Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260611/qozogiston-eoii-58272562.html
Қозоғистон ЕОИИнинг ягона божхона транзити тизими битимини ратификация қилди
Қозоғистон ЕОИИнинг ягона божхона транзити тизими битимини ратификация қилди
Sputnik Ўзбекистон
Битим ягона транзит декларациясини электрон шаклда жорий этишни ҳам назарда тутади. 11.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-11T15:57+0500
2026-06-11T15:57+0500
ўзбекистон ва еоии
жамият
еоии
божхона
қозоғистон
қасим-жомарт тоқаев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/1e/18042012_238:0:870:355_1920x0_80_0_0_bec1ebb9a4e63011a871b1bb2088d8f9.jpg
ТОШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Евроосиё иқтисодий Иттифоқи (ЕОИИ) ва учинчи томонларнинг ягона божхона транзити тизими тўғрисидаги битимни ратификация қилишни назарда тутувчи қонунни имзолади. Бу ҳақда Қозоғистон раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Битим 2024 йил декабрида Санкт-Петербургда имзоланган. Ҳужжат ЕОИИ ва учинчи томонларнинг божхона чегаралари орқали товарларни ташиш учун қулай шарт-шароитларни таъминлаш имконини берувчи божхона транзитининг ягона тизимини шакллантиришни назарда тутади. Битим ягона транзит декларациясини электрон шаклда жорий этиш, божхона тартиб-таомилларини бир кўринишга келтириш, рақамли назорат воситаларини, жумладан, навигация пломбаларини қўллашга қаратилган.Тизимни жорий этиш божхона тартиб-тамойилларини стандартлаштириш ва соддалаштириш, транзит пайтида бизнеснинг вақт ва молиявий харажатларини камайтириш, ахборот алмашинувини тезлаштириш, таъминот хавфсизлиги ва самарадорлигини ошириш имконини беради. Бундан ташқари, ягона тизимни шакллантириш халқаро савдо иштирокчилари учун тартиб-тамойилларнинг олдиндан маълумлигини таъминлаши керак.
https://sputniknews.uz/20260430/uzbekistan-eaeu-tranzit-tizim-qoshilish-57249521.html
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/1e/18042012_303:0:780:358_1920x0_80_0_0_61da1b886fb81d8fcbbfd29f9b27f127.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, еоии, божхона, қозоғистон, қасим-жомарт тоқаев
жамият, еоии, божхона, қозоғистон, қасим-жомарт тоқаев

Қозоғистон ЕОИИнинг ягона божхона транзити тизими битимини ратификация қилди

15:57 11.06.2026
© Sputnik / Владислав ВодневФлаг Казахстана
Флаг Казахстана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.06.2026
© Sputnik / Владислав Воднев
Oбуна бўлиш
Битим ягона транзит декларациясини электрон шаклда жорий этишни ҳам назарда тутади.
ТОШКЕНТ, 11 июн — Sputnik. Қозоғистон президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Евроосиё иқтисодий Иттифоқи (ЕОИИ) ва учинчи томонларнинг ягона божхона транзити тизими тўғрисидаги битимни ратификация қилишни назарда тутувчи қонунни имзолади. Бу ҳақда Қозоғистон раҳбари матбуот хизмати хабар берди.

“Давлат раҳбари томонидан Қозоғистон Республикасининг "Евроосиё иқтисодий иттифоқи ва учинчи томоннинг (учинчи томонлар) ягона божхона транзит тизими тўғрисидаги битимни ратификация қилиш тўғрисида”ги қонуни имзоланди”, - дейилган хабарда.

Битим 2024 йил декабрида Санкт-Петербургда имзоланган. Ҳужжат ЕОИИ ва учинчи томонларнинг божхона чегаралари орқали товарларни ташиш учун қулай шарт-шароитларни таъминлаш имконини берувчи божхона транзитининг ягона тизимини шакллантиришни назарда тутади. Битим ягона транзит декларациясини электрон шаклда жорий этиш, божхона тартиб-таомилларини бир кўринишга келтириш, рақамли назорат воситаларини, жумладан, навигация пломбаларини қўллашга қаратилган.
Тизимни жорий этиш божхона тартиб-тамойилларини стандартлаштириш ва соддалаштириш, транзит пайтида бизнеснинг вақт ва молиявий харажатларини камайтириш, ахборот алмашинувини тезлаштириш, таъминот хавфсизлиги ва самарадорлигини ошириш имконини беради. Бундан ташқари, ягона тизимни шакллантириш халқаро савдо иштирокчилари учун тартиб-тамойилларнинг олдиндан маълумлигини таъминлаши керак.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
ЕАЭС и Узбекистан укрепляют таможенное сотрудничество - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.04.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Ўзбекистон ЕОИИ Ягона божхона транзити тизимига қўшилишга тайёрланмоқда
30 Апрел, 14:54
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0