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Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260611/ozbekiston-eoii-58275255.html
Ўзбекистоннинг ЕОИИ мамлакатлари билан ташқи савдоси кўрсаткичлари
Ўзбекистоннинг ЕОИИ мамлакатлари билан ташқи савдоси кўрсаткичлари
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ЕОИИ мамлакатлари билан фаол олди-сотди қилмоқда. 11.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-11T17:55+0500
2026-06-11T17:55+0500
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Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-апрелида Ўзбекистоннинг ЕОИИга аъзо давлатлар билан ташқи савдо айланмаси 7 млрд доллардан зиёдни ташкил этди. Бу умумий ҳажмнинг 26,7 фоизи.Шулардан:Россия Ўзбекистоннинг асосий савдо ҳамкори бўлиб қолмоқда.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
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инфографика, ўзбекистон, еоии, савдо, инфографика

Ўзбекистоннинг ЕОИИ мамлакатлари билан ташқи савдоси кўрсаткичлари

17:55 11.06.2026
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Ўзбекистон ЕОИИ мамлакатлари билан фаол олди-сотди қилмоқда.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-апрелида Ўзбекистоннинг ЕОИИга аъзо давлатлар билан ташқи савдо айланмаси 7 млрд доллардан зиёдни ташкил этди. Бу умумий ҳажмнинг 26,7 фоизи.
Шулардан:
экспорт — 2,2 млрд доллар;
импорт — 4,8 млрд доллар.
Россия Ўзбекистоннинг асосий савдо ҳамкори бўлиб қолмоқда.
Батафсил – Sputnik инфографикасида.
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