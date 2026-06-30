https://sputniknews.uz/20260630/russia-qoshinlar-uch-aholi-punkt-egallash-58713842.html
Россия қўшинлари учта аҳоли пунктини эгаллади ва 25 та ёқилғи қуйиш объектини йўқ қилди
Россия қўшинлари учта аҳоли пунктини эгаллади ва 25 та ёқилғи қуйиш объектини йўқ қилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги “Жанубий” ва “Шарқ” қўшинлар гуруҳлари ДХРдаги Малиновка, Запорожье вилоятидаги Ровное ва Лесное аҳоли пунктларини эгаллаганини маълум қилди.
2026-06-30T16:58+0500
2026-06-30T16:58+0500
2026-06-30T16:58+0500
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ТОШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. “Жануб” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари ДХРдаги Малиновка аҳоли пунктини, “Шарқ” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари эса Запорожье вилоятидаги Ровное ва Лесное аҳоли пунктларини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Вазирлик маълумотига кўра, 5-армиянинг 394-гвардия мотоўқчи полки ҳужум бўлинмалари Ровное аҳоли пунктини эгаллаб, Украина Қуролли кучларини ушбу ҳудуддан сиқиб чиқарган. Бу “Шарқ” гуруҳи бўлинмаларига Долинка ҳудудидаги мудофаа чизиғига босимни кучайтириш имконини бергани айтилмоқда.Шунингдек, 68-армия корпусининг 39-гвардия мотоўқчи бригадаси ҳужум бўлинмалари Запорожье вилоятидаги Лесное аҳоли пунктини эгаллагани маълум қилинди. Бу Даниловка ҳудудида кейинги ҳаракатлар ва Тимошовка йўналишида олдинга силжиш учун шароит яратган.Жанглар давомида Украина томонининг икки взводга яқин шахсий таркиби, 12 та зирҳли машина, 18 та автомобиль техникаси, 11 та ер усти роботлаштирилган мажмуаси ва 45 та “Баба Яга” туридаги гексакоптери йўқ қилингани айтилмоқда.Шунингдек, “Варяг” алоҳида БПЛА бригадаси Украина ҳудудидаги ёқилғи инфратузилмаси объектларига узоқ масофали зарбалар бергани маълум қилинди. Хабарда 25 та ёқилғи қуйиш шохобчаси ва бир нечта ёқилғи-мойлаш материаллари цистерналари йўқ қилинганлиги қайд этилган.Россия томонига кўра, Украина мониторинг каналлари ҳам ёқилғи қуйиш шохобчаларига аниқ зарбалар берилганини тасдиқлаган.
https://sputniknews.uz/20260629/russia-qoshinlar-bogodarovka-egallash-58671898.html
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дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр), запорожье вилояти
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр), запорожье вилояти
Россия қўшинлари учта аҳоли пунктини эгаллади ва 25 та ёқилғи қуйиш объектини йўқ қилди
Россия Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, “Жануб” ва “Шарқ” қўшинлар гуруҳлари ДХР ва Запорожье вилоятидаги учта аҳоли пунктини эгаллади
ТОШКЕНТ, 30 июн — Sputnik.
“Жануб” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари ДХРдаги Малиновка аҳоли пунктини, “Шарқ” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари эса Запорожье вилоятидаги Ровное ва Лесное аҳоли пунктларини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Вазирлик маълумотига кўра, 5-армиянинг 394-гвардия мотоўқчи полки ҳужум бўлинмалари Ровное аҳоли пунктини эгаллаб, Украина Қуролли кучларини ушбу ҳудуддан сиқиб чиқарган. Бу “Шарқ” гуруҳи бўлинмаларига Долинка ҳудудидаги мудофаа чизиғига босимни кучайтириш имконини бергани айтилмоқда.
Шунингдек, 68-армия корпусининг 39-гвардия мотоўқчи бригадаси ҳужум бўлинмалари Запорожье вилоятидаги Лесное аҳоли пунктини эгаллагани маълум қилинди. Бу Даниловка ҳудудида кейинги ҳаракатлар ва Тимошовка йўналишида олдинга силжиш учун шароит яратган.
Қайд этилишича, эгалланган аҳоли пунктлари Запорожье вилоятида назорат остидаги ҳудудни кенгайтиради ва ушбу йўналишда кейинги ҳаракатлар учун имконият очади.
Жанглар давомида Украина томонининг икки взводга яқин шахсий таркиби, 12 та зирҳли машина, 18 та автомобиль техникаси, 11 та ер усти роботлаштирилган мажмуаси ва 45 та “Баба Яга” туридаги гексакоптери йўқ қилингани айтилмоқда.
Шунингдек, “Варяг” алоҳида БПЛА бригадаси Украина ҳудудидаги ёқилғи инфратузилмаси объектларига узоқ масофали зарбалар бергани маълум қилинди. Хабарда 25 та ёқилғи қуйиш шохобчаси ва бир нечта ёқилғи-мойлаш материаллари цистерналари йўқ қилинганлиги қайд этилган.
Россия томонига кўра, Украина мониторинг каналлари ҳам ёқилғи қуйиш шохобчаларига аниқ зарбалар берилганини тасдиқлаган.