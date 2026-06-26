Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260626/mustaqillik-esdalik-nishoni-58608814.html
Мустақилликнинг 35 йиллигига эсдалик нишони таъсис этилди – у кимларга берилади
Мустақилликнинг 35 йиллигига эсдалик нишони таъсис этилди – у кимларга берилади
Sputnik Ўзбекистон
Нишон билан мамлакат мустақиллигини мустаҳкамлаш, иқтисодий қудрати ва салоҳияти, жаҳон майдонидаги нуфузини оширишга ҳисса қўшаётган ватандошлар тақдирланади.
2026-06-26T13:01+0500
2026-06-26T13:01+0500
жамият
ўзбекистон
мустақиллик куни
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0c/51913090_0:37:696:428_1920x0_80_0_0_bb3b58c772ccec076f3d38320a3c51f6.jpg
ТОШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев “Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг 35 йиллиги” эсдалик нишонини таъсис этиш тўғрисидаги фармонни имзолади.Таъкидланишича, бу нишон мамлакат мустақиллигини мустаҳкамлаш, иқтисодий қудрати ва салоҳияти, жаҳон майдонидаги нуфузини оширишга ҳисса қўшаётган, кўп йиллик фидокорона меҳнати, юксак касбий маҳорати ва ижтимоий ҳаётдаги фаол иштироки билан эл-юрт ҳурматига сазовор бўлган ватандошларни муносиб тақдирлаш мақсадида таъсис этилмоқда.Ҳукуматга бир ой муддатда эсдалик нишонлари ҳамда уларга илова қилинадиган гувоҳномаларни белгиланган тартибда тайёрлаш вазифаси юклатилди.
https://sputniknews.uz/20260403/ozbekiston-mustaqilligining-35-yilligi-munosib-kutib-olinadi-56687168.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0c/51913090_39:0:656:463_1920x0_80_0_0_0bc8c45ce5e21320be2ca8683164a3a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, мустақиллик куни
жамият, ўзбекистон, мустақиллик куни

Мустақилликнинг 35 йиллигига эсдалик нишони таъсис этилди – у кимларга берилади

13:01 26.06.2026
© Пресс-служба президента УзбекистанаНаграждение по случаю Дня учителей и наставников
Награждение по случаю Дня учителей и наставников - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.06.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Нишон билан мамлакат мустақиллигини мустаҳкамлаш, иқтисодий қудрати ва салоҳияти, жаҳон майдонидаги нуфузини оширишга ҳисса қўшаётган ватандошлар тақдирланади.
ТОШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев “Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг 35 йиллиги” эсдалик нишонини таъсис этиш тўғрисидаги фармонни имзолади.
Таъкидланишича, бу нишон мамлакат мустақиллигини мустаҳкамлаш, иқтисодий қудрати ва салоҳияти, жаҳон майдонидаги нуфузини оширишга ҳисса қўшаётган, кўп йиллик фидокорона меҳнати, юксак касбий маҳорати ва ижтимоий ҳаётдаги фаол иштироки билан эл-юрт ҳурматига сазовор бўлган ватандошларни муносиб тақдирлаш мақсадида таъсис этилмоқда.
Ҳукуматга бир ой муддатда эсдалик нишонлари ҳамда уларга илова қилинадиган гувоҳномаларни белгиланган тартибда тайёрлаш вазифаси юклатилди.
Празднование Навруза в парке Янги Узбекистон. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 03.04.2026
Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллиги муносиб кутиб олинади
3 Апрел, 10:09
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0