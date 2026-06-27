https://sputniknews.uz/20260627/rossiya-qurolli-kuchlari-novoskelevatoeni-ozod-qildi-58639267.html
Россия қуролли кучлари Новоскелеватоени озод қилди - видео
Россия қуролли кучлари Новоскелеватоени озод қилди - видео
Sputnik Ўзбекистон
Россия Қуролли Кучлари Вознесенск аэродромида Украина Қуролли Кучларига тегишли иккита МиГ-29 қирувчи самолётини йўқ қилди 27.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-27T16:58+0500
2026-06-27T16:58+0500
2026-06-27T17:09+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
қуролли кучлар
россия мудофаа вазирлиги
донецк халқ республикаси (дхр)
запорожье вилояти
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ТОШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Россия армияси Днепропетровск вилоятидаги Новоскелеватоени озод қилди, деб хабар қилмоқда Мудофаа вазирлиги. Шу билан бирга, ДХРда Краснй Лиман учун фаол жанглар давом этмоқда: сўнгги 24 соат ичида Россия қуролли кучлари бешта истеҳкомни эгаллаб олди ва 57 та бинони жангарилардан тозалади. Шунингдек, улар шаҳардан "Мовий кўллар" дам олиш марказига қочишга уринган украиналик ҳарбий хизматчиларга ФАБ-500 зарбасини беришди. Украина учта МиГ-29 самолётидан маҳрум бўлдиРоссия Мудофаа вазирлиги Россия кучлари Николаев вилоятидаги Вознесенск аэродромида Украина Қуролли Кучларига тегишли иккита МиГ-29 қирувчи самолётини йўқ қилганини эълон қилди.Хабарда айтилишига кўраа зарба берилган вақтида қуроллари юкланган жанговар самолётлардан бири темир-бетон бошпана олдида тўхтаб турган бўлган. Иккинчи самолёт Темир-бетон бошпана ичида ёқилғи қуяётган бўлган. Шунингдек, Украина Мудофаа вазирлиги хабарига кўра, яна бир МиГ-29 самолёти Полтава вилоятида ҳалокатга учраган.Маҳаллий ОАВ хабар беришича, қирувчи самолёт билан алоқа кеча кечқурун самолёт жанговар вазифани бажараётган пайтда узилиб қолган. Сабаби ҳақида хабар берилмаган. Учувчи самолётни ташлаб чиқишга муваффақ бўлган.Аввалроқ Россия Мудофаа вазирлиги Россия кучлари Украина энергетика инфратузилмаси объектларига зарба берганини эълон қилган эди.Сўнгги 24 соат ичида Россия ҳаво мудофааси кучлари 16 та бошқариладиган ҳаво бомбасини, учта "Фламинго" узоқ масофали круиз ракеталарини ва 511 та учувчисиз учиш аппаратини уриб туширди.
украина
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Освобождение населённого пункта Новоскелеватое
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Освобождение населённого пункта Новоскелеватое
2026-06-27T16:58+0500
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PT1M08S
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Уничтожение двух МиГ-29 ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области
Sputnik Ўзбекистон
ВС России уничтожили два истребителя МиГ-29 ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области.
Об этом сообщило Минобороны, показав кадры последствий точных ударов российских БПЛА.
2026-06-27T16:58+0500
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россия, украина, қуролли кучлар, россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр), запорожье вилояти, видео
россия, украина, қуролли кучлар, россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр), запорожье вилояти, видео
Россия қуролли кучлари Новоскелеватоени озод қилди - видео
16:58 27.06.2026 (янгиланди: 17:09 27.06.2026)
Россия Қуролли Кучлари Вознесенск аэродромида Украина Қуролли Кучларига тегишли иккита МиГ-29 қирувчи самолётини йўқ қилди
ТОШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Россия армияси Днепропетровск вилоятидаги Новоскелеватоени озод қилди, деб хабар қилмоқда Мудофаа вазирлиги.
"Шарқ" Россия кучлари гуруҳи жангчилари Днепропетровск вилоятига чуқур кириб борибНовоскелеватое қишлоғини озод қилишди, дейилади хабарда.
Шу билан бирга, ДХРда Краснй Лиман учун фаол жанглар давом этмоқда: сўнгги 24 соат ичида Россия қуролли кучлари бешта истеҳкомни эгаллаб олди ва 57 та бинони жангарилардан тозалади.
Шунингдек, улар шаҳардан "Мовий кўллар" дам олиш марказига қочишга уринган украиналик ҳарбий хизматчиларга ФАБ-500 зарбасини беришди.
Украина учта МиГ-29 самолётидан маҳрум бўлди
Россия Мудофаа вазирлиги Россия кучлари Николаев вилоятидаги Вознесенск аэродромида Украина Қуролли Кучларига тегишли иккита МиГ-29 қирувчи самолётини йўқ қилганини эълон қилди.
Хабарда айтилишига кўраа зарба берилган вақтида қуроллари юкланган жанговар самолётлардан бири темир-бетон бошпана олдида тўхтаб турган бўлган. Иккинчи самолёт Темир-бетон бошпана ичида ёқилғи қуяётган бўлган.
Аэродромга иккита "Геран-4" учувчисиз аппарати ёрдамида берилган зарбалар ҳар иккала МиГ-29 самолётини, ёқилғи қуйиш машинасини, АПА-5Д махсус машинаси (аэродром мобил бўлинмаси) ва самолётни учишга тайёрлаш учун келган муҳандислик ходимлари ва учувчилар билан бирга йўқ қилди, - дейилади хабарда.
Шунингдек, Украина Мудофаа вазирлиги хабарига кўра, яна бир МиГ-29 самолёти Полтава вилоятида ҳалокатга учраган.
Маҳаллий ОАВ хабар беришича, қирувчи самолёт билан алоқа кеча кечқурун самолёт жанговар вазифани бажараётган пайтда узилиб қолган. Сабаби ҳақида хабар берилмаган. Учувчи самолётни ташлаб чиқишга муваффақ бўлган.
Аввалроқ Россия Мудофаа вазирлиги Россия кучлари Украина энергетика инфратузилмаси объектларига зарба берганини эълон қилган эди.
"Украина Қуролли Кучлари томонидан фойдаланиладиган ёқилғи, энергетика ва транспорт инфратузилмаси объектлари, ёқилғи омборлари, узоқ масофали учувчисиз учиш аппаратлари учириш майдончалари ва 148 та туманда Украина қуролли кучлари ва хорижий ёлланма аскарларнинг вақтинчалик жойлаштириш жойлари зарар кўрди", дейилади баёнотда.
Сўнгги 24 соат ичида Россия ҳаво мудофааси кучлари 16 та бошқариладиган ҳаво бомбасини, учта "Фламинго" узоқ масофали круиз ракеталарини ва 511 та учувчисиз учиш аппаратини уриб туширди.