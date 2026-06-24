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Песков: Киев учун фронтда “ортга қайтмас жараёнлар” бошланади
Песков: Киев учун фронтда “ортга қайтмас жараёнлар” бошланади
Sputnik Ўзбекистон
Дмитрий Песков “Примаков ўқишлари” форуми доирасида Украинадаги вазият, Киев билан музокаралар истиқболи, АҚШ вакиллари Стив Уиткофф ҳамда Жаред Кушнернинг саъй-ҳаракатлари ҳақида фикр билдирди.
2026-06-24T19:19+0500
2026-06-24T19:19+0500
2026-06-24T19:19+0500
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ТОШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Фронтдаги вазият Киев учун ёмонлашиб бормоқда, Россия қўшинлари эса бутун фронт чизиғи бўйлаб олдинга силжимоқда. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Песков бу фикрларни “Примаков ўқишлари” халқаро илмий-эксперт форуми доирасида журналистлар билан суҳбатда билдирган.Унинг сўзларига кўра, маълум бир вақтда Киев учун “ортга қайтмас жараёнлар” бошланади.Песков Киев томони фуқаролик инфратузилмаси объектларига зарбалар бериш орқали қаршилик кўрсатмоқда, деб таъкидлади. Унинг айтишича, бундай ҳолатларни камайтириш зарур ва бу билан Россия ҳарбийлари ҳамда тегишли идоралар шуғулланмоқда.Кремль вакили, шунингдек, Украина томони ҳаракатлари билан боғлиқ ҳолатлар ҳужжатлаштирилаётганини айтди.Песков АҚШ вакиллари Стив Уиткофф ва Жаред Кушнернинг Украина бўйича саъй-ҳаракатларига ҳам тўхталди.Киев билан музокаралар эҳтимоли ҳақида гапирар экан, Песков айни пайтда ҳеч қандай янги келишув йўқлигини билдирди.Унинг таъкидлашича, Москва музокараларга тайёрлигини сақлаб қолмоқда.Кремль вакилига кўра, Россия президенти ўз позициясининг асосий параметрларини аввалроқ Ташқи ишлар вазирлигидаги чиқишда баён қилган.
https://sputniknews.uz/20260623/russia-tiv-rahbar-ukraine-mojaro-bayonotlar-58546912.html
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дмитрий песков, дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия
дмитрий песков, дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия
Песков: Киев учун фронтда “ортга қайтмас жараёнлар” бошланади
Дмитрий Песков Украинадаги вазият, фронтдаги жараёнлар, Киев билан музокаралар ва АҚШ вакилларининг саъй-ҳаракатлари юзасидан баёнот берди.
ТОШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.
Фронтдаги вазият Киев учун ёмонлашиб бормоқда, Россия қўшинлари эса бутун фронт чизиғи бўйлаб олдинга силжимоқда. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди
.
Песков бу фикрларни “Примаков ўқишлари” халқаро илмий-эксперт форуми доирасида журналистлар билан суҳбатда билдирган.
“Фронтлардаги вазият шундайки, Киев режими учун у кундан-кунга ёмонлашмоқда. Динамика аниқ. Ҳарбийларимиз бутун фронт бўйлаб ҳаракат қилмоқда”, — деди Песков.
Унинг сўзларига кўра, маълум бир вақтда Киев учун “ортга қайтмас жараёнлар” бошланади.
Песков Киев томони фуқаролик инфратузилмаси объектларига зарбалар бериш орқали қаршилик кўрсатмоқда, деб таъкидлади. Унинг айтишича, бундай ҳолатларни камайтириш зарур ва бу билан Россия ҳарбийлари ҳамда тегишли идоралар шуғулланмоқда.
Кремль вакили, шунингдек, Украина томони ҳаракатлари билан боғлиқ ҳолатлар ҳужжатлаштирилаётганини айтди.
“Жиноятлар аниқ, улар ҳужжатлаштирилади, архивланади ва буларнинг барчаси кун тартибида. Буни ҳеч ким унутмайди. Ҳар бир нарсанинг ўз вақти бор”, — деди у.
Песков АҚШ вакиллари Стив Уиткофф ва Жаред Кушнернинг Украина бўйича саъй-ҳаракатларига ҳам тўхталди.
Жаноб Уиткофф ва жаноб Кушнердан уларнинг саъй-ҳаракатлари учун миннатдормиз ва уларни самарали деб ҳисоблаймиз. Улар барча томонларни тинглашга тайёр. Ҳозирги шароитда бунинг аҳамияти катта”, — деди Россия президенти матбуот котиби.
Киев билан музокаралар эҳтимоли ҳақида гапирар экан, Песков айни пайтда ҳеч қандай янги келишув йўқлигини билдирди.
Унинг таъкидлашича, Москва музокараларга тайёрлигини сақлаб қолмоқда.
“Йўқ, ҳеч қандай келишув йўқ. Бу Россия президентининг изчил позицияси. У бу ҳақда доимо гапиради”, — деди Песков.
Кремль вакилига кўра, Россия президенти ўз позициясининг асосий параметрларини аввалроқ Ташқи ишлар вазирлигидаги чиқишда баён қилган.