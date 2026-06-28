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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260628/russia-pisansi-novoselovka-ozod-qilish-58651407.html
Россия қўшинлари Писанси ва Новоселовкани озод қилди — икки МиГ-29 йўқ қилинди
Россия қўшинлари Писанси ва Новоселовкани озод қилди — икки МиГ-29 йўқ қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги “Восток” қўшинлари гуруҳи Писанси ва Новоселовка аҳоли пунктларини озод қилганини маълум қилди. Шунингдек, аэродромда Украина ҳаво кучларининг иккита МиГ-29 самолёти йўқ қилингани хабар қилинди.
2026-06-28T17:21+0500
2026-06-28T17:21+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Россия Қуролли кучларининг “Шарқ” қўшинлари гуруҳи Днепропетровск вилоятидаги Писанси ва Запорожье вилоятидаги Новоселовка аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Шунингдек, аэродромда Украина ҳаво кучларига қарашли иккита МиГ-29 самолёти йўқ қилинди.Қайд этилишича, Писанси ҳудудидаги жанглар давомида бўлинмалар душманнинг эшелонланган мудофаасини ёриб ўтган. Украина Қуролли кучларининг бир взводи йўқ қилинган, шунингдек, ҳарбий техника яширилган жойлар аниқланиб, зарба берилган. Мудофаа вазирлиги Писанси устидан назорат ўрнатилиши “Шарқ” гуруҳи учун тактик жиҳатдан муҳим маррани эгаллаш имконини берганини таъкидлади. Шунингдек, Россия Қуролли кучларининг тезкор-тактик авиацияси, зарба берувчи дронлари, ракета қўшинлари ва артиллерияси томонидан аэродромда Украина ҳаво кучларига қарашли иккита МиГ-29 самолёти йўқ қилингани хабар қилинди.
https://sputniknews.uz/20260627/rossiya-qurolli-kuchlari-novoskelevatoeni-ozod-qildi-58639267.html
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дунё янгиликлари, дунёда, украина, запорожье вилояти

Россия қўшинлари Писанси ва Новоселовкани озод қилди — икки МиГ-29 йўқ қилинди

17:21 28.06.2026
© РИА НовостиРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.06.2026
© РИА Новости
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Россия қўшинлари Писанси ва Новоселовкани озод қилганини, шунингдек, Украинага қарашли иккита МиГ-29 самолёти йўқ қилинганини билдирди
ТОШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Россия Қуролли кучларининг “Шарқ” қўшинлари гуруҳи Днепропетровск вилоятидаги Писанси ва Запорожье вилоятидаги Новоселовка аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
Шунингдек, аэродромда Украина ҳаво кучларига қарашли иккита МиГ-29 самолёти йўқ қилинди.
Ҳарбий идора маълумотича, Новоселовка аҳоли пункти назоратга олиниши ушбу йўналишда душман мудофаасига босимни кучайтириш ва кейинги силжиш учун шароит яратади.
Қайд этилишича, Писанси ҳудудидаги жанглар давомида бўлинмалар душманнинг эшелонланган мудофаасини ёриб ўтган. Украина Қуролли кучларининг бир взводи йўқ қилинган, шунингдек, ҳарбий техника яширилган жойлар аниқланиб, зарба берилган.
Мудофаа вазирлиги Писанси устидан назорат ўрнатилиши “Шарқ” гуруҳи учун тактик жиҳатдан муҳим маррани эгаллаш имконини берганини таъкидлади.
Бу Украина қўшинлари мудофаасининг барқарорлигига таъсир кўрсатиб, Днепропетровск вилоятида назорат зонасини кенгайтириш учун шароит яратган.
Шунингдек, Россия Қуролли кучларининг тезкор-тактик авиацияси, зарба берувчи дронлари, ракета қўшинлари ва артиллерияси томонидан аэродромда Украина ҳаво кучларига қарашли иккита МиГ-29 самолёти йўқ қилингани хабар қилинди.
Российские военнослужащие. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.06.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия қуролли кучлари Новоскелеватоени озод қилди - видео
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