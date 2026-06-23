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Россия ТИВ раҳбари Украина можароси бўйича янги баёнотлар берди
Россия ТИВ раҳбари Украина можароси бўйича янги баёнотлар берди
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Сергей Лавров Москва музокараларни исталган вақтда давом эттиришга тайёрлигини билдирди. Шу билан бирга, у Ғарб давлатларини можарони чўзишга уринишда айблаб, Россия ўз мақсад ва вазифаларидан воз кечмаслигини таъкидлади
2026-06-23T17:18+0500
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ТОШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Украина Қуролли кучлари жанг майдонида позицияларини йўқотаётган бир пайтда Европа давлатлари Киевни қурол ва молиявий жиҳатдан қўллаб-қувватлашда давом этмоқда. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров РФ ТИВ Дипломатик академиясида бўлиб ўтган 12-элчилар давра суҳбатида таъкидлади.Лавровнинг бошқа баёнотлари:Лавров Россиянинг асосий талаблари сифатида рус тили ва каноник православликка нисбатан чекловларни бекор қилиш, Қрим, Донбасс ва Новороссия бўйича "янги геосиёсий воқелик"ни тан олиш ҳамда Украинанинг нейтрал, блоклардан холи ва ядросиз мақомини таъминлашни санаб ўтди.Шунингдек, вазир икки ой аввал хорижий дипломатик ваколатхоналар ва компанияларга Киевдан эвакуация қилиш бўйича берилган тавсия ҳали ҳам амал қилишини билдирди.
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дунё янгиликлари, сергей лавров, россия тив, европа иттифоқи, украина, ғарб, ақш, россия
дунё янгиликлари, сергей лавров, россия тив, европа иттифоқи, украина, ғарб, ақш, россия
Россия ТИВ раҳбари Украина можароси бўйича янги баёнотлар берди
17:18 23.06.2026 (янгиланди: 17:21 23.06.2026)
Сергей Лавров Украина бўйича музокаралар, Ғарбнинг роли, Россия шартлари ва Киевдан эвакуация қилиш бўйича тавсия ҳақида баёнотлар берди.
ТОШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
Украина Қуролли кучлари жанг майдонида позицияларини йўқотаётган бир пайтда Европа давлатлари Киевни қурол ва молиявий жиҳатдан қўллаб-қувватлашда давом этмоқда. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров РФ ТИВ Дипломатик академиясида бўлиб ўтган 12-элчилар давра суҳбатида таъкидлади
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Лавровнинг бошқа баёнотлари:
Бугунги кунда Британия ҳам, Европа Иттифоқи давлатлари ҳам нацист Киев режимини қурол ва пул билан таъминлашни давом эттирмоқда, унинг очиқ террорчилик ҳаракатларига йўл бермоқда;
Биз уларни музокаралар тўхтаган нуқтадан исталган вақтда давом эттиришга тайёрмиз;
Европа музокаралар формати ҳақида ўйлаши ва бир нечта имкониятларни таклиф қилиши керак, аммо Европадан ким музокарачи бўлишини Киевнинг ўзи белгилайди;
АҚШ, ҳаракатларига қараганда, холис воситачи ролига даъво қилишдан воз кечмоқда ва Россияга қарши санкция босимини кучайтириш йўлидан бормоқда;
Улар (Ғарб давлатлари - таҳр.) Россиянинг ҳужумини тўхтатиш учун зудлик билан ўт очишни тўхтатишга эришишни, вақтдан ютишни ва Киев режимини замонавий қуролларнинг янги партиялари билан таъминлашни хоҳлайди;
Агар биз Брюссель, Париж, Лондон ва Берлиндан эшитаётган баёнотларни тўғридан-тўғри таржима қилсак, Москвадан таслим бўлишни талаб қилишмоқда;
Махсус ҳарбий операциянинг мақсад ва вазифалари бажарилади.
Лавров Россиянинг асосий талаблари сифатида рус тили ва каноник православликка нисбатан чекловларни бекор қилиш, Қрим, Донбасс ва Новороссия бўйича "янги геосиёсий воқелик"ни тан олиш ҳамда Украинанинг нейтрал, блоклардан холи ва ядросиз мақомини таъминлашни санаб ўтди.
Шунингдек, вазир икки ой аввал хорижий дипломатик ваколатхоналар ва компанияларга Киевдан эвакуация қилиш бўйича берилган тавсия ҳали ҳам амал қилишини билдирди.
"Киевдан эвакуация қилиш бўйича тавсия ўз кучида қолади", — деди Лавров.