https://sputniknews.uz/20260622/qizil-liman-konstantinovka-58515148.html
Россия қўшинлари Қизил Лиман ва Константиновкада 150 тага яқин бинони назоратга олди
Россия қўшинлари Қизил Лиман ва Константиновкада 150 тага яқин бинони назоратга олди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, Красний Лиманда ўнта таянч пункт ва 46та бино, Константиновкада 103та бино назоратга олинган. Шунингдек, Украина томони техника ва шахсий таркиб бўйича йўқотишларга учрагани билдирилди
2026-06-22T16:26+0500
2026-06-22T16:26+0500
2026-06-22T16:26+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия мудофаа вазирлиги
украина
дунё янгиликлари
дунёда
россия
донецк халқ республикаси (дхр)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0d/58314891_19:0:1548:860_1920x0_80_0_0_3118a612cc20c56133a7d34fcfb56730.jpg
ТОШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. Қизил Лиман ва Константиновка йўналишларида жанг ҳаракатлари давом этмоқда. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди.Вазирлик маълумотларига кўра Қизил Лиман ҳудудида 25-армиянинг ҳужум отрядлари ғарбий йўналишда ҳаракатланишни давом эттирмоқда. 67-мотоўқчи дивизия бўлинмалари ушбу шаҳарнинг шимоли-ғарбий қисмида душманнинг ўнта таянч пунктини эгаллаб, 46 та бинода назорат ўрнатган.Константиновка йўналишида эса “Жануб” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари аҳоли пунктининг жануби-ғарбий қисмида ҳужум ҳаракатларини давом эттирмоқда.Бир сутка давомида 103 та бино назоратга олинган. Шунингдек, Украина Қуролли кучлари 85 нафаргача ҳарбий хизматчи, пиёдалар жанговар машинаси, зирҳли техника, саккизта автомобиль, ўзиюрар артиллерия қурилмаси, радиоэлектрон кураш станцияси, 21 та роботлаштирилган мажмуа ва 27 та дрон бошқарув пунктини йўқотган.
https://sputniknews.uz/20260621/rossiya-konstantinovka-va-krasniy-limanni-ozod-qilmoqda-songgi-yangiliklar-58497081.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/0d/58314891_210:0:1357:860_1920x0_80_0_0_07befc4d2b2a17e1a62273f27896aa8f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия мудофаа вазирлиги, украина, дунё янгиликлари, дунёда, россия, донецк халқ республикаси (дхр)
россия мудофаа вазирлиги, украина, дунё янгиликлари, дунёда, россия, донецк халқ республикаси (дхр)
Россия қўшинлари Қизил Лиман ва Константиновкада 150 тага яқин бинони назоратга олди
“Жануб” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари ҳужум ҳаракатларини давом эттирмоқда.
ТОШКЕНТ, 22 июн — Sputnik.
Қизил Лиман ва Константиновка йўналишларида жанг ҳаракатлари давом этмоқда. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди
.
Вазирлик маълумотларига кўра Қизил Лиман ҳудудида 25-армиянинг ҳужум отрядлари ғарбий йўналишда ҳаракатланишни давом эттирмоқда.
67-мотоўқчи дивизия бўлинмалари ушбу шаҳарнинг шимоли-ғарбий қисмида душманнинг ўнта таянч пунктини эгаллаб, 46 та бинода назорат ўрнатган.
Шунингдек, бир кеча-кундуз давомида 30 тага яқин ҳарбий, иккита автомобиль, квадроцикл ҳамда олтита роботлаштирилган мажмуа йўқ қилингани маълум қилинди.
Константиновка йўналишида эса “Жануб” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари аҳоли пунктининг жануби-ғарбий қисмида ҳужум ҳаракатларини давом эттирмоқда.
Бир сутка давомида 103 та бино назоратга олинган. Шунингдек, Украина Қуролли кучлари 85 нафаргача ҳарбий хизматчи, пиёдалар жанговар машинаси, зирҳли техника, саккизта автомобиль, ўзиюрар артиллерия қурилмаси, радиоэлектрон кураш станцияси, 21 та роботлаштирилган мажмуа ва 27 та дрон бошқарув пунктини йўқотган.