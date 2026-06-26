https://sputniknews.uz/20260626/ukraina-karlson-58610659.html
“Украина энди йўқ”: журналист Карлсон можаро ҳақида фикр билдирди
“Украина энди йўқ”: журналист Карлсон можаро ҳақида фикр билдирди
Sputnik Ўзбекистон
“Трамп Зеленскийдан нафратланмаган. <…> Бироқ у Зеленский бемаъни деб ҳисоблаган. Бутун бу можаро – бемаънилик. Бу АҚШ учун ёмон. У сиз қилаётган ишлар Россияни Хитойга яқинлаштиряпти деб айтган. <…> Албатта, бу биз учун фалокат. У буни равшан кўрган”, - деди Карлсон.
2026-06-26T14:00+0500
2026-06-26T14:00+0500
2026-06-26T14:00+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
украина
ақш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/08/54685258_0:0:3548:1997_1920x0_80_0_0_e01a0555e591239b363f3793de6ff01f.jpg
ТОШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Президент Дональд Трамп Украина можароси АҚШ учун ғоят зарарли эканига ишонади. Бу ҳақда америкалик журналист Такер Карлсон маълум қилди, дея ёзади РИА Новости.Шу билан бирга, журналистнинг таъкидлашича, можаронинг украиналиклар учун даҳшатли оқибатлари асосан америкаликларнинг виждонига ҳавола.Июн ойида Дональд Трамп Россия ва Украина, унинг фикрига кўра, тинчликка эришишни хоҳлашини таъкидлади, аммо келишувга ёндашувни топиш жуда қийин. Шу билан бирга, Оқ уй раҳбари Владимир Зеленскийнинг битим тузишдан бош тортганидан ҳайратда эканлигини таъкидлади. Шунингдек, Трамп Зеленский билан Россия президенти Владимир Путинга қараганда “битим тузиш анча қийин” эканини айтди.Владимир Путин сешанба куни Россия томони Украина билан тинчлик музокараларидан бош тортмаётганини билдирди. Шунингдек, Россия етакчиси Москва уларни 2022 йилги Истанбул келишувлари ва Аляскадаги саммит давомида эришилган тушунчалар асосида олиб боришга тайёрлигини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20260624/kyiv-front-jarayonlar-58570212.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/08/54685258_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_dc2bbbe9713b2abe5a5ff88903715809.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, дунё янгиликлари, украина, ақш
дунёда, дунё янгиликлари, украина, ақш
“Украина энди йўқ”: журналист Карлсон можаро ҳақида фикр билдирди
Журналистнинг таъкидлашича, можаронинг украиналиклар учун даҳшатли оқибатлари асосан америкаликларнинг виждонига ҳавола.
ТОШКЕНТ, 26 июн — Sputnik
. Президент Дональд Трамп Украина можароси АҚШ учун ғоят зарарли эканига ишонади. Бу ҳақда америкалик журналист Такер Карлсон маълум қилди, дея ёзади
РИА Новости.
“Трамп Зеленскийдан нафратланмаган. <…> Бироқ у Зеленский бемаъни деб ҳисоблаган. Бутун бу можаро – бемаънилик. Бу АҚШ учун ёмон. У сиз қилаётган ишлар Россияни Хитойга яқинлаштиряпти деб айтган. <…> Албатта, бу биз учун фалокат. У буни равшан кўрган”, - деди Карлсон.
Шу билан бирга, журналистнинг таъкидлашича, можаронинг украиналиклар учун даҳшатли оқибатлари асосан америкаликларнинг виждонига ҳавола.
“Украина энди йўқ. Украина эркак аҳолисининг силласи қуриган, у ўлган. АҚШда Украина байроғини кўтариб, ҳилпиратганлар туфайли уларнинг ҳаммаси ҳалок бўлди”, - дея қўшимча қилди у.
Июн ойида Дональд Трамп Россия ва Украина, унинг фикрига кўра, тинчликка эришишни хоҳлашини таъкидлади, аммо келишувга ёндашувни топиш жуда қийин. Шу билан бирга, Оқ уй раҳбари Владимир Зеленскийнинг битим тузишдан бош тортганидан ҳайратда эканлигини таъкидлади. Шунингдек, Трамп Зеленский билан Россия президенти Владимир Путинга қараганда “битим тузиш анча қийин” эканини айтди.
Владимир Путин сешанба куни Россия томони Украина билан тинчлик музокараларидан бош тортмаётганини билдирди. Шунингдек, Россия етакчиси Москва уларни 2022 йилги Истанбул келишувлари ва Аляскадаги саммит давомида эришилган тушунчалар асосида олиб боришга тайёрлигини таъкидлади.