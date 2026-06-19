https://sputniknews.uz/20260619/ukraina-bioqurol-58459032.html
Россия Украинада биоқурол тайёрланаётганининг янги далилларини олди
Россия Украинада биоқурол тайёрланаётганининг янги далилларини олди
Sputnik Ўзбекистон
АҚШ Миллий разведка бошқармаси директори Украинадаги 40 та лабораторияларда хавфли вируслар билан ишлаб уларга янги хусусиятларни жорий қилиш ўрганилгани ҳақидаги далиллар бор ҳужжатларни эълон қилди. Гап, хусусан, куйдирги, эбола, вабо ва турли хил иситма каби ўта хавфли патогенлар ҳақида кетмоқда. Россия бир неча бор АҚШ биологик қуролларни ишлаб чиқаришни молиялаштираётганини ва биологик ва заҳарли қуролларни тақиқлаш тўғрисидаги конвенцияни бузган ҳолда Украинада ўнлаб биолаб-лабораторияларини жойлаштираётганини маълум қилган.
2026-06-19T17:11+0500
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ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Россия Мудофаа вазирлиги махсус ҳарбий операция давомила Украинадаги биолабораторияларда потенциал биологик қурол агентларининг зарарли хусусиятларини ўрганиш бўйича янги маълумотларни олди. Россия Қуролли кучларининг радиация, кимёвий ва биологик ҳимоя қўшинлари раҳбари Алексей Ртишев маълум қилди, дея ёзади РИА Новости.Асосий баёнотлар:АҚШ Миллий разведка бошқармаси директори Украинадаги 40 та лабораторияларда хавфли вируслар билан ишлаб уларга янги хусусиятларни жорий қилиш ўрганилгани ҳақидаги далиллар бор ҳужжатларни эълон қилди. Гап, хусусан, куйдирги, эбола, вабо ва турли хил иситма каби ўта хавфли патогенлар ҳақида кетмоқда.Россия бир неча бор АҚШ биологик қуролларни ишлаб чиқаришни молиялаштираётганини ва биологик ва заҳарли қуролларни тақиқлаш тўғрисидаги конвенцияни бузган ҳолда Украинада ўнлаб биолаб-лабораторияларини жойлаштираётганини маълум қилган.Россия Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, АҚШнинг ҳарбий-биологик дастурини давом эттириш учун ҳамма нарса Россия махсус ҳарбий операцияси бошланганидан кейин Украинадан олиб чиқилган.Байден маъмурияти Украинада АҚШ томонидан назорат қилинадиган кимёвий ва биологик лабораториялар мавжудлигини рад этганди, барча айбловларни эса “Россия пропагандаси” ва “фитна” деб атаганди.
https://sputniknews.uz/20260616/aqsh-ukraina-biolaboratoriya-58374225.html
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дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина, биолаборатория, биотерроризм
дунёда, дунё янгиликлари, россия, украина, биолаборатория, биотерроризм
Россия Украинада биоқурол тайёрланаётганининг янги далилларини олди
Украинадаги Мечников институтида сақланадиган патогенлар номенклатураси биологик қурол таркибий қисмларини ишлаб чиқишга уринишлар бўлганидан дарак беради.
ТОШКЕНТ, 19 июн — Sputnik
. Россия Мудофаа вазирлиги махсус ҳарбий операция давомила Украинадаги биолабораторияларда потенциал биологик қурол агентларининг зарарли хусусиятларини ўрганиш бўйича янги маълумотларни олди. Россия Қуролли кучларининг радиация, кимёвий ва биологик ҳимоя қўшинлари раҳбари Алексей Ртишев маълум қилди, дея ёзади
РИА Новости.
“Биз <...> амалга оширилаётган ишларнинг йўналиши Украина соғлиқни сақлашнинг долзарб муаммоларига мос келмаслигини тасдиқловчи ҳужжатларни олдик. <...> Устувор вазифа потенциал биологик қурол агентларининг зарарли хусусиятларини, шунингдек, давлат иқтисодиётини бузишга қаратилган инфекцияларнинг патогенларини ўрганиш бўлган”, - деди у брифингда.
Украинада АҚШ томонидан реконструкция қилинган Мечников институтида вабо, туляремия ва бруцеллёз қўзғатувчиларини сақлашнинг ҳаддан ташқари кўплиги қайд этилган.
Украинадаги Мечников институтида сақланадиган патогенлар номенклатураси биологик қурол таркибий қисмларини ишлаб чиқишга уринишлар бўлганидан дарак беради.
Харьковдаги институт қишлоқ хўжалигига зарар этказиши мумкин бўлган оғир касалликларни ўрганган.
АҚШ Украинада илгари ҳеч қачон қайд этилмаган сап касаллиги қўзғатувчисини ўрганишни молиялаштирган.
АҚШ Миллий разведка бошқармаси директори Украинадаги 40 та лабораторияларда хавфли вируслар билан ишлаб уларга янги хусусиятларни жорий қилиш ўрганилгани ҳақидаги далиллар бор ҳужжатларни эълон қилди.
Гап, хусусан, куйдирги, эбола, вабо ва турли хил иситма каби ўта хавфли патогенлар ҳақида кетмоқда.
Россия бир неча бор АҚШ биологик қуролларни ишлаб чиқаришни молиялаштираётганини ва биологик ва заҳарли қуролларни тақиқлаш тўғрисидаги конвенцияни бузган ҳолда Украинада ўнлаб биолаб-лабораторияларини жойлаштираётганини маълум қилган
.
Россия Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, АҚШнинг ҳарбий-биологик дастурини давом эттириш учун ҳамма нарса Россия махсус ҳарбий операцияси бошланганидан кейин Украинадан олиб чиқилган.
Байден маъмурияти Украинада АҚШ томонидан назорат қилинадиган кимёвий ва биологик лабораториялар мавжудлигини рад этганди, барча айбловларни эса “Россия пропагандаси” ва “фитна” деб атаганди.