Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260626/oqituvchilar-magistratura-58601112.html
Олий тоифали ўқитувчилар мақсадли магистратурага қабул қилинади
Олий тоифали ўқитувчилар мақсадли магистратурага қабул қилинади
Sputnik Ўзбекистон
Мақсадли магистратурани тугатгандан кейин 3 йил давомида умумий ўрта таълим ташкилотида ишлаб бериш керак. 26.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-26T10:14+0500
2026-06-26T10:14+0500
жамият
ўзбекистон
ўқитувчилар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/13/45269592_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_41eaedc1210e24bb2659e7bb79a06afd.jpg
ТОШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. 2026/2027 ўқув йилидан олий тоифали ўқитувчиларни Низомий номидаги Ўзбекистон миллий педагогика университетида мақсадли магистратурада ўқитиш йўлга қўйилади. Бу ҳукуматнинг тегишли қарорида кўзда тутилган.Мақсадли магистратурага қабул олий таълим ташкилотларининг магистратурасига ўқишга қабул қилиш бўйича белгиланган тартибга мувофиқ амалга оширилади.Олий тоифали ўқитувчилар мақсадли магистратурада ўқиш жараёнларини ишдан ажралмаган ҳолда, масофавий таълимшаклида амалга оширади.Мақсадли магистратурани тугатгандан кейин 3 йил давомида умумий ўрта таълим ташкилотида ишлаб бериш мажбуриятини олади.Олий тоифали ўқитувчилар ушбу қарорга мувофиқ мақсадли магистратурага қабул қилинган тақдирда, уларга нисбатан Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 15 августдаги 447-сон қарорида белгиланган тўлов-контракт суммасини Давлат бюджетидан қоплаб бериш шартлари татбиқ этилмайди.
https://sputniknews.uz/20260625/bogcha-pedagoglar-bakalavriat-oqitilish-58597597.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/13/45269592_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_f355ce82f3ddcf2aba84f2a57c165370.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, ўқитувчилар
жамият, ўзбекистон, ўқитувчилар

Олий тоифали ўқитувчилар мақсадли магистратурага қабул қилинади

10:14 26.06.2026
© iStock.com / gorodenkoffДевушка проводит урок информационных технологий
Девушка проводит урок информационных технологий - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.06.2026
© iStock.com / gorodenkoff
Oбуна бўлиш
Мақсадли магистратурани тугатгандан кейин 3 йил давомида умумий ўрта таълим ташкилотида ишлаб бериш керак.
ТОШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. 2026/2027 ўқув йилидан олий тоифали ўқитувчиларни Низомий номидаги Ўзбекистон миллий педагогика университетида мақсадли магистратурада ўқитиш йўлга қўйилади. Бу ҳукуматнинг тегишли қарорида кўзда тутилган.

Қарорга кўра, умумий ўрта таълим ташкилотларида фаолият олиб бораётган халқаро аккредитацияланган тизимда олий малака тоифасига эга ўқитувчиларни (олий тоифали ўқитувчилар) педагогика соҳасининг магистратура босқичида масофавий таълим шаклида ўқитиш (мақсадли магистратура) ташкил этилади.

Мақсадли магистратурага қабул олий таълим ташкилотларининг магистратурасига ўқишга қабул қилиш бўйича белгиланган тартибга мувофиқ амалга оширилади.
Олий тоифали ўқитувчилар мақсадли магистратурада ўқиш жараёнларини ишдан ажралмаган ҳолда, масофавий таълимшаклида амалга оширади.
Мақсадли магистратурани тугатгандан кейин 3 йил давомида умумий ўрта таълим ташкилотида ишлаб бериш мажбуриятини олади.
Олий тоифали ўқитувчилар ушбу қарорга мувофиқ мақсадли магистратурага қабул қилинган тақдирда, уларга нисбатан Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 15 августдаги 447-сон қарорида белгиланган тўлов-контракт суммасини Давлат бюджетидан қоплаб бериш шартлари татбиқ этилмайди.
Детский сад - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.06.2026
Боғчалардаги ўрта махсус маълумотли педагоглар дуал таълим асосида бакалавриатда ўқитилади
Кеча, 17:01
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0