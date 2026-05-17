https://sputniknews.uz/20260517/russia-uzbekistan-turistlar-oshish-57642155.html
Россиядан Ўзбекистонга келган туристлар сони 42 фоизга ошди
Россиядан Ўзбекистонга келган туристлар сони 42 фоизга ошди
Sputnik Ўзбекистон
Россиядан Ўзбекистонга келган туристлар сони январь-апрель ойларида 341,8 минг кишига етди. Бу ўтган йилга нисбатан 42,4 фоизга кўп. Республикада 2026 йилда Россиядан келувчилар сони 1 миллиондан ошиши мумкинлиги айтилмоқда.
2026-05-17T13:46+0500
2026-05-17T13:46+0500
2026-05-17T13:46+0500
туризм
қозоғистон
қирғизистон
тожикистон
афғонистон
миллий статистика қўмитаси
сайёҳлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/15/55080689_0:72:1134:710_1920x0_80_0_0_531cf3e08cdeb24919287ce0359e6c2b.jpg
ТОШКЕНТ, 17 май — Sputnik. 2026 йилнинг январь-апрель ойларида Россиядан Ўзбекистонга туристик мақсадларда келган фуқаролар сони 341,8 минг кишини ташкил этди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 42,4 фоизга кўп, деб хабар берди РИА Новости Миллий статистика қўмитаси маълумотларига таяниб.Таққослаш учун, 2025 йилнинг январь-апрель ойларида Россиядан Ўзбекистонга 240,1 минг киши келган. Жорий йилда россиялик туристлар оқими умумий хорижий туристлар ўсишидан ҳам тезроқ ошган: январь-апрель ойларида Ўзбекистонга жами 4,04 млн хорижий фуқаро туристик мақсадда ташриф буюрган, бу ўтган йилга нисбатан 29,9 фоизга кўп.Туризм қўмитаси раиси Абдулазиз Аққулов аввалроқ 2026 йилда Россиядан Ўзбекистонга келадиган туристлар сони 1 миллион кишидан ошиши мумкинлигини айтган эди. Ўзбекистон Россия бозорида сайёҳлик салоҳиятини тарғиб қилишни фаоллаштирган, жумладан, “Островок” ва “ВКонтакте” хизматлари билан ҳамкорлик йўлга қўйилган.2025 йил якунларига кўра, Ўзбекистонга келган россияликлар сони 984,4 минг кишини ташкил этган. Бу 2024 йилга нисбатан 15 фоизга кўп.Статистикада туристик мақсадлар деганда дам олиш, ўқиш, хизмат сафари, қариндошларни йўқлаш, даволаниш ва тижорат мақсадлари ҳам назарда тутилади.
https://sputniknews.uz/20260516/eng-kop-turist-qaysi-davlatdan-kelmoqda-57621790.html
қозоғистон
қирғизистон
тожикистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/15/55080689_126:0:1134:756_1920x0_80_0_0_4ac27ed81453180d3a9177cc4534a39d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
туризм, қозоғистон, қирғизистон, тожикистон, афғонистон, миллий статистика қўмитаси , сайёҳлар
туризм, қозоғистон, қирғизистон, тожикистон, афғонистон, миллий статистика қўмитаси , сайёҳлар
Россиядан Ўзбекистонга келган туристлар сони 42 фоизга ошди
2026 йилнинг январь-апрель ойларида Россиядан Ўзбекистонга 341,8 минг турист келди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 42,4 фоизга кўп.
ТОШКЕНТ, 17 май — Sputnik.
2026 йилнинг январь-апрель ойларида Россиядан Ўзбекистонга туристик мақсадларда келган фуқаролар сони 341,8 минг кишини ташкил этди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 42,4 фоизга кўп, деб хабар берди
РИА Новости Миллий статистика қўмитаси маълумотларига таяниб.
Таққослаш учун, 2025 йилнинг январь-апрель ойларида Россиядан Ўзбекистонга 240,1 минг киши келган. Жорий йилда россиялик туристлар оқими умумий хорижий туристлар ўсишидан ҳам тезроқ ошган: январь-апрель ойларида Ўзбекистонга жами 4,04 млн хорижий фуқаро туристик мақсадда ташриф буюрган, бу ўтган йилга нисбатан 29,9 фоизга кўп.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Россия Ўзбекистонга туристлар энг кўп келган давлатлар орасида тўртинчи ўринда турибди. Биринчи учликдан Қирғизистон — 1,14 млн, Тожикистон — 965,5 минг ва Қозоғистон — 935 минг киши жой олган.
Туризм қўмитаси раиси Абдулазиз Аққулов аввалроқ 2026 йилда Россиядан Ўзбекистонга келадиган туристлар сони 1 миллион кишидан ошиши мумкинлигини айтган эди. Ўзбекистон Россия бозорида сайёҳлик салоҳиятини тарғиб қилишни фаоллаштирган, жумладан, “Островок” ва “ВКонтакте” хизматлари билан ҳамкорлик йўлга қўйилган.
2025 йил якунларига кўра, Ўзбекистонга келган россияликлар сони 984,4 минг кишини ташкил этган. Бу 2024 йилга нисбатан 15 фоизга кўп.
Статистикада туристик мақсадлар деганда дам олиш, ўқиш, хизмат сафари, қариндошларни йўқлаш, даволаниш ва тижорат мақсадлари ҳам назарда тутилади.