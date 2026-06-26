https://sputniknews.uz/20260626/andijon-turkiy-dunyo-madaniy-poytaxti-58609185.html
Андижонда 2026 йилги Туркий дунё маданий пойтахти тадбирлари бошланди
Андижонда 2026 йилги Туркий дунё маданий пойтахти тадбирлари бошланди
Sputnik Ўзбекистон
Бадиий дастурда машҳур хонанда ва созандалар, рақс ансамбльлари иштирокида туркий халқларнинг бой маданий меросини ўзида мужассам этган йирик концерт дастури... 26.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-26T12:10+0500
2026-06-26T12:10+0500
2026-06-26T12:10+0500
маданият
андижон
видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1a/58607707_95:0:1899:1015_1920x0_80_0_0_af536cd93c5e82af6d99b5a8dc768a37.jpg
ТОШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Андижонда 2026 йилги Туркий дунё маданий пойтахти тадбирлари бошланди, дея хабар берди Sputnik мухбири.Очилиш тадбирида Халқаро туркий маданият ташкилоти (ТУРКСОЙ) раҳбарияти, маданият вазирлари ва уларнинг ўринбосарлари иштирок этди.Шаҳар амфитеатридаги концерт дастурида Озарбайжон, Қозоғистон, Қирғизистон, Туркия, Туркманистон ва Ўзбекистон санъаткорлари иштирок этди.Андижоннинг Туркий дунё маданий пойтахти мақомидаги тақдимотлари хорижда ҳам ўтказилади.Тадбир муҳитини Sputnik видеосида томоша қилинг.Эслатамиз, Андижонда ўтказилаётган “Турк дунёсининг маданий пойтахти — 2026” халқаро тадбири доирасида “Андижон полкаси” рақси бўйича ўрнатилган жаҳон рекорди расман тан олинди.
https://sputniknews.uz/20260624/ginnes-rekord-andijon-polka-ijro-58567991.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/1a/58607707_510:119:1705:1015_1920x0_80_0_0_3fed050afe22bf570d5341ee1a01b1a9.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
маданият, андижон, видео
Андижонда 2026 йилги Туркий дунё маданий пойтахти тадбирлари бошланди
Бадиий дастурда машҳур хонанда ва созандалар, рақс ансамбльлари иштирокида туркий халқларнинг бой маданий меросини ўзида мужассам этган йирик концерт дастури намойиш этилди.
ТОШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Андижонда 2026 йилги Туркий дунё маданий пойтахти тадбирлари бошланди, дея хабар берди Sputnik мухбири.
Очилиш тадбирида Халқаро туркий маданият ташкилоти (ТУРКСОЙ) раҳбарияти, маданият вазирлари ва уларнинг ўринбосарлари иштирок этди.
Шаҳар амфитеатридаги концерт дастурида Озарбайжон, Қозоғистон, Қирғизистон, Туркия, Туркманистон ва Ўзбекистон санъаткорлари иштирок этди.
Андижоннинг Туркий дунё маданий пойтахти мақомидаги тақдимотлари хорижда ҳам ўтказилади.
Тадбир муҳитини Sputnik видеосида томоша қилинг.
Эслатамиз, Андижонда ўтказилаётган “Турк дунёсининг маданий пойтахти — 2026” халқаро тадбири доирасида “Андижон полкаси” рақси бўйича ўрнатилган жаҳон рекорди расман тан олинди.