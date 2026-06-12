Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260612/rossiya-58300356.html
Россия ҳарбийлари ДХРдаги Приют қишлоғини озод қилди
Россия ҳарбийлари ДХРдаги Приют қишлоғини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
“Марказ” жангчилари қишлоқни озод қилиш вазифасини муваффақиятли бажарди. 12.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-12T14:38+0500
2026-06-12T14:38+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
донецк халқ республикаси (дхр)
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0c/56242556_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_86a1b47d008eb9a64224d59ad66e04b8.jpg
ТОШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Россия ҳарбийлари Донецк Халқ Республикасидаги Приют аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Қишлоқни “Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг қатъий хатти-ҳаракатлари натижасида озод қилишга муваффақ бўлинган.Приют Краматорскдан узоқ бўлмаган ҳудудда жойлашган.Россия Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, ҳафта давомида Россия ҳарбийлари махсус ҳарбий операция ҳудудидаги 5 та қишлоқни озод қилган
https://sputniknews.uz/20260612/konstantinovka-58297962.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0c/56242556_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_51ce573f871d12927e0be67a970faa72.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), россия
дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), россия

Россия ҳарбийлари ДХРдаги Приют қишлоғини озод қилди

14:38 12.06.2026
© Sputnik / Станислав Красильников / Медиабанкка ўтишБоевая работа расчета РСЗО "Град" группировки войск "Центр" на Днепропетровском направлении СВО
Боевая работа расчета РСЗО Град группировки войск Центр на Днепропетровском направлении СВО - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.06.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
“Марказ” жангчилари қишлоқни озод қилиш вазифасини муваффақиятли бажарди.
ТОШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Россия ҳарбийлари Донецк Халқ Республикасидаги Приют аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Қишлоқни “Марказ” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг қатъий хатти-ҳаракатлари натижасида озод қилишга муваффақ бўлинган.
Приют Краматорскдан узоқ бўлмаган ҳудудда жойлашган.
Россия Мудофаа вазирлиги маълумотларига кўра, ҳафта давомида Россия ҳарбийлари махсус ҳарбий операция ҳудудидаги 5 та қишлоқни озод қилган
Поднятия российского флага в Константиновке - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.06.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия армияси Константиновканинг шарқий қисми устидан тўлиқ назорат ўрнатди
13:42
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0