https://sputniknews.uz/20260614/xorijiy-sayyohlar-58323953.html
Хорижий сайёҳлар учун субсидия тўланади
Хорижий сайёҳлар учун субсидия тўланади
Sputnik Ўзбекистон
Туроператорларга ҳар 1 000 нафар хорижий турист учун уларга 5 минг доллар субсидия ажратилади 14.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-14T15:04+0500
2026-06-14T15:04+0500
2026-06-14T15:04+0500
туризм
ўзбекистон
туристлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/04/58084982_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_1e872ce3d0f02ab6818f5cf2ec3db491.jpg
ТОШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Ўзбекистонда 2026 йил 1 июндан ҳар йилнинг июнь–август ойларида “Очиқ туризм мавсуми” дастури эълон қилинади. Президент тегишли қарорни имзолади.Унинг унинг доирасида хорижий мамлакатлардан Ўзбекистонга янги рейсларни ташкил этган хорижий ва маҳаллий авиаташувчиларга харажатларнинг бир қисми давлат бюджетидан қоплаб берилади ва ҳар бир жалб қилинган хорижий турист учун 100 доллар миқдорида субсидия тўланади.Туроператорлик ва меҳмонхона хизматлари бўйича ҚҚСнинг 50 фоизи кешбек тарзида қайтарилади.Шунингдек, ҳар бири ижтимоий тармоқларда 5 млн нафардан ортиқ кузатувчига эга 50 нафар хорижий блогерга Ўзбекистонга келиши учун 7 кунлик бепул туристик дастурлар тақдим этилади.Дунёдаги йирик онлайн сайёҳлик платформаларида Ўзбекистонга саёҳат тарғиботи билан боғлиқ харажатлар қоплаб берилади.
https://sputniknews.uz/20260517/russia-uzbekistan-turistlar-oshish-57642155.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/04/58084982_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_a71a08eed428ca0857663d7957f7e6f1.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
туризм, ўзбекистон, туристлар
туризм, ўзбекистон, туристлар
Хорижий сайёҳлар учун субсидия тўланади
Туроператорларга ҳар 1 000 нафар хорижий турист учун уларга 5 минг доллар субсидия ажратилади
ТОШКЕНТ, 14 июн — Sputnik.
Ўзбекистонда 2026 йил 1 июндан ҳар йилнинг июнь–август ойларида “Очиқ туризм мавсуми” дастури эълон қилинади. Президент тегишли қарорни имзолади.
Унинг унинг доирасида хорижий мамлакатлардан Ўзбекистонга янги рейсларни ташкил этган хорижий ва маҳаллий авиаташувчиларга харажатларнинг бир қисми давлат бюджетидан қоплаб берилади ва ҳар бир жалб қилинган хорижий турист учун 100 доллар миқдорида субсидия тўланади.
Ўзбекистон резиденти бўлган туроператорлар томонидан салоҳиятли хорижий давлатлардан жалб қилинган ҳар 1 000 нафар хорижий турист учун уларга 5 минг доллар миқдорида субсидия ажратилади.
Туроператорлик ва меҳмонхона хизматлари бўйича ҚҚСнинг 50 фоизи кешбек тарзида қайтарилади.
Шунингдек, ҳар бири ижтимоий тармоқларда 5 млн нафардан ортиқ кузатувчига эга 50 нафар хорижий блогерга Ўзбекистонга келиши учун 7 кунлик бепул туристик дастурлар тақдим этилади.
Дунёдаги йирик онлайн сайёҳлик платформаларида Ўзбекистонга саёҳат тарғиботи билан боғлиқ харажатлар қоплаб берилади.