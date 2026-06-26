Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260626/magate-58622136.html
МАГАТЭ Ўзбекистондаги навбатдаги миссиясини якунлади
МАГАТЭ Ўзбекистондаги навбатдаги миссиясини якунлади
Sputnik Ўзбекистон
Мутахассисларнинг таъкидлашича, ишлаб чиқарувчи мамлакатдан ташқарида кичик модулли реактор қуриш лойиҳасини амалга ошириш нуқтаи назаридан Ўзбекистоннинг... 26.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-26T18:57+0500
2026-06-26T18:57+0500
жамият
ўзбекистон
магатэ
аэс
ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1a/58619304_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_aa756d3528dc605dbd91ddd13008e32c.jpg
ТОШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Халқаро атом энергияси агентлиги (МАГАТЭ) Ўзбекистондаги миллий ядро инфратузилмани комплекс баҳолаш (INIR) иккинчи босқич кузатув миссиясини якунлади.“Ўзатом” агентлиги директори ўринбосари Шаҳзод Алиризаев ядро инфратузилмасини ривожлантиришга қаратилган қўллов учун мутахассисларга миннатдорчилик билдирди.Ўзбекистон Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Саноат, радиация ва ядро хавфсизлиги қўмитаси раиси ўринбосари Сардорбек Якубековнинг қўшимча қилишича, тавсиялар ва таклифлар кейинги ишлар учун муҳим йўналиш бўладиҳамда институционал салоҳиятни мустаҳкамлашга салмоқли ҳисса қўшишга хизмат қилади.“Тартибга солувчи орган ядро ва радиация хавфсизлигига ҳисса қўшиш, тартибга солишнинг мустақиллиги ва самарадорлигини оширишга устувор аҳамият беради”, - деди у.Миллий ядро инфратузилмани комплекс баҳолаш (INIR) бўйича МАГАТЭ миссияси гуруҳи раҳбари Жон Хаддад ўз чиқишида Ўзбекистоннинг атом электр станцияларини қуриш борасидаги тажрибасини дунё кутаётганини таъкидлади.Унинг сўзларига кўра, Ўзбекистон ишлаб чиқарувчи мамлакатдан ташқарида кичик модулли реакторлар қураётган кам сонли давлатлардан биридир.Тадбирдан сўнг Жон Хаддад Шаҳзод Алиризаевга миссиянинг хулосалари ва соҳадаги фаолиятни янада такомиллаштириш бўйича тавсияларини тақдим этди.Шундан сўнг “Ўзатом” агентлигида жон Хаддад иштирокида брифинг бўлиб ўтди. Sputnik Ўзбекистон мухбирининг саволларига жавоб берар экан, у МАГАТЭ Ўзбекистонга ядро инфратузилмасини такомиллаштиришда ёрдам беришини айтди.Шунингдек, у МАГАТЭ Ўзбекистонни кичик модулли реактор қурилиши бўйича тажрибани тарқатиш учун ташкилот тадбирларида фаол иштирок этишга чақираётганини таъкидлади.“Ишлаб чиқарувчи мамлакатдан ташқарида кичик модулли реактор қуриш бўйича бундай лойиҳани амалга ошириш нуқтаи назаридан, бу МАГАТЭ учун ҳам, бу ташкилотда иштирок этувчи бошқа аъзо давлатлар учун ҳам жуда қимматли тажриба ва халқаро майдонга қўшилган ҳисса бўлади”, - деди ташкилот вакили.
https://sputniknews.uz/20260514/uzbekistan-aes-57573617.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1a/58619304_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_07dc534bf668bd4257d90076125480a0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, магатэ, аэс, ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши
жамият, ўзбекистон, магатэ, аэс, ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши

МАГАТЭ Ўзбекистондаги навбатдаги миссиясини якунлади

18:57 26.06.2026
© Sputnik МАГАТЭ завершила миссию по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры в Узбекистане.
МАГАТЭ завершила миссию по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры в Узбекистане. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.06.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Мутахассисларнинг таъкидлашича, ишлаб чиқарувчи мамлакатдан ташқарида кичик модулли реактор қуриш лойиҳасини амалга ошириш нуқтаи назаридан Ўзбекистоннинг тажрибаси бошқа давлатлар учун қимматли бўлади.
ТОШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Халқаро атом энергияси агентлиги (МАГАТЭ) Ўзбекистондаги миллий ядро инфратузилмани комплекс баҳолаш (INIR) иккинчи босқич кузатув миссиясини якунлади.
“Ўзатом” агентлиги директори ўринбосари Шаҳзод Алиризаев ядро инфратузилмасини ривожлантиришга қаратилган қўллов учун мутахассисларга миннатдорчилик билдирди.
© SputnikШахзод Алиризаев
Шахзод Алиризаев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.06.2026
Шахзод Алиризаев
© Sputnik
“Вазирликларимиз ва идораларимиз вакиллари билан ўтказилган учрашувлар ва эксперт сессиялари миллий ядро инфратузилмасини янада такомиллаштиришга салмоқли ҳисса қўшди. Биз МАГАТЭ жамоасининг қўллаб-қувватлашини ҳамда энг яхши халқаро тажрибага асосланган тавсияларни ўз ичига олган фикр алмашишни жуда қадрлаймиз”, - деди у.
Ўзбекистон Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Саноат, радиация ва ядро хавфсизлиги қўмитаси раиси ўринбосари Сардорбек Якубековнинг қўшимча қилишича, тавсиялар ва таклифлар кейинги ишлар учун муҳим йўналиш бўладиҳамда институционал салоҳиятни мустаҳкамлашга салмоқли ҳисса қўшишга хизмат қилади.
© SputnikСардорбек Якубеков
Сардорбек Якубеков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.06.2026
Сардорбек Якубеков
© Sputnik
“Тартибга солувчи орган ядро ва радиация хавфсизлигига ҳисса қўшиш, тартибга солишнинг мустақиллиги ва самарадорлигини оширишга устувор аҳамият беради”, - деди у.
Миллий ядро инфратузилмани комплекс баҳолаш (INIR) бўйича МАГАТЭ миссияси гуруҳи раҳбари Жон Хаддад ўз чиқишида Ўзбекистоннинг атом электр станцияларини қуриш борасидаги тажрибасини дунё кутаётганини таъкидлади.
© SputnikДжон Хаддад
Джон Хаддад - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.06.2026
Джон Хаддад
© Sputnik
Унинг сўзларига кўра, Ўзбекистон ишлаб чиқарувчи мамлакатдан ташқарида кичик модулли реакторлар қураётган кам сонли давлатлардан биридир.
“Бу тажриба жуда қимматли бўлади. Ҳамма сизга қарайди. Буни қандай қилдингиз? Сиз нима қилдингиз? Қандай сабоқларни олдингиз? Хуллас, глобал ядро ландшафтида роль ўйнашга тайёрланинг”, - деди у.
Тадбирдан сўнг Жон Хаддад Шаҳзод Алиризаевга миссиянинг хулосалари ва соҳадаги фаолиятни янада такомиллаштириш бўйича тавсияларини тақдим этди.
© Sputnik МАГАТЭ завершила миссию по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры в Узбекистане.
МАГАТЭ завершила миссию по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры в Узбекистане. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.06.2026
МАГАТЭ завершила миссию по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры в Узбекистане.
© Sputnik
Шундан сўнг “Ўзатом” агентлигида жон Хаддад иштирокида брифинг бўлиб ўтди. Sputnik Ўзбекистон мухбирининг саволларига жавоб берар экан, у МАГАТЭ Ўзбекистонга ядро инфратузилмасини такомиллаштиришда ёрдам беришини айтди.
Шунингдек, у МАГАТЭ Ўзбекистонни кичик модулли реактор қурилиши бўйича тажрибани тарқатиш учун ташкилот тадбирларида фаол иштирок этишга чақираётганини таъкидлади.
© Sputnik МАГАТЭ завершила миссию по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры в Узбекистане.
МАГАТЭ завершила миссию по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры в Узбекистане. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.06.2026
МАГАТЭ завершила миссию по комплексной оценке национальной ядерной инфраструктуры в Узбекистане.
© Sputnik
“Ишлаб чиқарувчи мамлакатдан ташқарида кичик модулли реактор қуриш бўйича бундай лойиҳани амалга ошириш нуқтаи назаридан, бу МАГАТЭ учун ҳам, бу ташкилотда иштирок этувчи бошқа аъзо давлатлар учун ҳам жуда қимматли тажриба ва халқаро майдонга қўшилган ҳисса бўлади”, - деди ташкилот вакили.
заглушка - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.05.2026
Ўзбекистондаги АЭС қандай бўлади?
14 Май, 19:19
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0