Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260629/russia-qoshinlar-bogodarovka-egallash-58671898.html
Россия қўшинлари Богодаровкани назоратга олди ва Гайчурнинг ўнг қирғоғида мустаҳкамланди
Россия қўшинлари Богодаровкани назоратга олди ва Гайчурнинг ўнг қирғоғида мустаҳкамланди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги “Шарқ” қўшинлар гуруҳи Днепропетровск вилоятидаги Богодаровка аҳоли пунктини эгаллаганини маълум қилди. Вазирликка кўра, бу Гайчур дарёси бўйида мустаҳкамланиш имконини берган.
2026-06-29T15:34+0500
2026-06-29T15:37+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия мудофаа вазирлиги
украина
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/0e/44364009_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_6733854f078c2f0e6d4c828897757bf5.jpg
ТОШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Россия қўшинларининг “Шарқ” гуруҳи Днепропетровск вилоятидаги Богодаровка аҳоли пунктини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Вазирлик маълумотига кўра, 29-умумқўшин армияси 36-гвардия мотоўқчи бригадасининг ҳужум бўлинмалари Гайчур дарёсининг ўнг қирғоғида Украина тузилмаларини эгаллаб турган марраларидан сиқиб чиқарган.Таъкидлашича, Богодаровканинг эгалланиши “Шарқ” гуруҳи бўлинмаларига Гайчур дарёсининг ўнг қирғоғида мустаҳкамланиш ва ушбу ҳудудда Украина Қуролли кучлари мудофааси барқарорлигини бузиш имконини берган.Қайд этилишича, эгалланган марра Александровка ҳудудида кейинги ҳаракатлар ҳамда “Шарқ” гуруҳи қўшинларининг Днепропетровск вилоятида олдинга силжиши учун шароит яратади.
https://sputniknews.uz/20260628/russia-pisansi-novoselovka-ozod-qilish-58651407.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/0e/44364009_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_289596a00c8fbd9601888326e394a820.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, украина, россия
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, украина, россия

Россия қўшинлари Богодаровкани назоратга олди ва Гайчурнинг ўнг қирғоғида мустаҳкамланди

15:34 29.06.2026 (янгиланди: 15:37 29.06.2026)
© Sputnik / Евгений Биятов / Медиабанкка ўтишПодготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.06.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Богодаровканинг озод қилиниши “Шарқ” қўшинлар гуруҳига ушбу ҳудудда Украина мудофааси барқарорлигини бузиш имконини беради.
ТОШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Россия қўшинларининг “Шарқ” гуруҳи Днепропетровск вилоятидаги Богодаровка аҳоли пунктини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Вазирлик маълумотига кўра, 29-умумқўшин армияси 36-гвардия мотоўқчи бригадасининг ҳужум бўлинмалари Гайчур дарёсининг ўнг қирғоғида Украина тузилмаларини эгаллаб турган марраларидан сиқиб чиқарган.

Богодаровка ҳудудидаги жанглар давомида Украина томонининг бир взводдан ортиқ шахсий таркиби, учта зирҳли жанговар машинаси, еттита автомобиль техникаси ҳамда 60 тадан ортиқ “Баба-Яга” типидаги гексакоптери йўқ қилинган.

Таъкидлашича, Богодаровканинг эгалланиши “Шарқ” гуруҳи бўлинмаларига Гайчур дарёсининг ўнг қирғоғида мустаҳкамланиш ва ушбу ҳудудда Украина Қуролли кучлари мудофааси барқарорлигини бузиш имконини берган.
Қайд этилишича, эгалланган марра Александровка ҳудудида кейинги ҳаракатлар ҳамда “Шарқ” гуруҳи қўшинларининг Днепропетровск вилоятида олдинга силжиши учун шароит яратади.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.06.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қўшинлари Писанци ва Новоселовкани озод қилди — икки МиГ-29 йўқ қилинди
Кеча, 17:21
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0