https://sputniknews.uz/20260626/aqsh-ukraina-58615149.html
АҚШни Украина можаросида мутлақо бетараф деб бўлмайди – Песков
АҚШни Украина можаросида мутлақо бетараф деб бўлмайди – Песков
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“Мутлақо бетарафлик ҳақида гапирадиган бўлсак, албатта, эҳтимол, “мутлақо бетарафлик” иборасини қўллаб бўлмайди, чунки Қўшма Штатлар ҳар ҳолда етказиб бермоқда... Украинага қурол-яроғларнинг катта қисмини”, - деди Кремль вакили брифингда.
2026-06-26T17:16+0500
2026-06-26T17:16+0500
2026-06-26T17:16+0500
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ТОШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. АҚШни Украина можаросида мутлақо бетараф деб бўлмайди. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Бундан ташқари, Песков Вашингтон Украинага бошқа технологиялар билан ёрдам кўрсатаётганини таъкидлади.“Бу жараён давом этмоқда, шу боис мутлақо бетарафлик, албатта, йўқ”, - дея қўшимча қилди у.
https://sputniknews.uz/20260626/ukraina-karlson-58610659.html
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дунёда, дунё янгиликлари, украина, россия, ақш, дмитрий песков
дунёда, дунё янгиликлари, украина, россия, ақш, дмитрий песков
АҚШни Украина можаросида мутлақо бетараф деб бўлмайди – Песков
Кремль вакили Америка Украинага пул эвазига қурол-яроғларнинг катта қисмини етказиб бераётганини эслатди.
ТОШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. АҚШни Украина можаросида мутлақо бетараф деб бўлмайди. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
“Мутлақо бетарафлик ҳақида гапирадиган бўлсак, албатта, эҳтимол, “мутлақо бетарафлик” иборасини қўллаб бўлмайди, чунки Қўшма Штатлар ҳар ҳолда етказиб бермоқда... Украинага қурол-яроғларнинг катта қисмини”, - деди Кремль вакили брифингда.
Бундан ташқари, Песков Вашингтон Украинага бошқа технологиялар билан ёрдам кўрсатаётганини таъкидлади.
“Бу жараён давом этмоқда, шу боис мутлақо бетарафлик, албатта, йўқ”, - дея қўшимча қилди у.