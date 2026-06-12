Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260612/ostona-eoii-58298621.html
Остонада ЕОИИнинг ташқи савдоси муҳокама қилинди
Остонада ЕОИИнинг ташқи савдоси муҳокама қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Томонлар иттифоқнинг устувор савдо ҳамкорлари билан ҳамкорликнинг айрим масалаларини ҳам муҳокама қилди. 12.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-12T16:36+0500
2026-06-12T16:36+0500
ўзбекистон ва еоии
иқтисод
еик
еоии
қозоғистон
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1255/30/12553022_0:66:3000:1754_1920x0_80_0_0_e1942cd3fc666088cd6079986529247e.jpg
ТОШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқининг (ЕОИИ) савдо сиёсатини Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) савдо вазири Андрей Слепнёв Остона шаҳридаги бизнес ҳамжамияти ва ҳукумат вакиллари билан учрашувларда муҳокама қилди.ЕИК матбуот хизмати хабарига кўра, Қозоғистоннинг “Атамекен” миллий тадбиркорлар палатаси бошқаруви раисининг ўринбосари Тимур Жаркенов билан суҳбатда ЕОИИ савдо масалалари, жумладан, маркировкалаш, учинчи давлатлар билан тузилган савдо битимларини амалга ошириш, шунингдек, иттифоқнинг савдо шерикларининг ташқи бозорларида бизнесни фаоллаштириш масалалари кўриб чиқилди.Қозоғистон бош вазири ўринбосари – миллий иқтисодиёт вазири Серик Жумангарин билан учрашувда ЕИК кенгашининг бўлажак мажлиси кун тартибига тўхталиб ўтилди. Томонлар иттифоқнинг устувор савдо ҳамкорлари билан ҳамкорликнинг айрим масалаларини ҳам муҳокама қилди.Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-апрелида Ўзбекистоннинг ЕОИИга аъзо давлатлар билан ташқи савдо айланмаси 7 млрд доллардан зиёдни ташкил этди. Бу умумий ҳажмнинг 26,7 фоизи.
https://sputniknews.uz/20260611/qozogiston-eoii-58272562.html
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1255/30/12553022_288:0:2713:1819_1920x0_80_0_0_21d8c2035a6e53a5925640cc9680198e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, еик, еоии, қозоғистон, ҳамкорлик
иқтисод, еик, еоии, қозоғистон, ҳамкорлик

Остонада ЕОИИнинг ташқи савдоси муҳокама қилинди

16:36 12.06.2026
© Sputnik / Медиабанкка ўтишФлаг с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаг с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 12.06.2026
© Sputnik
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Томонлар иттифоқнинг устувор савдо ҳамкорлари билан ҳамкорликнинг айрим масалаларини ҳам муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқининг (ЕОИИ) савдо сиёсатини Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) савдо вазири Андрей Слепнёв Остона шаҳридаги бизнес ҳамжамияти ва ҳукумат вакиллари билан учрашувларда муҳокама қилди.
ЕИК матбуот хизмати хабарига кўра, Қозоғистоннинг “Атамекен” миллий тадбиркорлар палатаси бошқаруви раисининг ўринбосари Тимур Жаркенов билан суҳбатда ЕОИИ савдо масалалари, жумладан, маркировкалаш, учинчи давлатлар билан тузилган савдо битимларини амалга ошириш, шунингдек, иттифоқнинг савдо шерикларининг ташқи бозорларида бизнесни фаоллаштириш масалалари кўриб чиқилди.
“Комиссия анъанавий равишда соатларни долзарб кун тартиби бўйича созлаб олиш ва барча манфаатдор томонларнинг фикрларини ҳисобга олиш учун мақсадида Иттифоқ мамлакатлари ишбилармон доиралари билан учрашувларни ўтказади”, - дея таъкидлади ЕИК вазири.
Қозоғистон бош вазири ўринбосари – миллий иқтисодиёт вазири Серик Жумангарин билан учрашувда ЕИК кенгашининг бўлажак мажлиси кун тартибига тўхталиб ўтилди. Томонлар иттифоқнинг устувор савдо ҳамкорлари билан ҳамкорликнинг айрим масалаларини ҳам муҳокама қилди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-апрелида Ўзбекистоннинг ЕОИИга аъзо давлатлар билан ташқи савдо айланмаси 7 млрд доллардан зиёдни ташкил этди. Бу умумий ҳажмнинг 26,7 фоизи.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Флаг Казахстана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.06.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Қозоғистон ЕОИИнинг ягона божхона транзити тизими битимини ратификация қилди
Кеча, 15:57
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0