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Ўзбекистоннинг ЕОИИ мамлакатлари билан ташқи савдоси кўрсаткичлари
Ўзбекистоннинг ЕОИИ мамлакатлари билан ташқи савдоси кўрсаткичлари
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Ўзбекистон ЕОИИ мамлакатлари билан фаол олди-сотди қилмоқда. 11.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-11T17:55+0500
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Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-апрелида Ўзбекистоннинг ЕОИИга аъзо давлатлар билан ташқи савдо айланмаси 7 млрд доллардан зиёдни ташкил этди. Бу умумий ҳажмнинг 26,7 фоизи.Шулардан:Россия Ўзбекистоннинг асосий савдо ҳамкори бўлиб қолмоқда.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
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инфографика, ўзбекистон, еоии, савдо, инфографика
инфографика, ўзбекистон, еоии, савдо, инфографика
Ўзбекистоннинг ЕОИИ мамлакатлари билан ташқи савдоси кўрсаткичлари
Ўзбекистон ЕОИИ мамлакатлари билан фаол олди-сотди қилмоқда.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-апрелида Ўзбекистоннинг ЕОИИга аъзо давлатлар билан ташқи савдо айланмаси 7 млрд доллардан зиёдни ташкил этди. Бу умумий ҳажмнинг 26,7 фоизи.
экспорт — 2,2 млрд доллар;
импорт — 4,8 млрд доллар.
Россия Ўзбекистоннинг асосий савдо ҳамкори бўлиб қолмоқда.
Батафсил – Sputnik
инфографикасида.