https://sputniknews.uz/20260628/russia-pisansi-novoselovka-ozod-qilish-58651407.html
Россия қўшинлари Писанси ва Новоселовкани озод қилди — икки МиГ-29 йўқ қилинди
Россия қўшинлари Писанси ва Новоселовкани озод қилди — икки МиГ-29 йўқ қилинди
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Россия Мудофаа вазирлиги “Восток” қўшинлари гуруҳи Писанси ва Новоселовка аҳоли пунктларини озод қилганини маълум қилди. Шунингдек, аэродромда Украина ҳаво кучларининг иккита МиГ-29 самолёти йўқ қилингани хабар қилинди.
2026-06-28T17:21+0500
2026-06-28T17:21+0500
2026-06-28T17:21+0500
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ТОШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Россия Қуролли кучларининг “Шарқ” қўшинлари гуруҳи Днепропетровск вилоятидаги Писанси ва Запорожье вилоятидаги Новоселовка аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Шунингдек, аэродромда Украина ҳаво кучларига қарашли иккита МиГ-29 самолёти йўқ қилинди.Қайд этилишича, Писанси ҳудудидаги жанглар давомида бўлинмалар душманнинг эшелонланган мудофаасини ёриб ўтган. Украина Қуролли кучларининг бир взводи йўқ қилинган, шунингдек, ҳарбий техника яширилган жойлар аниқланиб, зарба берилган. Мудофаа вазирлиги Писанси устидан назорат ўрнатилиши “Шарқ” гуруҳи учун тактик жиҳатдан муҳим маррани эгаллаш имконини берганини таъкидлади. Шунингдек, Россия Қуролли кучларининг тезкор-тактик авиацияси, зарба берувчи дронлари, ракета қўшинлари ва артиллерияси томонидан аэродромда Украина ҳаво кучларига қарашли иккита МиГ-29 самолёти йўқ қилингани хабар қилинди.
https://sputniknews.uz/20260627/rossiya-qurolli-kuchlari-novoskelevatoeni-ozod-qildi-58639267.html
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дунё янгиликлари, дунёда, украина, запорожье вилояти
дунё янгиликлари, дунёда, украина, запорожье вилояти
Россия қўшинлари Писанси ва Новоселовкани озод қилди — икки МиГ-29 йўқ қилинди
Россия қўшинлари Писанси ва Новоселовкани озод қилганини, шунингдек, Украинага қарашли иккита МиГ-29 самолёти йўқ қилинганини билдирди
ТОШКЕНТ, 28 июн — Sputnik.
Россия Қуролли кучларининг “Шарқ” қўшинлари гуруҳи Днепропетровск вилоятидаги Писанси ва Запорожье вилоятидаги Новоселовка аҳоли пунктларини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Шунингдек, аэродромда Украина ҳаво кучларига қарашли иккита МиГ-29 самолёти йўқ қилинди.
Ҳарбий идора маълумотича, Новоселовка аҳоли пункти назоратга олиниши ушбу йўналишда душман мудофаасига босимни кучайтириш ва кейинги силжиш учун шароит яратади.
Қайд этилишича, Писанси ҳудудидаги жанглар давомида бўлинмалар душманнинг эшелонланган мудофаасини ёриб ўтган. Украина Қуролли кучларининг бир взводи йўқ қилинган, шунингдек, ҳарбий техника яширилган жойлар аниқланиб, зарба берилган.
Мудофаа вазирлиги Писанси устидан назорат ўрнатилиши “Шарқ” гуруҳи учун тактик жиҳатдан муҳим маррани эгаллаш имконини берганини таъкидлади.
Бу Украина қўшинлари мудофаасининг барқарорлигига таъсир кўрсатиб, Днепропетровск вилоятида назорат зонасини кенгайтириш учун шароит яратган.
Шунингдек, Россия Қуролли кучларининг тезкор-тактик авиацияси, зарба берувчи дронлари, ракета қўшинлари ва артиллерияси томонидан аэродромда Украина ҳаво кучларига қарашли иккита МиГ-29 самолёти йўқ қилингани хабар қилинди.