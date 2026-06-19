Россия Украинада биоқурол тайёрланаётганининг янги далилларини олди

“Биз <...> амалга оширилаётган ишларнинг йўналиши Украина соғлиқни сақлашнинг долзарб муаммоларига мос келмаслигини тасдиқловчи ҳужжатларни олдик. <...> Устувор вазифа потенциал биологик қурол агентларининг зарарли хусусиятларини, шунингдек, давлат иқтисодиётини бузишга қаратилган инфекцияларнинг патогенларини ўрганиш бўлган”, - деди у брифингда.