https://sputniknews.uz/20260610/qozogiston-gaz-ozbekiston-58246828.html
Қозоғистон Россия газининг Ўзбекистонга транзитини оширишга тайёрлигини билдирди
Қозоғистон Россия газининг Ўзбекистонга транзитини оширишга тайёрлигини билдирди
Sputnik Ўзбекистон
Гап етказиб беришни 11 млрд куб метргача ошириш ҳақида кетяпти. 10.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-10T15:32+0500
2026-06-10T15:32+0500
2026-06-10T15:32+0500
иқтисод
россия
ўзбекистон
қозоғистон
газ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0a/45572150_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_4b4914844f88b6497d21e0027e6215e5.jpg
ТОШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Қозоғистон Россия газининг Ўзбекистонга транзитини оширишга тайёр. Бу ҳақда мамлакат энергетика вазири Ерлан Аккенженов маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, гап етказиб беришни 11 млрд куб метргача ошириш ҳақида кетяпти.Аввалроқ Россиянинг “Газпром” компанияси 2025 йил якунларига кўра Ўзбекистонга газ етказиб беришни 15 фоизга, 6,5 млрд куб метргача оширгани хабар қилинган эди.Россия газини Қозоғистон ҳудуди орқали Ўзбекистонга етказиб бериш 2023 йилда бошланган. Етказиб бериш "Ўрта Осиё — Марказ" магистраль газ қувурлари тизими орқали амалга оширилади. 2023 йилда "Газпром" Россия газини Ўзбекистонга етказиб бериш бўйича шартнома имзоланганини маълум қилган.
https://sputniknews.uz/20260605/rossiya-ozbekiston-gaz-58130775.html
ўзбекистон
қозоғистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0a/45572150_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_f8806480a11ea40a360525a8ddb7f7b0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, россия, ўзбекистон, қозоғистон, газ
иқтисод, россия, ўзбекистон, қозоғистон, газ
Қозоғистон Россия газининг Ўзбекистонга транзитини оширишга тайёрлигини билдирди
Гап етказиб беришни 11 млрд куб метргача ошириш ҳақида кетяпти.
ТОШКЕНТ, 10 июн — Sputnik. Қозоғистон Россия газининг Ўзбекистонга транзитини оширишга тайёр. Бу ҳақда мамлакат энергетика вазири Ерлан Аккенженов маълум қилди.
“Бизда бундай имконият бор, ҳаммаси транспорт инфратузилмасига боғлиқ. Қозоғистон томонида бунинг учун барчаси ҳозир. Энди, менинг билишимча, Россия томони Ўзбекистон билан мустақил музокаралар олиб бормоқда”, - деди
Аккенженов журналистларга.
Унинг сўзларига кўра, гап етказиб беришни 11 млрд куб метргача ошириш ҳақида кетяпти.
Аввалроқ Россиянинг “Газпром” компанияси 2025 йил якунларига кўра Ўзбекистонга газ етказиб беришни 15 фоизга, 6,5 млрд куб метргача оширгани хабар қилинган эди
.
Россия газини Қозоғистон ҳудуди орқали Ўзбекистонга етказиб бериш 2023 йилда бошланган. Етказиб бериш "Ўрта Осиё — Марказ" магистраль газ қувурлари тизими орқали амалга оширилади. 2023 йилда "Газпром" Россия газини Ўзбекистонга етказиб бериш бўйича шартнома имзоланганини маълум қилган.