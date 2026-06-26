https://sputniknews.uz/20260626/mustaqillik-esdalik-nishoni-58608814.html
Мустақилликнинг 35 йиллигига эсдалик нишони таъсис этилди – у кимларга берилади
Мустақилликнинг 35 йиллигига эсдалик нишони таъсис этилди – у кимларга берилади
Sputnik Ўзбекистон
Нишон билан мамлакат мустақиллигини мустаҳкамлаш, иқтисодий қудрати ва салоҳияти, жаҳон майдонидаги нуфузини оширишга ҳисса қўшаётган ватандошлар тақдирланади.
2026-06-26T13:01+0500
2026-06-26T13:01+0500
2026-06-26T13:01+0500
жамият
ўзбекистон
мустақиллик куни
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0c/51913090_0:37:696:428_1920x0_80_0_0_bb3b58c772ccec076f3d38320a3c51f6.jpg
ТОШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев “Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг 35 йиллиги” эсдалик нишонини таъсис этиш тўғрисидаги фармонни имзолади.Таъкидланишича, бу нишон мамлакат мустақиллигини мустаҳкамлаш, иқтисодий қудрати ва салоҳияти, жаҳон майдонидаги нуфузини оширишга ҳисса қўшаётган, кўп йиллик фидокорона меҳнати, юксак касбий маҳорати ва ижтимоий ҳаётдаги фаол иштироки билан эл-юрт ҳурматига сазовор бўлган ватандошларни муносиб тақдирлаш мақсадида таъсис этилмоқда.Ҳукуматга бир ой муддатда эсдалик нишонлари ҳамда уларга илова қилинадиган гувоҳномаларни белгиланган тартибда тайёрлаш вазифаси юклатилди.
https://sputniknews.uz/20260403/ozbekiston-mustaqilligining-35-yilligi-munosib-kutib-olinadi-56687168.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/0c/51913090_39:0:656:463_1920x0_80_0_0_0bc8c45ce5e21320be2ca8683164a3a0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ўзбекистон, мустақиллик куни
жамият, ўзбекистон, мустақиллик куни
Мустақилликнинг 35 йиллигига эсдалик нишони таъсис этилди – у кимларга берилади
Нишон билан мамлакат мустақиллигини мустаҳкамлаш, иқтисодий қудрати ва салоҳияти, жаҳон майдонидаги нуфузини оширишга ҳисса қўшаётган ватандошлар тақдирланади.
ТОШКЕНТ, 26 июн — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев “Ўзбекистон Республикаси мустақиллигининг 35 йиллиги” эсдалик нишонини таъсис этиш тўғрисидаги фармонни имзолади
.
Таъкидланишича, бу нишон мамлакат мустақиллигини мустаҳкамлаш, иқтисодий қудрати ва салоҳияти, жаҳон майдонидаги нуфузини оширишга ҳисса қўшаётган, кўп йиллик фидокорона меҳнати, юксак касбий маҳорати ва ижтимоий ҳаётдаги фаол иштироки билан эл-юрт ҳурматига сазовор бўлган ватандошларни муносиб тақдирлаш мақсадида таъсис этилмоқда.
Ҳукуматга бир ой муддатда эсдалик нишонлари ҳамда уларга илова қилинадиган гувоҳномаларни белгиланган тартибда тайёрлаш вазифаси юклатилди.