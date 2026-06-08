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Россия ҳарбийлари ДХРдаги Химик қишлоғини озод қилди
Россия ҳарбийлари ДХРдаги Химик қишлоғини озод қилди
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Аҳоли пункти "Жануб" жангчиларининг фаол сайъ-ҳаракатлари ёрдамида озод қилинган. 08.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-08T15:02+0500
2026-06-08T15:02+0500
2026-06-08T15:02+0500
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ТОШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Донецк Халқ Республикасидаги (ДХР) Химик аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Аниқлик киритишича, бир сутка давомида "Жануб" жангчилари масъулиятидаги ҳудудда Украина Қуролли кучлари 180 нафардан зиёд ҳарбий хизматчиси, 3 та жанговар зиҳрли машинаси, 14 та автомобили, 5 та артиллерия ускунаси ва радиоэлектрон кураш станциясидан айрилган.
https://sputniknews.uz/20260607/russia-qoshinlar-shevchenko-ozod--58177093.html
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дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), россия, россия мудофаа вазирлиги
дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), россия, россия мудофаа вазирлиги
Россия ҳарбийлари ДХРдаги Химик қишлоғини озод қилди
Аҳоли пункти "Жануб" жангчиларининг фаол сайъ-ҳаракатлари ёрдамида озод қилинган.
ТОШКЕНТ, 8 июн — Sputnik.
Россия Қуролли кучлари Донецк Халқ Республикасидаги (ДХР) Химик аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
“Жануб” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари қатъий ҳаракатлар билан ДХРдаги Химик аҳоли пунктини озод қилди”, - дейилган хабарда.
Аниқлик киритишича, бир сутка давомида "Жануб" жангчилари масъулиятидаги ҳудудда Украина Қуролли кучлари 180 нафардан зиёд ҳарбий хизматчиси, 3 та жанговар зиҳрли машинаси, 14 та автомобили, 5 та артиллерия ускунаси ва радиоэлектрон кураш станциясидан айрилган.