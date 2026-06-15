Шавкат Мирзиёев Си Цзиньпинни таваллуд куни билан табриклади
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Си Цзиньпин провели переговоры в Китае
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон раҳбари Си Цзиньпинга мустаҳкам соғлиқ, оилавий бахт-саодат, масъулиятли давлатчилик фаолиятида улкан муваффақиятлар тилади.
ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Хитой раиси Си Цзиньпинга таваллуд куни муносабати билан табрик йўллади.
Мактубда Хитой Халқ Республикаси ва Хитой Коммунистик партиясининг улуғ сиёсий намояндаси сифатида Си Цзиньпин Ватан ва халққа бўлган чексиз меҳр-муҳаббат, улкан масъулият ҳисси ва узоқни кўра олишга асосланган стратегик тафаккур билан мамлакат халқини янги марралар сари бошлаб бораётгани таъкидланди.
Мактубда Хитой Халқ Республикаси ва Хитой Коммунистик партиясининг улуғ сиёсий намояндаси сифатида Си Цзиньпин Ватан ва халққа бўлган чексиз меҳр-муҳаббат, улкан масъулият ҳисси ва узоқни кўра олишга асосланган стратегик тафаккур билан мамлакат халқини янги марралар сари бошлаб бораётгани таъкидланди.
“Сизнинг оқилона раҳбарлигингиз остида Хитой модернизацияси изчил давом этмоқда, миллатнинг буюк тикланиши ва юксалишига қаратилган сиёсатингиз мамлакатингиз тарихига ёрқин саҳифа сифатида ёзилмоқда”, – дейилади мактубда.
Ўзбекистон ва Хитой ўртасидаги муносабатларнинг бугунги юксак суръатига алоҳида эътибор қаратилди. Сўнгги йилларда икки мамлакат ўртасидаги дўстлик, ўзаро ишонч ва барча шароитлардаги ҳар томонлама стратегик шериклик муносабатлари йил сайин мустаҳкамланиб бораётганини катта мамнуният билан таъкидланди.
“Биз Янги Ўзбекистонда олиб бораётган жадал ислоҳотларимизда Хитой Халқ Республикаси ва шахсан Сизнинг доимий кўмагингиз ҳамда қўллаб-қувватловингизни яқиндан ҳис қилиб келяпмиз”, – дея ёзган Мирзиёев.
Ўтган йиллар давомида барча асосий соҳаларда ўзаро манфаатли ва кўп поғонали ҳамкорлик механизмлари шакллантирилгани, “Бир макон — бир йўл” ташаббуси доирасида катта амалий натижаларга эришилгани қайд этилди.
Мирзиёев умумий саъй-ҳаракатлар ва олий даражадаги ташрифлар давомида эришилган барча келишувларни тўлиқ амалга ошириш орқали Ўзбекистон ва Хитой ўртасидаги ҳамкорликни янги сифат босқичига кўтариш мумкинлигига ишонч билдирди.
Якунда Ўзбекистон раҳбари Си Цзиньпинга мустаҳкам соғлиқ, оилавий бахт-саодат, масъулиятли давлатчилик фаолиятида улкан муваффақиятлар, дўст Хитой халқига эса тинчлик-осойишталик ва бардавом тараққиёт тилади.
Хитой раҳбари 15 июнь куни ўзининг 73 ёшини қарши олди.
Кеча, 14:00