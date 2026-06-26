Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260626/ijtimoiy-himoya-ustama-58608027.html
Ижтимоий ҳимоя ходимларига устама тўлаш шартлари белгиланди
Ижтимоий ҳимоя ходимларига устама тўлаш шартлари белгиланди
Sputnik Ўзбекистон
Ҳужжатда қуйидаги тиббий-ижтимоий муассасалардаги директор, бош врач, директорнинг ўринбосарлари, шу жумладан, тиббиёт ишлари бўйича ўринбосар, бош ҳамшира, бош бухгалтер, бухгалтер, иқтисодчи, кадрлар бўйича инспектор ва ижтимоий ходимларнинг меҳнатга ҳақ тўлаш разрядлари белгиланган.
2026-06-26T11:54+0500
2026-06-26T11:54+0500
жамият
ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги
устама
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1a/57872293_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_5ca43f19775d7d70e244f7f4f5b6d7a0.jpg
ТОШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Ўзбекистонда Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги тизимидаги муассасаларнинг айрим лавозимлари учун меҳнатга ҳақ тўлаш шартлари белгиланди. Адлия вазирлиги тегишли ҳужжатни рўйхатдан ўтказди.Ҳужжатда қуйидаги тиббий-ижтимоий муассасалардаги директор, бош врач, директорнинг ўринбосарлари, шу жумладан, тиббиёт ишлари бўйича ўринбосар, бош ҳамшира, бош бухгалтер, бухгалтер, иқтисодчи, кадрлар бўйича инспектор ва ижтимоий ходимларнинг меҳнатга ҳақ тўлаш разрядлари белгиланган:- Ижтимоий қўллаб-қувватлаш марказлари;- Ногиронлиги бўлган шахслар учун "Ғамхўрлик" марказлари;- Ногиронлиги бўлган шахсларни реабилитация қилиш ва протезлаш миллий маркази ва унинг ҳудудий марказлари;- Кексалар, ногиронлиги бўлган шахслар, уруш ва меҳнат фахрийлари учун санаторийлар.Юқоридаги тиббий-ижтимоий муассасаларнинг директор (бош врач)лари, директор (бош врач)нинг ўринбосарлари, жумладан, тиббиёт ишлари бўйича ўринбосари, бош бухгалтери, бухгалтери, иқтисодчиси, кадрлар бўйича инспектори ва ижтимоий ходимларига кўп йиллик фаолияти учун қуйидаги миқдорларда ҳар ойлик устама тўланади:
https://sputniknews.uz/20260623/pensiy-ish-haqi-oshirilish-58549585.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1a/57872293_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fd789d11aaa00d1ecd136c851984b378.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги, устама
жамият, ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги, устама

Ижтимоий ҳимоя ходимларига устама тўлаш шартлари белгиланди

11:54 26.06.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов Узбекский сум
Узбекский сум - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.06.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Ижтимоий ходимларга кўп йиллик фаолияти учун 120 фоизгача ҳар ойлик устама тўланади.
ТОШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Ўзбекистонда Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги тизимидаги муассасаларнинг айрим лавозимлари учун меҳнатга ҳақ тўлаш шартлари белгиланди. Адлия вазирлиги тегишли ҳужжатни рўйхатдан ўтказди.
Ҳужжатда қуйидаги тиббий-ижтимоий муассасалардаги директор, бош врач, директорнинг ўринбосарлари, шу жумладан, тиббиёт ишлари бўйича ўринбосар, бош ҳамшира, бош бухгалтер, бухгалтер, иқтисодчи, кадрлар бўйича инспектор ва ижтимоий ходимларнинг меҳнатга ҳақ тўлаш разрядлари белгиланган:
- Ижтимоий қўллаб-қувватлаш марказлари;
- Ногиронлиги бўлган шахслар учун "Ғамхўрлик" марказлари;
- Ногиронлиги бўлган шахсларни реабилитация қилиш ва протезлаш миллий маркази ва унинг ҳудудий марказлари;
- Кексалар, ногиронлиги бўлган шахслар, уруш ва меҳнат фахрийлари учун санаторийлар.
Юқоридаги тиббий-ижтимоий муассасаларнинг директор (бош врач)лари, директор (бош врач)нинг ўринбосарлари, жумладан, тиббиёт ишлари бўйича ўринбосари, бош бухгалтери, бухгалтери, иқтисодчиси, кадрлар бўйича инспектори ва ижтимоий ходимларига кўп йиллик фаолияти учун қуйидаги миқдорларда ҳар ойлик устама тўланади:
1 йилдан 3 йилгача 30 фоиз;
3 йилдан 5 йилгача 60 фоиз;
5 йилдан 10 йилгача 80 фоиз;
10 йилдан 15 йилгача 100 фоиз;
15 йил ва ундан юқори 120 фоиз.
Узбекский сум - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.06.2026
Иш ҳақи, пенсия, нафақа ва стипендиялар оширилади
23 Июн, 17:41
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0