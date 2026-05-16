Энг кўп турист қайси давлатдан келмоқда?
Сўнгги 4 ойда Афғонистондан 161 минг турист Ўзбекистонга ташриф буюрган.
2026-05-16T13:57+0500
13:54 16.05.2026 (янгиланди: 13:57 16.05.2026)
Сўнгги 4 ойда Афғонистондан 161 минг турист Ўзбекистонга ташриф буюрган.
Статистика қўмитасига кўра, 2026 йилнинг 4 ойида Ўзбекистонга 4 млн сайёҳ ташриф буюрган. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 30% кўп.
Энг кўп турист, анъанавий равишда, қўшни давлатлар - Қирғизистон, Қозоғистон ва Тожикистондан келмоқда. Россиялик сайёҳлар сони 341 минган ортиқ.
Дарвоқе, Афғонистондан ҳам ташриф буюрувчилар сони кўпаймоқда.