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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260608/dxrd-ximik-58195903.html
Россия ҳарбийлари ДХРдаги Химик қишлоғини озод қилди
Россия ҳарбийлари ДХРдаги Химик қишлоғини озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
Аҳоли пункти "Жануб" жангчиларининг фаол сайъ-ҳаракатлари ёрдамида озод қилинган. 08.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-08T15:02+0500
2026-06-08T15:02+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
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ТОШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Донецк Халқ Республикасидаги (ДХР) Химик аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Аниқлик киритишича, бир сутка давомида "Жануб" жангчилари масъулиятидаги ҳудудда Украина Қуролли кучлари 180 нафардан зиёд ҳарбий хизматчиси, 3 та жанговар зиҳрли машинаси, 14 та автомобили, 5 та артиллерия ускунаси ва радиоэлектрон кураш станциясидан айрилган.
https://sputniknews.uz/20260607/russia-qoshinlar-shevchenko-ozod--58177093.html
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дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), россия, россия мудофаа вазирлиги
дунёда, дунё янгиликлари, донецк халқ республикаси (дхр), россия, россия мудофаа вазирлиги

Россия ҳарбийлари ДХРдаги Химик қишлоғини озод қилди

15:02 08.06.2026
© РИА НовостиБоевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости
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Аҳоли пункти "Жануб" жангчиларининг фаол сайъ-ҳаракатлари ёрдамида озод қилинган.
ТОШКЕНТ, 8 июн — Sputnik. Россия Қуролли кучлари Донецк Халқ Республикасидаги (ДХР) Химик аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
“Жануб” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари қатъий ҳаракатлар билан ДХРдаги Химик аҳоли пунктини озод қилди”, - дейилган хабарда.
Аниқлик киритишича, бир сутка давомида "Жануб" жангчилари масъулиятидаги ҳудудда Украина Қуролли кучлари 180 нафардан зиёд ҳарбий хизматчиси, 3 та жанговар зиҳрли машинаси, 14 та автомобили, 5 та артиллерия ускунаси ва радиоэлектрон кураш станциясидан айрилган.
Российские военнослужащие. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 07.06.2026
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