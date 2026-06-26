Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260626/andijon-turkiy-dunyo-madaniy-poytaxti-58609185.html
Андижонда 2026 йилги Туркий дунё маданий пойтахти тадбирлари бошланди
Андижонда 2026 йилги Туркий дунё маданий пойтахти тадбирлари бошланди
Sputnik Ўзбекистон
Бадиий дастурда машҳур хонанда ва созандалар, рақс ансамбльлари иштирокида туркий халқларнинг бой маданий меросини ўзида мужассам этган йирик концерт дастури... 26.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-26T12:10+0500
2026-06-26T12:10+0500
маданият
андижон
видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1a/58607707_95:0:1899:1015_1920x0_80_0_0_af536cd93c5e82af6d99b5a8dc768a37.jpg
ТОШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Андижонда 2026 йилги Туркий дунё маданий пойтахти тадбирлари бошланди, дея хабар берди Sputnik мухбири.Очилиш тадбирида Халқаро туркий маданият ташкилоти (ТУРКСОЙ) раҳбарияти, маданият вазирлари ва уларнинг ўринбосарлари иштирок этди.Шаҳар амфитеатридаги концерт дастурида Озарбайжон, Қозоғистон, Қирғизистон, Туркия, Туркманистон ва Ўзбекистон санъаткорлари иштирок этди.Андижоннинг Туркий дунё маданий пойтахти мақомидаги тақдимотлари хорижда ҳам ўтказилади.Тадбир муҳитини Sputnik видеосида томоша қилинг.Эслатамиз, Андижонда ўтказилаётган “Турк дунёсининг маданий пойтахти — 2026” халқаро тадбири доирасида “Андижон полкаси” рақси бўйича ўрнатилган жаҳон рекорди расман тан олинди.
https://sputniknews.uz/20260624/ginnes-rekord-andijon-polka-ijro-58567991.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1a/58607707_510:119:1705:1015_1920x0_80_0_0_3fed050afe22bf570d5341ee1a01b1a9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
маданият, андижон, видео
маданият, андижон, видео

Андижонда 2026 йилги Туркий дунё маданий пойтахти тадбирлари бошланди

12:10 26.06.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Бадиий дастурда машҳур хонанда ва созандалар, рақс ансамбльлари иштирокида туркий халқларнинг бой маданий меросини ўзида мужассам этган йирик концерт дастури намойиш этилди.
ТОШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Андижонда 2026 йилги Туркий дунё маданий пойтахти тадбирлари бошланди, дея хабар берди Sputnik мухбири.
Очилиш тадбирида Халқаро туркий маданият ташкилоти (ТУРКСОЙ) раҳбарияти, маданият вазирлари ва уларнинг ўринбосарлари иштирок этди.
Шаҳар амфитеатридаги концерт дастурида Озарбайжон, Қозоғистон, Қирғизистон, Туркия, Туркманистон ва Ўзбекистон санъаткорлари иштирок этди.

Андижоннинг Туркий дунё маданий пойтахти мақомидаги тақдимотлари хорижда ҳам ўтказилади.
Тадбир муҳитини Sputnik видеосида томоша қилинг.
Эслатамиз, Андижонда ўтказилаётган “Турк дунёсининг маданий пойтахти — 2026” халқаро тадбири доирасида “Андижон полкаси” рақси бўйича ўрнатилган жаҳон рекорди расман тан олинди.
В Андижане прошла съемка для Книги рекордов Гиннесса - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.06.2026
Андижонда 20 минг киши Гиннесс рекорди учун “Андижон полкаси”ни ижро этди
24 Июн, 16:42
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0