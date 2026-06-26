Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260626/ukraina-karlson-58610659.html
“Украина энди йўқ”: журналист Карлсон можаро ҳақида фикр билдирди
“Украина энди йўқ”: журналист Карлсон можаро ҳақида фикр билдирди
Sputnik Ўзбекистон
“Трамп Зеленскийдан нафратланмаган. <…> Бироқ у Зеленский бемаъни деб ҳисоблаган. Бутун бу можаро – бемаънилик. Бу АҚШ учун ёмон. У сиз қилаётган ишлар Россияни Хитойга яқинлаштиряпти деб айтган. <…> Албатта, бу биз учун фалокат. У буни равшан кўрган”, - деди Карлсон.
2026-06-26T14:00+0500
2026-06-26T14:00+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
украина
ақш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/08/54685258_0:0:3548:1997_1920x0_80_0_0_e01a0555e591239b363f3793de6ff01f.jpg
ТОШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Президент Дональд Трамп Украина можароси АҚШ учун ғоят зарарли эканига ишонади. Бу ҳақда америкалик журналист Такер Карлсон маълум қилди, дея ёзади РИА Новости.Шу билан бирга, журналистнинг таъкидлашича, можаронинг украиналиклар учун даҳшатли оқибатлари асосан америкаликларнинг виждонига ҳавола.Июн ойида Дональд Трамп Россия ва Украина, унинг фикрига кўра, тинчликка эришишни хоҳлашини таъкидлади, аммо келишувга ёндашувни топиш жуда қийин. Шу билан бирга, Оқ уй раҳбари Владимир Зеленскийнинг битим тузишдан бош тортганидан ҳайратда эканлигини таъкидлади. Шунингдек, Трамп Зеленский билан Россия президенти Владимир Путинга қараганда “битим тузиш анча қийин” эканини айтди.Владимир Путин сешанба куни Россия томони Украина билан тинчлик музокараларидан бош тортмаётганини билдирди. Шунингдек, Россия етакчиси Москва уларни 2022 йилги Истанбул келишувлари ва Аляскадаги саммит давомида эришилган тушунчалар асосида олиб боришга тайёрлигини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20260624/kyiv-front-jarayonlar-58570212.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/08/54685258_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_dc2bbbe9713b2abe5a5ff88903715809.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунёда, дунё янгиликлари, украина, ақш
дунёда, дунё янгиликлари, украина, ақш

“Украина энди йўқ”: журналист Карлсон можаро ҳақида фикр билдирди

14:00 26.06.2026
© POOL / Медиабанкка ўтишАмериканский журналист Такер Карлсон
Американский журналист Такер Карлсон - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.06.2026
© POOL
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Журналистнинг таъкидлашича, можаронинг украиналиклар учун даҳшатли оқибатлари асосан америкаликларнинг виждонига ҳавола.
ТОШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Президент Дональд Трамп Украина можароси АҚШ учун ғоят зарарли эканига ишонади. Бу ҳақда америкалик журналист Такер Карлсон маълум қилди, дея ёзади РИА Новости.

“Трамп Зеленскийдан нафратланмаган. <…> Бироқ у Зеленский бемаъни деб ҳисоблаган. Бутун бу можаро – бемаънилик. Бу АҚШ учун ёмон. У сиз қилаётган ишлар Россияни Хитойга яқинлаштиряпти деб айтган. <…> Албатта, бу биз учун фалокат. У буни равшан кўрган”, - деди Карлсон.

Шу билан бирга, журналистнинг таъкидлашича, можаронинг украиналиклар учун даҳшатли оқибатлари асосан америкаликларнинг виждонига ҳавола.

“Украина энди йўқ. Украина эркак аҳолисининг силласи қуриган, у ўлган. АҚШда Украина байроғини кўтариб, ҳилпиратганлар туфайли уларнинг ҳаммаси ҳалок бўлди”, - дея қўшимча қилди у.

Июн ойида Дональд Трамп Россия ва Украина, унинг фикрига кўра, тинчликка эришишни хоҳлашини таъкидлади, аммо келишувга ёндашувни топиш жуда қийин. Шу билан бирга, Оқ уй раҳбари Владимир Зеленскийнинг битим тузишдан бош тортганидан ҳайратда эканлигини таъкидлади. Шунингдек, Трамп Зеленский билан Россия президенти Владимир Путинга қараганда “битим тузиш анча қийин” эканини айтди.
Владимир Путин сешанба куни Россия томони Украина билан тинчлик музокараларидан бош тортмаётганини билдирди. Шунингдек, Россия етакчиси Москва уларни 2022 йилги Истанбул келишувлари ва Аляскадаги саммит давомида эришилган тушунчалар асосида олиб боришга тайёрлигини таъкидлади.
Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.06.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Песков: Киев учун фронтда “ортга қайтмас жараёнлар” бошланади
24 Июн, 19:19
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0