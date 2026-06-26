https://sputniknews.uz/20260626/saraton-milliy-dastur-58600922.html
Саратон касалликларини эрта аниқлаш бўйича миллий дастур жорий этилади
Саратон касалликларини эрта аниқлаш бўйича миллий дастур жорий этилади
Sputnik Ўзбекистон
Саратон касалликларининг олдини олиш, эрта аниқлаш, ташхислаш ва даволаш дастурнинг устувор вазифаларидан бири. 26.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-26T09:25+0500
2026-06-26T09:25+0500
2026-06-26T09:25+0500
жамият
ўзбекистон
саратон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/1a/29487744_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_074426f7e314404b55a92161af44ccfa.jpg
ТОШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Ўзбекистогнда саратон касалликларини эрта аниқлаш бўйича миллий дастур жорий этилади. Президент тегишли қарорни имзолади.2027 йил 1 январдан Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти ва халқаро экспертлар иштирокида ишлаб чиқилган Саратонга қарши курашиш миллий дастури (Дастур) асосида аҳоли ўртасида ошқозон, йўғон ичак (колоректал), ўпка ва простата бези саратони касалликларини эрта аниқлаш ва уларнинг олдини олиш чора-тадбирлари ҳудудларда босқичма-босқич амалга оширилади.Қуйидагилар Дастурнинг устувор вазифалари этиб белгиланди:Қарор билан саратон касалликларига қарши курашишнинг асосий мақсадлари ҳам белгиланди. Хусусан, аҳолини энг кўп учрайдиган саратон турлари бўйича мақсадли тиббий текширувлар билан қамраб олиш даражасини камида 60 фоизга етказиш, касалликларни 1–2-босқичларда аниқлаш кўрсаткичини 30 фоиздан 40 фоизгача ошириш ҳамда 3–4-босқичларда аниқлаш даражасини 65 фоиздан 55 фоизгача камайтириш режалаштирилган.2027 йил 1 январдан бошлаб давлат бюджетидан молиялаштириладиган кафолатланган тиббий ёрдам доирасида саратон касаллигига чалинган беморларга кўрсатиладиган қатор хизматлар харажатлари Давлат тиббий суғуртаси жамғармаси томонидан қопланади.Булар қаторига саратонни эрта аниқлаш ва олдини олиш бўйича лаборатор ҳамда инструментал диагностика, касалликка ташхис қўйиш ва унинг босқичини аниқлаш, жарроҳлик амалиётлари, базавий ўсмага қарши дори воситалари, гормонал ва қўллаб-қувватловчи терапия, нур терапияси, паллиатив ёрдам, шунингдек, реабилитация ва диспансер кузатуви хизматлари киради.Бундан ташқари, Давлат тиббий суғуртаси жамғармаси ҳузурида Ноинфекцион касалликларга қарши курашиш жамғармаси ташкил этилади.
https://sputniknews.uz/20260302/talaba-chayon-zahar-olish-qurilma-56056847.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/1a/29487744_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_599316edea6521802ad7a76ee847eb49.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, саратон
жамият, ўзбекистон, саратон
Саратон касалликларини эрта аниқлаш бўйича миллий дастур жорий этилади
Саратон касалликларининг олдини олиш, эрта аниқлаш, ташхислаш ва даволаш дастурнинг устувор вазифаларидан бири.
ТОШКЕНТ, 26 июн — Sputnik.
Ўзбекистогнда саратон касалликларини эрта аниқлаш бўйича миллий дастур жорий этилади. Президент тегишли қарорни имзолади.
2027 йил 1 январдан Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти ва халқаро экспертлар иштирокида ишлаб чиқилган Саратонга қарши курашиш миллий дастури (Дастур) асосида аҳоли ўртасида ошқозон, йўғон ичак (колоректал), ўпка ва простата бези саратони касалликларини эрта аниқлаш ва уларнинг олдини олиш чора-тадбирлари ҳудудларда босқичма-босқич амалга оширилади.
Қуйидагилар Дастурнинг устувор вазифалари этиб белгиланди:
аҳолининг саратон касалликлари хавф омиллари, дастлабки белгилари ва олдини олиш
усуллари тўғрисидаги хабардорлигини ошириш;
саратон касалликларининг олдини олиш, эрта аниқлаш, ташхислаш ва даволаш
тизимини қуйидагилар орқали такомиллаштириш;
тиббий ёрдам сифатини ошириш ва ўлим ҳолатларини камайтириш.
Қарор билан саратон касалликларига қарши курашишнинг асосий мақсадлари ҳам белгиланди. Хусусан, аҳолини энг кўп учрайдиган саратон турлари бўйича мақсадли тиббий текширувлар билан қамраб олиш даражасини камида 60 фоизга етказиш, касалликларни 1–2-босқичларда аниқлаш кўрсаткичини 30 фоиздан 40 фоизгача ошириш ҳамда 3–4-босқичларда аниқлаш даражасини 65 фоиздан 55 фоизгача камайтириш режалаштирилган.
2027 йил 1 январдан бошлаб давлат бюджетидан молиялаштириладиган кафолатланган тиббий ёрдам доирасида саратон касаллигига чалинган беморларга кўрсатиладиган қатор хизматлар харажатлари Давлат тиббий суғуртаси жамғармаси томонидан қопланади.
Булар қаторига саратонни эрта аниқлаш ва олдини олиш бўйича лаборатор ҳамда инструментал диагностика, касалликка ташхис қўйиш ва унинг босқичини аниқлаш, жарроҳлик амалиётлари, базавий ўсмага қарши дори воситалари, гормонал ва қўллаб-қувватловчи терапия, нур терапияси, паллиатив ёрдам, шунингдек, реабилитация ва диспансер кузатуви хизматлари киради.
Бундан ташқари, Давлат тиббий суғуртаси жамғармаси ҳузурида Ноинфекцион касалликларга қарши курашиш жамғармаси ташкил этилади.