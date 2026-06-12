Остонада ЕОИИнинг ташқи савдоси муҳокама қилинди

ТОШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқининг (ЕОИИ) савдо сиёсатини Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) савдо вазири Андрей Слепнёв Остона шаҳридаги бизнес ҳамжамияти ва ҳукумат вакиллари билан учрашувларда муҳокама қилди.ЕИК матбуот хизмати хабарига кўра, Қозоғистоннинг “Атамекен” миллий тадбиркорлар палатаси бошқаруви раисининг ўринбосари Тимур Жаркенов билан суҳбатда ЕОИИ савдо масалалари, жумладан, маркировкалаш, учинчи давлатлар билан тузилган савдо битимларини амалга ошириш, шунингдек, иттифоқнинг савдо шерикларининг ташқи бозорларида бизнесни фаоллаштириш масалалари кўриб чиқилди.Қозоғистон бош вазири ўринбосари – миллий иқтисодиёт вазири Серик Жумангарин билан учрашувда ЕИК кенгашининг бўлажак мажлиси кун тартибига тўхталиб ўтилди. Томонлар иттифоқнинг устувор савдо ҳамкорлари билан ҳамкорликнинг айрим масалаларини ҳам муҳокама қилди.Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-апрелида Ўзбекистоннинг ЕОИИга аъзо давлатлар билан ташқи савдо айланмаси 7 млрд доллардан зиёдни ташкил этди. Бу умумий ҳажмнинг 26,7 фоизи.
Томонлар иттифоқнинг устувор савдо ҳамкорлари билан ҳамкорликнинг айрим масалаларини ҳам муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқининг (ЕОИИ) савдо сиёсатини Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) савдо вазири Андрей Слепнёв Остона шаҳридаги бизнес ҳамжамияти ва ҳукумат вакиллари билан учрашувларда муҳокама қилди.
ЕИК матбуот хизмати хабарига кўра, Қозоғистоннинг “Атамекен” миллий тадбиркорлар палатаси бошқаруви раисининг ўринбосари Тимур Жаркенов билан суҳбатда ЕОИИ савдо масалалари, жумладан, маркировкалаш, учинчи давлатлар билан тузилган савдо битимларини амалга ошириш, шунингдек, иттифоқнинг савдо шерикларининг ташқи бозорларида бизнесни фаоллаштириш масалалари кўриб чиқилди.
“Комиссия анъанавий равишда соатларни долзарб кун тартиби бўйича созлаб олиш ва барча манфаатдор томонларнинг фикрларини ҳисобга олиш учун мақсадида Иттифоқ мамлакатлари ишбилармон доиралари билан учрашувларни ўтказади”, - дея таъкидлади ЕИК вазири.
Қозоғистон бош вазири ўринбосари – миллий иқтисодиёт вазири Серик Жумангарин билан учрашувда ЕИК кенгашининг бўлажак мажлиси кун тартибига тўхталиб ўтилди. Томонлар иттифоқнинг устувор савдо ҳамкорлари билан ҳамкорликнинг айрим масалаларини ҳам муҳокама қилди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-апрелида Ўзбекистоннинг ЕОИИга аъзо давлатлар билан ташқи савдо айланмаси 7 млрд доллардан зиёдни ташкил этди. Бу умумий ҳажмнинг 26,7 фоизи.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.