https://sputniknews.uz/20260624/russia-qoshinlar-ivoljanskoe-nazorat-58565801.html
Россия қўшинлари Иволжанское устидан назорат ўрнатди — тафсилотлар
Россия қўшинлари Иволжанское устидан назорат ўрнатди — тафсилотлар
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги Суми вилояти, Красний Лиман ва Константиновка йўналишларидаги жанглар ҳақида маълумот берди. Идора бир қатор таянч пунктлар ва бинолар эгалланганини маълум қилди.
2026-06-24T14:55+0500
2026-06-24T14:55+0500
2026-06-24T14:57+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
украина
россия мудофаа вазирлиги
донецк халқ республикаси (дхр)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0d/58315208_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_96c3c94d5f6a2260635f26952aaac6bb.jpg
ТОШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Россия қўшинлари Суми вилоятининг Иволжанское аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Маълум қилинишича, аҳоли пунктини "Шимол" қўшинлар гуруҳининг 44-армия корпуси таркибидаги 30-мотоўқчи полк бўлинмалари назорат остига олди.Вазирлик маълумотига кўра, ҳужум олдидан Россия қўшинлари учувчисиз учиш аппаратлари ва артиллерия ёрдамида Украина кучларининг позицияларига зарба берган. Шундан сўнг бўлинмалар аҳоли пунктига кириб, бинолар ва ертўлаларни тозалашга киришган.Таъкидланишича, Украина қўмондонлиги қишлоқни ушлаб қолиш учун қўшимча захираларни жангга киритган, аммо улар ўт очиш орқали тўхтатилган.Шу билан бирга, Вазирлик маълумотига кўра, ДХРнинг Қизил Лиман аҳоли пунктида УҚК бўлинмаларини йўқ қилиш давом эттирилмоқда.Шунингдек, 67-мотоўқчи дивизия бўлинмалари ғарбий йўналишда ҳужум қилиб, душманнинг бешта таянч пункти ва 43 та биносини эгаллаган.Константиновка аҳоли пунтида эса "Жануб" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари ҳужум ҳаракатларини давом эттирган. Вазирлик маълумотига кўра, бир кеча-кундузда 114 та бино назоратга олинган.
https://sputniknews.uz/20260619/yurkovka-58456056.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0d/58315208_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_098181d3539c183436331d7290688e41.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр)
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия мудофаа вазирлиги, донецк халқ республикаси (дхр)
Россия қўшинлари Иволжанское устидан назорат ўрнатди — тафсилотлар
14:55 24.06.2026 (янгиланди: 14:57 24.06.2026)
Шунингдек, Константиновка ва Қизил Лиман йўналишларида ҳужум ҳаракатлари давом этмоқда
ТОШКЕНТ, 24 июн — Sputnik.
Россия қўшинлари Суми вилоятининг Иволжанское
аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Маълум қилинишича, аҳоли пунктини "Шимол" қўшинлар гуруҳининг 44-армия корпуси таркибидаги 30-мотоўқчи полк бўлинмалари назорат остига олди.
Қишлоқ Олешня дарёси бўйида, Суми шаҳридан тахминан 25 километр узоқликда жойлашган.
Вазирлик маълумотига кўра, ҳужум олдидан Россия қўшинлари учувчисиз учиш аппаратлари ва артиллерия ёрдамида Украина кучларининг позицияларига зарба берган. Шундан сўнг бўлинмалар аҳоли пунктига кириб, бинолар ва ертўлаларни тозалашга киришган.
Таъкидланишича, Украина қўмондонлиги қишлоқни ушлаб қолиш учун қўшимча захираларни жангга киритган, аммо улар ўт очиш орқали тўхтатилган.
Иволжанское устидан назорат ўрнатилиши Курск вилояти чегараси бўйлаб хавфсизлик ҳудудини кенгайтириш ва Суми йўналишидаги позицияларни мустаҳкамлаш имконини беради.
Шу билан бирга, Вазирлик маълумотига кўра, ДХРнинг Қизил Лиман аҳоли пунктида УҚК бўлинмаларини йўқ қилиш давом эттирилмоқда.
Шунингдек, 67-мотоўқчи дивизия бўлинмалари ғарбий йўналишда ҳужум қилиб, душманнинг бешта таянч пункти ва 43 та биносини эгаллаган.
Константиновка аҳоли пунтида эса "Жануб" қўшинлар гуруҳи бўлинмалари ҳужум ҳаракатларини давом эттирган. Вазирлик маълумотига кўра, бир кеча-кундузда 114 та бино назоратга олинган.