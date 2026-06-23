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Иш ҳақи, пенсия, нафақа ва стипендиялар оширилади
Иш ҳақи, пенсия, нафақа ва стипендиялар оширилади
Sputnik Ўзбекистон
Президентнинг янги фармонига мувофиқ, пенсия, нафақа, иш ҳақи ва стипендиялар 7 фоизга оширилади. Шунингдек, меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори ва БҲМнинг янги кўрсаткичлари белгиланди.
2026-06-23T17:41+0500
2026-06-23T17:41+0500
2026-06-23T17:56+0500
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ТОШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсиялар, стипендиялар ва нафақалар миқдори оширилади. Бу ҳақда президентнинг тегишли фармони қабул қилинди.Фармонга мувофиқ, 2026 йил 1 июлдан пенсиялар, нафақалар ҳамда Ижтимоий реестрга киритилган оилаларга болалар нафақалари ва моддий ёрдам тўловлари 7 фоизга оширилади.Шундан сўнг:Ижтимоий реестрга киритилган оилалар учун болалар нафақаси қуйидагича белгиланди:Моддий ёрдамнинг ойлик миқдори эса 450 минг сўм этиб белгиланди.Шунингдек, 2026 йил 1 сентябрдан бюджет ташкилотлари ходимларининг иш ҳақи ва стипендиялар ҳам 7 фоизга оширилади.Ушбу санадан:
https://sputniknews.uz/20260501/eng-kop-maosh-57261146.html
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янги қонун, маош, жамият, ўзбекистон, нафақа, стипендия
янги қонун, маош, жамият, ўзбекистон, нафақа, стипендия
Иш ҳақи, пенсия, нафақа ва стипендиялар оширилади
17:41 23.06.2026 (янгиланди: 17:56 23.06.2026)
1 июлдан пенсия ва нафақалар, 1 сентябрдан эса бюджет ташкилотлари ходимларининг иш ҳақи ҳамда стипендиялар 7 фоизга оширилади.
ТОШКЕНТ, 23 июн — Sputnik.
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсиялар, стипендиялар ва нафақалар миқдори оширилади. Бу ҳақда президентнинг тегишли фармони қабул қилинди
.
Фармонга мувофиқ, 2026 йил 1 июлдан пенсиялар, нафақалар ҳамда Ижтимоий реестрга киритилган оилаларга болалар нафақалари ва моддий ёрдам тўловлари 7 фоизга оширилади.
ёшга доир энг кам пенсия — 983 минг сўм;
ногиронлик пенсиясининг энг кам миқдори — 1 млн 83 минг сўм;
пенсияни ҳисоблашнинг базавий миқдори — 504 минг сўм бўлади.
Ижтимоий реестрга киритилган оилалар учун болалар нафақаси қуйидагича белгиланди:
3 ёшгача бўлган биринчи фарзанд учун — 386 минг сўм;
3 ёшдан 18 ёшгача бўлган биринчи фарзанд учун — 295 минг сўм;
иккинчи фарзанд учун қўшимча — 177 минг сўм;
учинчи ва ундан кейинги ҳар бир фарзанд учун қўшимча — 118 минг сўм.
Моддий ёрдамнинг ойлик миқдори эса 450 минг сўм этиб белгиланди.
Шунингдек, 2026 йил 1 сентябрдан бюджет ташкилотлари ходимларининг иш ҳақи ва стипендиялар ҳам 7 фоизга оширилади.
меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдори — 1 млн 360 минг сўм
;
базавий ҳисоблаш миқдори (БҲМ) — 440 минг сўм
этиб белгиланади.