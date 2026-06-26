https://sputniknews.uz/20260626/oqituvchilar-magistratura-58601112.html
Олий тоифали ўқитувчилар мақсадли магистратурага қабул қилинади
Олий тоифали ўқитувчилар мақсадли магистратурага қабул қилинади
Sputnik Ўзбекистон
Мақсадли магистратурани тугатгандан кейин 3 йил давомида умумий ўрта таълим ташкилотида ишлаб бериш керак. 26.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-26T10:14+0500
2026-06-26T10:14+0500
2026-06-26T10:14+0500
жамият
ўзбекистон
ўқитувчилар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/13/45269592_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_41eaedc1210e24bb2659e7bb79a06afd.jpg
ТОШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. 2026/2027 ўқув йилидан олий тоифали ўқитувчиларни Низомий номидаги Ўзбекистон миллий педагогика университетида мақсадли магистратурада ўқитиш йўлга қўйилади. Бу ҳукуматнинг тегишли қарорида кўзда тутилган.Мақсадли магистратурага қабул олий таълим ташкилотларининг магистратурасига ўқишга қабул қилиш бўйича белгиланган тартибга мувофиқ амалга оширилади.Олий тоифали ўқитувчилар мақсадли магистратурада ўқиш жараёнларини ишдан ажралмаган ҳолда, масофавий таълимшаклида амалга оширади.Мақсадли магистратурани тугатгандан кейин 3 йил давомида умумий ўрта таълим ташкилотида ишлаб бериш мажбуриятини олади.Олий тоифали ўқитувчилар ушбу қарорга мувофиқ мақсадли магистратурага қабул қилинган тақдирда, уларга нисбатан Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 15 августдаги 447-сон қарорида белгиланган тўлов-контракт суммасини Давлат бюджетидан қоплаб бериш шартлари татбиқ этилмайди.
https://sputniknews.uz/20260625/bogcha-pedagoglar-bakalavriat-oqitilish-58597597.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/13/45269592_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_f355ce82f3ddcf2aba84f2a57c165370.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, ўқитувчилар
жамият, ўзбекистон, ўқитувчилар
Олий тоифали ўқитувчилар мақсадли магистратурага қабул қилинади
Мақсадли магистратурани тугатгандан кейин 3 йил давомида умумий ўрта таълим ташкилотида ишлаб бериш керак.
ТОШКЕНТ, 26 июн — Sputnik.
2026/2027 ўқув йилидан олий тоифали ўқитувчиларни Низомий номидаги Ўзбекистон миллий педагогика университетида мақсадли магистратурада ўқитиш йўлга қўйилади. Бу ҳукуматнинг тегишли қарорида кўзда тутилган.
Қарорга кўра, умумий ўрта таълим ташкилотларида фаолият олиб бораётган халқаро аккредитацияланган тизимда олий малака тоифасига эга ўқитувчиларни (олий тоифали ўқитувчилар) педагогика соҳасининг магистратура босқичида масофавий таълим шаклида ўқитиш (мақсадли магистратура) ташкил этилади.
Мақсадли магистратурага қабул олий таълим ташкилотларининг магистратурасига ўқишга қабул қилиш бўйича белгиланган тартибга мувофиқ амалга оширилади.
Олий тоифали ўқитувчилар мақсадли магистратурада ўқиш жараёнларини ишдан ажралмаган ҳолда, масофавий таълимшаклида амалга оширади.
Мақсадли магистратурани тугатгандан кейин 3 йил давомида умумий ўрта таълим ташкилотида ишлаб бериш мажбуриятини олади.
Олий тоифали ўқитувчилар ушбу қарорга мувофиқ мақсадли магистратурага қабул қилинган тақдирда, уларга нисбатан Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 15 августдаги 447-сон қарорида белгиланган тўлов-контракт суммасини Давлат бюджетидан қоплаб бериш шартлари татбиқ этилмайди.