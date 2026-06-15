Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260615/shavkat-mirziyoev-si-tszinpi-58343596.html
Шавкат Мирзиёев Си Цзиньпинни таваллуд куни билан табриклади
Шавкат Мирзиёев Си Цзиньпинни таваллуд куни билан табриклади
Sputnik Ўзбекистон
Мактубда Хитой Халқ Республикаси ва Хитой Коммунистик партиясининг улуғ сиёсий намояндаси сифатида Си Цзиньпин Ватан ва халққа бўлган чексиз меҳр-муҳаббат, улкан масъулият ҳисси ва узоқни кўра олишга асосланган стратегик тафаккур билан мамлакат халқини янги марралар сари бошлаб бораётгани таъкидланди.
2026-06-15T12:34+0500
2026-06-15T12:34+0500
сиёсат
шавкат мирзиёев
си цзинпин
табрик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/02/51663061_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_292e582e98dc8e447609972c2fa18e1c.jpg
ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Хитой раиси Си Цзиньпинга таваллуд куни муносабати билан табрик йўллади.Мактубда Хитой Халқ Республикаси ва Хитой Коммунистик партиясининг улуғ сиёсий намояндаси сифатида Си Цзиньпин Ватан ва халққа бўлган чексиз меҳр-муҳаббат, улкан масъулият ҳисси ва узоқни кўра олишга асосланган стратегик тафаккур билан мамлакат халқини янги марралар сари бошлаб бораётгани таъкидланди.Ўзбекистон ва Хитой ўртасидаги муносабатларнинг бугунги юксак суръатига алоҳида эътибор қаратилди. Сўнгги йилларда икки мамлакат ўртасидаги дўстлик, ўзаро ишонч ва барча шароитлардаги ҳар томонлама стратегик шериклик муносабатлари йил сайин мустаҳкамланиб бораётганини катта мамнуният билан таъкидланди.Ўтган йиллар давомида барча асосий соҳаларда ўзаро манфаатли ва кўп поғонали ҳамкорлик механизмлари шакллантирилгани, “Бир макон — бир йўл” ташаббуси доирасида катта амалий натижаларга эришилгани қайд этилди.Мирзиёев умумий саъй-ҳаракатлар ва олий даражадаги ташрифлар давомида эришилган барча келишувларни тўлиқ амалга ошириш орқали Ўзбекистон ва Хитой ўртасидаги ҳамкорликни янги сифат босқичига кўтариш мумкинлигига ишонч билдирди.Якунда Ўзбекистон раҳбари Си Цзиньпинга мустаҳкам соғлиқ, оилавий бахт-саодат, масъулиятли давлатчилик фаолиятида улкан муваффақиятлар, дўст Хитой халқига эса тинчлик-осойишталик ва бардавом тараққиёт тилади.Хитой раҳбари 15 июнь куни ўзининг 73 ёшини қарши олди.
https://sputniknews.uz/20260614/mirziyoev-tram-58326776.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/02/51663061_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_44d6a33d066fd4233923b9495f9706ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сиёсат, шавкат мирзиёев, си цзинпин, табрик
сиёсат, шавкат мирзиёев, си цзинпин, табрик

Шавкат Мирзиёев Си Цзиньпинни таваллуд куни билан табриклади

12:34 15.06.2026
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Си Цзиньпин провели переговоры в Китае
Шавкат Мирзиёев и Си Цзиньпин провели переговоры в Китае - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.06.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон раҳбари Си Цзиньпинга мустаҳкам соғлиқ, оилавий бахт-саодат, масъулиятли давлатчилик фаолиятида улкан муваффақиятлар тилади.
ТОШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Хитой раиси Си Цзиньпинга таваллуд куни муносабати билан табрик йўллади.

Мактубда Хитой Халқ Республикаси ва Хитой Коммунистик партиясининг улуғ сиёсий намояндаси сифатида Си Цзиньпин Ватан ва халққа бўлган чексиз меҳр-муҳаббат, улкан масъулият ҳисси ва узоқни кўра олишга асосланган стратегик тафаккур билан мамлакат халқини янги марралар сари бошлаб бораётгани таъкидланди.

“Сизнинг оқилона раҳбарлигингиз остида Хитой модернизацияси изчил давом этмоқда, миллатнинг буюк тикланиши ва юксалишига қаратилган сиёсатингиз мамлакатингиз тарихига ёрқин саҳифа сифатида ёзилмоқда”, – дейилади мактубда.

Ўзбекистон ва Хитой ўртасидаги муносабатларнинг бугунги юксак суръатига алоҳида эътибор қаратилди. Сўнгги йилларда икки мамлакат ўртасидаги дўстлик, ўзаро ишонч ва барча шароитлардаги ҳар томонлама стратегик шериклик муносабатлари йил сайин мустаҳкамланиб бораётганини катта мамнуният билан таъкидланди.

“Биз Янги Ўзбекистонда олиб бораётган жадал ислоҳотларимизда Хитой Халқ Республикаси ва шахсан Сизнинг доимий кўмагингиз ҳамда қўллаб-қувватловингизни яқиндан ҳис қилиб келяпмиз”, – дея ёзган Мирзиёев.

Ўтган йиллар давомида барча асосий соҳаларда ўзаро манфаатли ва кўп поғонали ҳамкорлик механизмлари шакллантирилгани, “Бир макон — бир йўл” ташаббуси доирасида катта амалий натижаларга эришилгани қайд этилди.
Мирзиёев умумий саъй-ҳаракатлар ва олий даражадаги ташрифлар давомида эришилган барча келишувларни тўлиқ амалга ошириш орқали Ўзбекистон ва Хитой ўртасидаги ҳамкорликни янги сифат босқичига кўтариш мумкинлигига ишонч билдирди.
Якунда Ўзбекистон раҳбари Си Цзиньпинга мустаҳкам соғлиқ, оилавий бахт-саодат, масъулиятли давлатчилик фаолиятида улкан муваффақиятлар, дўст Хитой халқига эса тинчлик-осойишталик ва бардавом тараққиёт тилади.
Хитой раҳбари 15 июнь куни ўзининг 73 ёшини қарши олди.
В Белом доме состоялись переговоры Шавката Мирзиёева с Дональдом Трампом - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.06.2026
Мирзиёев Трампни юбилейи билан табриклади
Кеча, 14:00
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0