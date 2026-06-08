https://sputniknews.uz/20260608/gazprom-ozbekiston-gaz-58191697.html
“Газпром” 2025 йилда Ўзбекистонга газ етказиб беришни 15 фоизга оширди
“Газпром” 2025 йилда Ўзбекистонга газ етказиб беришни 15 фоизга оширди
Sputnik Ўзбекистон
Республикага газ етказиб бериш 6,5 млрд куб метргача кўпайтирилди. 08.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-08T12:20+0500
2026-06-08T12:20+0500
2026-06-08T12:20+0500
иқтисод
ўзбекистон
газ
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/238/76/2387601_0:409:2914:2048_1920x0_80_0_0_4890449e9e06c0c05fd3d3f839e73dbc.jpg
ТОШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Россиянинг “Газпром” компанияси 2025 йил якунларига кўра Ўзбекистонга газ етказиб беришни 15 фоизга, 6,5 млрд куб метргача оширди. Бу маълумотлар компаниянинг йиллик ҳисоботида келтирилган.Маълумотларга кўра, 2024 йил якунларига кўра етказиб бериш 5,64 куб метр, 2025 йилда эса 6,48 куб метрни ташкил этган.Аввалроқ Ўзбекистон бош вазири ўринбосари Жамшид Ходжаев "Газпром" бошқаруви раиси Алексей Миллер билан Ўзбекистонга газ етказиб бериш масаласини муҳокама қилган эди.Россия газини Қозоғистон ҳудуди орқали Ўзбекистонга етказиб бериш 2023 йилда бошланган. Етказиб бериш "Ўрта Осиё — Марказ" магистраль газ қувурлари тизими орқали амалга оширилади. 2023 йилда "Газпром" Россия газини Ўзбекистонга етказиб бериш бўйича шартнома имзоланганини маълум қилган.
https://sputniknews.uz/20260605/rossiya-ozbekiston-gaz-58130775.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/238/76/2387601_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_0d6f6c0b76916b46c5013f9ac2acfbb3.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, ўзбекистон, газ, россия
иқтисод, ўзбекистон, газ, россия
“Газпром” 2025 йилда Ўзбекистонга газ етказиб беришни 15 фоизга оширди
Республикага газ етказиб бериш 6,5 млрд куб метргача кўпайтирилди.
ТОШКЕНТ, 8 июн — Sputnik.
Россиянинг “Газпром” компанияси 2025 йил якунларига кўра Ўзбекистонга газ етказиб беришни 15 фоизга, 6,5 млрд куб метргача оширди. Бу маълумотлар компаниянинг йиллик ҳисоботида келтирилган.
Маълумотларга кўра, 2024 йил якунларига кўра етказиб бериш 5,64 куб метр, 2025 йилда эса 6,48 куб метрни ташкил этган.
“Ўтган йилга нисбатан “Ўрта Осиё – Марказ” магистраль газ қувури орқали Қозоғистон ҳудуди орқали Ўзбекистонга реверс режимда газ етказиб бериш ўсди. 2025 йилнинг IV чорагида Ўзбекистонга газ етказиб бериш максимал техник имконият даражасида таъминланди”, - дейилади ҳисоботда.
Аввалроқ Ўзбекистон бош вазири ўринбосари Жамшид Ходжаев "Газпром" бошқаруви раиси Алексей Миллер билан Ўзбекистонга газ етказиб бериш масаласини муҳокама қилган эди.
Россия газини Қозоғистон ҳудуди орқали Ўзбекистонга етказиб бериш 2023 йилда бошланган. Етказиб бериш "Ўрта Осиё — Марказ" магистраль газ қувурлари тизими орқали амалга оширилади. 2023 йилда "Газпром" Россия газини Ўзбекистонга етказиб бериш бўйича шартнома имзоланганини маълум қилган.