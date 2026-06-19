Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260619/ukraina-bioqurol-58459032.html
Россия Украинада биоқурол тайёрланаётганининг янги далилларини олди
Россия Украинада биоқурол тайёрланаётганининг янги далилларини олди
Sputnik Ўзбекистон
АҚШ Миллий разведка бошқармаси директори Украинадаги 40 та лабораторияларда хавфли вируслар билан ишлаб уларга янги хусусиятларни жорий қилиш ўрганилгани ҳақидаги далиллар бор ҳужжатларни эълон қилди. Гап, хусусан, куйдирги, эбола, вабо ва турли хил иситма каби ўта хавфли патогенлар ҳақида кетмоқда. Россия бир неча бор АҚШ биологик қуролларни ишлаб чиқаришни молиялаштираётганини ва биологик ва заҳарли қуролларни тақиқлаш тўғрисидаги конвенцияни бузган ҳолда Украинада ўнлаб биолаб-лабораторияларини жойлаштираётганини маълум қилган.
2026-06-19T17:11+0500
2026-06-19T17:11+0500
дунёда
дунё янгиликлари
россия
украина
биолаборатория
биотерроризм
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/01/23719337_0:191:2963:1858_1920x0_80_0_0_972f61241c9c38bf3448778b51c3a3dc.jpg
ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Россия Мудофаа вазирлиги махсус ҳарбий операция давомила Украинадаги биолабораторияларда потенциал биологик қурол агентларининг зарарли хусусиятларини ўрганиш бўйича янги маълумотларни олди. Россия Қуролли кучларининг радиация, кимёвий ва биологик ҳимоя қўшинлари раҳбари Алексей Ртишев маълум қилди, дея ёзади РИА Новости.Асосий баёнотлар:АҚШ Миллий разведка бошқармаси директори Украинадаги 40 та лабораторияларда хавфли вируслар билан ишлаб уларга янги хусусиятларни жорий қилиш ўрганилгани ҳақидаги далиллар бор ҳужжатларни эълон қилди. Гап, хусусан, куйдирги, эбола, вабо ва турли хил иситма каби ўта хавфли патогенлар ҳақида кетмоқда.Россия бир неча бор АҚШ биологик қуролларни ишлаб чиқаришни молиялаштираётганини ва биологик ва заҳарли қуролларни тақиқлаш тўғрисидаги конвенцияни бузган ҳолда Украинада ўнлаб биолаб-лабораторияларини жойлаштираётганини маълум қилган.Россия Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, АҚШнинг ҳарбий-биологик дастурини давом эттириш учун ҳамма нарса Россия махсус ҳарбий операцияси бошланганидан кейин Украинадан олиб чиқилган.Байден маъмурияти Украинада АҚШ томонидан назорат қилинадиган кимёвий ва биологик лабораториялар мавжудлигини рад этганди, барча айбловларни эса “Россия пропагандаси” ва “фитна” деб атаганди.
https://sputniknews.uz/20260616/aqsh-ukraina-biolaboratoriya-58374225.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/04/01/23719337_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_d5e472131ed53218f5160533a3093b71.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина, биолаборатория, биотерроризм
дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина, биолаборатория, биотерроризм

Россия Украинада биоқурол тайёрланаётганининг янги далилларини олди

17:11 19.06.2026
© Sputnik / Медиабанкка ўтишПредупреждающая табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии.
Предупреждающая табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.06.2026
© Sputnik
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Украинадаги Мечников институтида сақланадиган патогенлар номенклатураси биологик қурол таркибий қисмларини ишлаб чиқишга уринишлар бўлганидан дарак беради.
ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Россия Мудофаа вазирлиги махсус ҳарбий операция давомила Украинадаги биолабораторияларда потенциал биологик қурол агентларининг зарарли хусусиятларини ўрганиш бўйича янги маълумотларни олди. Россия Қуролли кучларининг радиация, кимёвий ва биологик ҳимоя қўшинлари раҳбари Алексей Ртишев маълум қилди, дея ёзади РИА Новости.
“Биз <...> амалга оширилаётган ишларнинг йўналиши Украина соғлиқни сақлашнинг долзарб муаммоларига мос келмаслигини тасдиқловчи ҳужжатларни олдик. <...> Устувор вазифа потенциал биологик қурол агентларининг зарарли хусусиятларини, шунингдек, давлат иқтисодиётини бузишга қаратилган инфекцияларнинг патогенларини ўрганиш бўлган”, - деди у брифингда.
Асосий баёнотлар:
Украинада АҚШ томонидан реконструкция қилинган Мечников институтида вабо, туляремия ва бруцеллёз қўзғатувчиларини сақлашнинг ҳаддан ташқари кўплиги қайд этилган.
Украинадаги Мечников институтида сақланадиган патогенлар номенклатураси биологик қурол таркибий қисмларини ишлаб чиқишга уринишлар бўлганидан дарак беради.
Харьковдаги институт қишлоқ хўжалигига зарар этказиши мумкин бўлган оғир касалликларни ўрганган.
АҚШ Украинада илгари ҳеч қачон қайд этилмаган сап касаллиги қўзғатувчисини ўрганишни молиялаштирган.
АҚШ Миллий разведка бошқармаси директори Украинадаги 40 та лабораторияларда хавфли вируслар билан ишлаб уларга янги хусусиятларни жорий қилиш ўрганилгани ҳақидаги далиллар бор ҳужжатларни эълон қилди. Гап, хусусан, куйдирги, эбола, вабо ва турли хил иситма каби ўта хавфли патогенлар ҳақида кетмоқда.
Россия бир неча бор АҚШ биологик қуролларни ишлаб чиқаришни молиялаштираётганини ва биологик ва заҳарли қуролларни тақиқлаш тўғрисидаги конвенцияни бузган ҳолда Украинада ўнлаб биолаб-лабораторияларини жойлаштираётганини маълум қилган.
Россия Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, АҚШнинг ҳарбий-биологик дастурини давом эттириш учун ҳамма нарса Россия махсус ҳарбий операцияси бошланганидан кейин Украинадан олиб чиқилган.
Байден маъмурияти Украинада АҚШ томонидан назорат қилинадиган кимёвий ва биологик лабораториялар мавжудлигини рад этганди, барча айбловларни эса “Россия пропагандаси” ва “фитна” деб атаганди.
Бывший американский офицер заявил, что биолаборатории на Украине работали строго секретно - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.06.2026
АҚШ Украинадаги биолабораторияларни қуриш учун қанча сарфлагани маълум бўлди
16 Июн, 12:29
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0