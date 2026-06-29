https://sputniknews.uz/20260629/russia-qoshinlar-bogodarovka-egallash-58671898.html
Россия қўшинлари Богодаровкани назоратга олди ва Гайчурнинг ўнг қирғоғида мустаҳкамланди
Россия қўшинлари Богодаровкани назоратга олди ва Гайчурнинг ўнг қирғоғида мустаҳкамланди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги “Шарқ” қўшинлар гуруҳи Днепропетровск вилоятидаги Богодаровка аҳоли пунктини эгаллаганини маълум қилди. Вазирликка кўра, бу Гайчур дарёси бўйида мустаҳкамланиш имконини берган.
2026-06-29T15:34+0500
2026-06-29T15:34+0500
2026-06-29T15:37+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
россия мудофаа вазирлиги
украина
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/0e/44364009_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_6733854f078c2f0e6d4c828897757bf5.jpg
ТОШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Россия қўшинларининг “Шарқ” гуруҳи Днепропетровск вилоятидаги Богодаровка аҳоли пунктини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Вазирлик маълумотига кўра, 29-умумқўшин армияси 36-гвардия мотоўқчи бригадасининг ҳужум бўлинмалари Гайчур дарёсининг ўнг қирғоғида Украина тузилмаларини эгаллаб турган марраларидан сиқиб чиқарган.Таъкидлашича, Богодаровканинг эгалланиши “Шарқ” гуруҳи бўлинмаларига Гайчур дарёсининг ўнг қирғоғида мустаҳкамланиш ва ушбу ҳудудда Украина Қуролли кучлари мудофааси барқарорлигини бузиш имконини берган.Қайд этилишича, эгалланган марра Александровка ҳудудида кейинги ҳаракатлар ҳамда “Шарқ” гуруҳи қўшинларининг Днепропетровск вилоятида олдинга силжиши учун шароит яратади.
https://sputniknews.uz/20260628/russia-pisansi-novoselovka-ozod-qilish-58651407.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/0e/44364009_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_289596a00c8fbd9601888326e394a820.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, украина, россия
дунё янгиликлари, дунёда, россия мудофаа вазирлиги, украина, россия
Россия қўшинлари Богодаровкани назоратга олди ва Гайчурнинг ўнг қирғоғида мустаҳкамланди
15:34 29.06.2026 (янгиланди: 15:37 29.06.2026)
Богодаровканинг озод қилиниши “Шарқ” қўшинлар гуруҳига ушбу ҳудудда Украина мудофааси барқарорлигини бузиш имконини беради.
ТОШКЕНТ, 29 июн — Sputnik.
Россия қўшинларининг “Шарқ” гуруҳи Днепропетровск вилоятидаги Богодаровка аҳоли пунктини назоратга олди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Вазирлик маълумотига кўра, 29-умумқўшин армияси 36-гвардия мотоўқчи бригадасининг ҳужум бўлинмалари Гайчур дарёсининг ўнг қирғоғида Украина тузилмаларини эгаллаб турган марраларидан сиқиб чиқарган.
Богодаровка ҳудудидаги жанглар давомида Украина томонининг бир взводдан ортиқ шахсий таркиби, учта зирҳли жанговар машинаси, еттита автомобиль техникаси ҳамда 60 тадан ортиқ “Баба-Яга” типидаги гексакоптери йўқ қилинган.
Таъкидлашича, Богодаровканинг эгалланиши “Шарқ” гуруҳи бўлинмаларига Гайчур дарёсининг ўнг қирғоғида мустаҳкамланиш ва ушбу ҳудудда Украина Қуролли кучлари мудофааси барқарорлигини бузиш имконини берган.
Қайд этилишича, эгалланган марра Александровка ҳудудида кейинги ҳаракатлар ҳамда “Шарқ” гуруҳи қўшинларининг Днепропетровск вилоятида олдинга силжиши учун шароит яратади.