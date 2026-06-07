https://sputniknews.uz/20260607/russia-qoshinlar-shevchenko-ozod--58177093.html
Россия қўшинлари Шевченкони озод қилди — йирик логистика марказига йўл очилди
Россия қўшинлари Шевченкони озод қилди — йирик логистика марказига йўл очилди
Sputnik Ўзбекистон
Россия Мудофаа вазирлиги “Шимол” қўшинлар гуруҳи Харков вилоятидаги Шевченко аҳоли пункти устидан назорат ўрнатганини маълум қилди. Вазирликка кўра, Суми ва Харков йўналишларида ҳам зарбалар берилган.
2026-06-07T13:11+0500
2026-06-07T13:11+0500
2026-06-07T13:11+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
украина
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1f/53137490_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_73d8f6119451cf5c382d5eafbd00df5c.jpg
ТОШКЕНТ, 7 июн — Sputnik. “Шимол” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Харьков вилоятидаги Шевченко аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Вазирлик хабарига кўра, аҳоли пунктидаги ҳаракатлар натижасида Украина Қуролли кучлари бўлинмаларининг қаршилиги енгилган. Россия томони Шевченко назоратга олиниши Харьков вилоятидаги хавфсизлик зонасини кенгайтиришини ҳамда бўлинмаларга Казачья Лопань йўналишида ҳаракатланиш имконини беришини таъкидламоқда.Шунингдек, вазирлик Харьков ва Суми вилоятларидаги қатор аҳоли пунктлари яқинида Украина Қуролли кучларининг механизациялашган, мотоўқчи ва ҳудудий мудофаа бригадалари, шунингдек, чегара хизмати бўлинмаларига зарба берилганини маълум қилди.Маълумот Россия Мудофаа вазирлиги баёнотига асосланган. Украина томони ушбу хабарга ҳозирча муносабат билдиргани ҳақида очиқ манбаларда маълумот учрамади.
https://sputniknews.uz/20260604/russia-qoshinlar-komsomolskoe-nazorat-58095014.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1f/53137490_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_1acfcb31921ddb3fe503ed4d3a4056b0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия мудофаа вазирлиги
дунё янгиликлари, дунёда, украина, россия мудофаа вазирлиги
Россия қўшинлари Шевченкони озод қилди — йирик логистика марказига йўл очилди
Россия Мудофаа вазирлиги Харков вилоятидаги Шевченко аҳоли пункти “Шимол” гуруҳи ҳаракатлари натижасида назоратга олинганини билдирди.Матн:
ТОШКЕНТ, 7 июн — Sputnik.
“Шимол” қўшинлар гуруҳи бўлинмалари Харьков вилоятидаги Шевченко аҳоли пункти устидан назорат ўрнатди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди
.
Вазирлик хабарига кўра, аҳоли пунктидаги ҳаракатлар натижасида Украина Қуролли кучлари бўлинмаларининг қаршилиги енгилган. Россия томони Шевченко назоратга олиниши Харьков вилоятидаги хавфсизлик зонасини кенгайтиришини ҳамда бўлинмаларга Казачья Лопань йўналишида ҳаракатланиш имконини беришини таъкидламоқда.
Россия Мудофаа вазирлиги маълумотида Казачья Лопань Украина Қуролли кучларининг йирик логистика марказларидан бири сифатида тилга олинган.
Шунингдек, вазирлик Харьков ва Суми вилоятларидаги қатор аҳоли пунктлари яқинида Украина Қуролли кучларининг механизациялашган, мотоўқчи ва ҳудудий мудофаа бригадалари, шунингдек, чегара хизмати бўлинмаларига зарба берилганини маълум қилди.
Маълумот Россия Мудофаа вазирлиги баёнотига асосланган. Украина томони ушбу хабарга ҳозирча муносабат билдиргани ҳақида очиқ манбаларда маълумот учрамади.