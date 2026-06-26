https://sputniknews.uz/20260626/ijtimoiy-himoya-ustama-58608027.html
Ижтимоий ҳимоя ходимларига устама тўлаш шартлари белгиланди
Ижтимоий ҳимоя ходимларига устама тўлаш шартлари белгиланди
Sputnik Ўзбекистон
Ҳужжатда қуйидаги тиббий-ижтимоий муассасалардаги директор, бош врач, директорнинг ўринбосарлари, шу жумладан, тиббиёт ишлари бўйича ўринбосар, бош ҳамшира, бош бухгалтер, бухгалтер, иқтисодчи, кадрлар бўйича инспектор ва ижтимоий ходимларнинг меҳнатга ҳақ тўлаш разрядлари белгиланган.
2026-06-26T11:54+0500
2026-06-26T11:54+0500
2026-06-26T11:54+0500
жамият
ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги
устама
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1a/57872293_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_5ca43f19775d7d70e244f7f4f5b6d7a0.jpg
ТОШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Ўзбекистонда Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги тизимидаги муассасаларнинг айрим лавозимлари учун меҳнатга ҳақ тўлаш шартлари белгиланди. Адлия вазирлиги тегишли ҳужжатни рўйхатдан ўтказди.Ҳужжатда қуйидаги тиббий-ижтимоий муассасалардаги директор, бош врач, директорнинг ўринбосарлари, шу жумладан, тиббиёт ишлари бўйича ўринбосар, бош ҳамшира, бош бухгалтер, бухгалтер, иқтисодчи, кадрлар бўйича инспектор ва ижтимоий ходимларнинг меҳнатга ҳақ тўлаш разрядлари белгиланган:- Ижтимоий қўллаб-қувватлаш марказлари;- Ногиронлиги бўлган шахслар учун "Ғамхўрлик" марказлари;- Ногиронлиги бўлган шахсларни реабилитация қилиш ва протезлаш миллий маркази ва унинг ҳудудий марказлари;- Кексалар, ногиронлиги бўлган шахслар, уруш ва меҳнат фахрийлари учун санаторийлар.Юқоридаги тиббий-ижтимоий муассасаларнинг директор (бош врач)лари, директор (бош врач)нинг ўринбосарлари, жумладан, тиббиёт ишлари бўйича ўринбосари, бош бухгалтери, бухгалтери, иқтисодчиси, кадрлар бўйича инспектори ва ижтимоий ходимларига кўп йиллик фаолияти учун қуйидаги миқдорларда ҳар ойлик устама тўланади:
https://sputniknews.uz/20260623/pensiy-ish-haqi-oshirilish-58549585.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1a/57872293_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fd789d11aaa00d1ecd136c851984b378.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги, устама
жамият, ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги, устама
Ижтимоий ҳимоя ходимларига устама тўлаш шартлари белгиланди
Ижтимоий ходимларга кўп йиллик фаолияти учун 120 фоизгача ҳар ойлик устама тўланади.
ТОШКЕНТ, 26 июн — Sputnik.
Ўзбекистонда Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги тизимидаги муассасаларнинг айрим лавозимлари учун меҳнатга ҳақ тўлаш шартлари белгиланди. Адлия вазирлиги тегишли ҳужжатни рўйхатдан ўтказди.
Ҳужжатда қуйидаги тиббий-ижтимоий муассасалардаги директор, бош врач, директорнинг ўринбосарлари, шу жумладан, тиббиёт ишлари бўйича ўринбосар, бош ҳамшира, бош бухгалтер, бухгалтер, иқтисодчи, кадрлар бўйича инспектор ва ижтимоий ходимларнинг меҳнатга ҳақ тўлаш разрядлари белгиланган:
- Ижтимоий қўллаб-қувватлаш марказлари;
- Ногиронлиги бўлган шахслар учун "Ғамхўрлик" марказлари;
- Ногиронлиги бўлган шахсларни реабилитация қилиш ва протезлаш миллий маркази ва унинг ҳудудий марказлари;
- Кексалар, ногиронлиги бўлган шахслар, уруш ва меҳнат фахрийлари учун санаторийлар.
Юқоридаги тиббий-ижтимоий муассасаларнинг директор (бош врач)лари, директор (бош врач)нинг ўринбосарлари, жумладан, тиббиёт ишлари бўйича ўринбосари, бош бухгалтери, бухгалтери, иқтисодчиси, кадрлар бўйича инспектори ва ижтимоий ходимларига кўп йиллик фаолияти учун қуйидаги миқдорларда ҳар ойлик устама тўланади:
1 йилдан 3 йилгача 30 фоиз;
3 йилдан 5 йилгача 60 фоиз;
5 йилдан 10 йилгача 80 фоиз;
10 йилдан 15 йилгача 100 фоиз;
15 йил ва ундан юқори 120 фоиз.