Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260626/aqsh-ukraina-58615149.html
АҚШни Украина можаросида мутлақо бетараф деб бўлмайди – Песков
АҚШни Украина можаросида мутлақо бетараф деб бўлмайди – Песков
Sputnik Ўзбекистон
“Мутлақо бетарафлик ҳақида гапирадиган бўлсак, албатта, эҳтимол, “мутлақо бетарафлик” иборасини қўллаб бўлмайди, чунки Қўшма Штатлар ҳар ҳолда етказиб бермоқда... Украинага қурол-яроғларнинг катта қисмини”, - деди Кремль вакили брифингда.
2026-06-26T17:16+0500
2026-06-26T17:16+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
украина
россия
ақш
дмитрий песков
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58127056_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_fa7279ae12d57632f539af8683c6f1fe.jpg
ТОШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. АҚШни Украина можаросида мутлақо бетараф деб бўлмайди. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Бундан ташқари, Песков Вашингтон Украинага бошқа технологиялар билан ёрдам кўрсатаётганини таъкидлади.“Бу жараён давом этмоқда, шу боис мутлақо бетарафлик, албатта, йўқ”, - дея қўшимча қилди у.
https://sputniknews.uz/20260626/ukraina-karlson-58610659.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58127056_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_38da48d491e0d2a784b33a6b9d0ef2b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунёда, дунё янгиликлари, украина, россия, ақш, дмитрий песков
дунёда, дунё янгиликлари, украина, россия, ақш, дмитрий песков

АҚШни Украина можаросида мутлақо бетараф деб бўлмайди – Песков

17:16 26.06.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев / Медиабанкка ўтишДмитрий Песков
Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.06.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Кремль вакили Америка Украинага пул эвазига қурол-яроғларнинг катта қисмини етказиб бераётганини эслатди.
ТОШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. АҚШни Украина можаросида мутлақо бетараф деб бўлмайди. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
“Мутлақо бетарафлик ҳақида гапирадиган бўлсак, албатта, эҳтимол, “мутлақо бетарафлик” иборасини қўллаб бўлмайди, чунки Қўшма Штатлар ҳар ҳолда етказиб бермоқда... Украинага қурол-яроғларнинг катта қисмини”, - деди Кремль вакили брифингда.
Бундан ташқари, Песков Вашингтон Украинага бошқа технологиялар билан ёрдам кўрсатаётганини таъкидлади.
“Бу жараён давом этмоқда, шу боис мутлақо бетарафлик, албатта, йўқ”, - дея қўшимча қилди у.
Американский журналист Такер Карлсон - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.06.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
“Украина энди йўқ”: журналист Карлсон можаро ҳақида фикр билдирди
14:00
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0