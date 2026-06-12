https://sputniknews.uz/20260612/rossiya-58300356.html
Россия ҳарбийлари ДХРдаги Приют қишлоғини озод қилди
Россия ҳарбийлари ДХРдаги Приют қишлоғини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
“Марказ” жангчилари қишлоқни озод қилиш вазифасини муваффақиятли бажарди. 12.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-12T14:38+0500
2026-06-12T14:38+0500
2026-06-12T14:38+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
донецк халқ республикаси (дхр)
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0c/56242556_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_86a1b47d008eb9a64224d59ad66e04b8.jpg
ТОШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Россия ҳарбийлари Донецк Халқ Республикасидаги Приют аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Қишлоқни “Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг қатъий хатти-ҳаракатлари натижасида озод қилишга муваффақ бўлинган.Приют Краматорскдан узоқ бўлмаган ҳудудда жойлашган.Россия Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, ҳафта давомида Россия ҳарбийлари махсус ҳарбий операция ҳудудидаги 5 та қишлоқни озод қилган
https://sputniknews.uz/20260612/konstantinovka-58297962.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0c/56242556_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_51ce573f871d12927e0be67a970faa72.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), россия
дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), россия
Россия ҳарбийлари ДХРдаги Приют қишлоғини озод қилди
“Марказ” жангчилари қишлоқни озод қилиш вазифасини муваффақиятли бажарди.
ТОШКЕНТ, 12 июн — Sputnik.
Россия ҳарбийлари Донецк Халқ Республикасидаги Приют аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Қишлоқни “Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг қатъий хатти-ҳаракатлари натижасида озод қилишга муваффақ бўлинган.
Приют Краматорскдан узоқ бўлмаган ҳудудда жойлашган.
Россия Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, ҳафта давомида Россия ҳарбийлари махсус ҳарбий операция ҳудудидаги 5 та қишлоқни озод қилган