўшинлари шаҳарнинг 96 фоизини назорат қилмоқда. Президент бу ҳудудни Украина Қуролли кучларининг стратегик мудофаа чизиғидаги муҳим таянч нуқталаридан бири деб атади.
Путин, шунингдек, Дружковка ва Краматорск йўналишидаги вазиятга ҳам эътибор қаратди. Унинг сўзларига кўра, Дружковка Алексеево-Дружковкага туташ жойлашган, Дружковкадан Краматорсккача эса атиги 4 километр масофа бор.
Россия раҳбарининг таъкидлашича, Украина томони ушбу агломерациядан саноат корхоналарини эвакуация қилишга киришган.
Шунингдек, Путин Красний Лиман шаҳридаги вазиятга ҳам тўхталди. Унинг сўзларига кўра, бу ҳудудда 11 мингта уйдан 149 тасини эгаллаш қолган. У Красний Лиманни собиқ Совет Иттифоқи ҳудудидаги йирик саралаш темир йўл станцияларидан бири ва Донбассдаги муҳим логистика маркази деб баҳолади.
Россия президенти Рубцовское йўналишидаги Рубци аҳоли пункти атрофида ҳам вазият ҳақида маълумот берди.
Унинг айтишича, Старий Оскол дарёсининг чап қирғоғида Украина Қуролли кучларининг тахминан 5 минг кишилик гуруҳи амалда тўсиб қўйилган, уни тўлиқ қуршовга олиш учун тахминан 2 километр қолган.
Путин Доброполье йўналишида Россия қўшинлари “ўтиб бўлмас” деб ҳисобланган уч қаторли муҳандислик тўсиқларини ёриб ўтганини билдирди.
Унинг сўзларига кўра, Россия қўшинлари Добропольега шимол томондан яқинлашган, шаҳар ортида эса Украина Қуролли кучларида олдиндан тайёрланган мудофаа марралари йўқ.
Президент, шунингдек, Украина томони бу ҳудудда шошилинч равишда маҳаллий таянч пунктлари яратишга уринаётганини айтди.