Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260607/buxoro--sharq-quyoshi-ostida-qadimiy-shahar-sayyohlarni-qanday-kutib-olmoqda-57758121.html
Бухоро — Шарқ қуёши остида: қадимий шаҳар сайёҳларни қандай кутиб олмоқда
Бухоро — Шарқ қуёши остида: қадимий шаҳар сайёҳларни қандай кутиб олмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Бухоронинг тарихий маркази ёзги сайёҳлик мавсумида яна меҳмонлар билан гавжум. Қадимий мадрасалар, гумбазли бозорлар ва эски шаҳар кўчаларидаги муҳит — Sputnik Ўзбекистон фототасмасида.
2026-06-07T19:28+0500
2026-06-07T19:28+0500
бухоро
фото
сайёҳлар
туристлар
туризм
туризм
қадимий
https://cdn1.img.sputniknews.uz/i/logo/logo-social.png
Ёзги Бухоро яна дунёнинг турли мамлакатларидан келган сайёҳларни ўзига жалб қилмоқда. Қадимий мадрасалар, гумбазли бозорлар ва эски шаҳар кўчалари бугун меҳмонлар билан гавжум.Бухоро Марказий Осиёнинг энг қадимий шаҳарларидан бири ва Буюк ипак йўлининг муҳим марказларидан саналади. Бугунги кунда шаҳар навбатдаги сайёҳлик мавсумини бошдан кечирмоқда. Ёзги иссиққа қарамай, тарихий марказ кўчалари эрталабдан кечгача сайёҳлар билан тўлиб-тошган.Кимдир бу ерда Шарқ меъморчилиги билан илк бор танишмоқда, бошқалар эса Бухоронинг ўзига хос муҳити учун яна қайтиб келган.Сайёҳлар Лаби Ҳовуз атрофида сайр қилиб, мадраса ва минораларни суратга олмоқда, қадимий мозаикаларни томоша қилмоқда ва кўҳна дарахтлар соясида ҳордиқ чиқармоқда.Меҳмонлар энг кўп ташриф буюраётган масканлар орасида Пойи Калон ансамбли, гумбазли савдо расталари, Улуғбек мадрасаси ва Бухородаги энг сирли ёдгорликлардан бири — Моғоки Аттор масжиди бор.Қадимий шаҳар кўчаларида турли тиллар, маданиятлар ва дунё мамлакатларидан келган одамлар муҳити уйғунлашади. Айрим сайёҳлар меъморий безакларни диққат билан ўрганса, бошқалар экскурсияларга шошилади ёки шарқона бозорлардан эсдалик совғалари танлайди.Куннинг энг иссиқ пайтларида эса меҳмонлар асрлар давомида карвонлар ўтган гумбазли савдо йўлакларида салқин излайди.Бухоро бугун ҳам фақат очиқ осмон остидаги музей эмас, балки тарих ва замонавийлик уйғунлашган тирик шаҳар бўлиб қолмоқда.Қадимий Бухоро сайеҳлар нигохида — Sputnik Ўзбекистон фототасмасида.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
бухоро, фото, сайёҳлар, туристлар, туризм, туризм, қадимий, фото
бухоро, фото, сайёҳлар, туристлар, туризм, туризм, қадимий, фото

Бухоро — Шарқ қуёши остида: қадимий шаҳар сайёҳларни қандай кутиб олмоқда

19:28 07.06.2026
Oбуна бўлиш
Ёзги иссиққа қарамай, Бухоронинг тарихий маркази хорижлик сайёҳлар, шарқона бозорлар ва қадимий меъморчилик муҳити билан яшнамоқда.
Ёзги Бухоро яна дунёнинг турли мамлакатларидан келган сайёҳларни ўзига жалб қилмоқда. Қадимий мадрасалар, гумбазли бозорлар ва эски шаҳар кўчалари бугун меҳмонлар билан гавжум.
Бухоро Марказий Осиёнинг энг қадимий шаҳарларидан бири ва Буюк ипак йўлининг муҳим марказларидан саналади. Бугунги кунда шаҳар навбатдаги сайёҳлик мавсумини бошдан кечирмоқда. Ёзги иссиққа қарамай, тарихий марказ кўчалари эрталабдан кечгача сайёҳлар билан тўлиб-тошган.
Кимдир бу ерда Шарқ меъморчилиги билан илк бор танишмоқда, бошқалар эса Бухоронинг ўзига хос муҳити учун яна қайтиб келган.
Сайёҳлар Лаби Ҳовуз атрофида сайр қилиб, мадраса ва минораларни суратга олмоқда, қадимий мозаикаларни томоша қилмоқда ва кўҳна дарахтлар соясида ҳордиқ чиқармоқда.
Меҳмонлар энг кўп ташриф буюраётган масканлар орасида Пойи Калон ансамбли, гумбазли савдо расталари, Улуғбек мадрасаси ва Бухородаги энг сирли ёдгорликлардан бири — Моғоки Аттор масжиди бор.
Қадимий шаҳар кўчаларида турли тиллар, маданиятлар ва дунё мамлакатларидан келган одамлар муҳити уйғунлашади. Айрим сайёҳлар меъморий безакларни диққат билан ўрганса, бошқалар экскурсияларга шошилади ёки шарқона бозорлардан эсдалик совғалари танлайди.
Куннинг энг иссиқ пайтларида эса меҳмонлар асрлар давомида карвонлар ўтган гумбазли савдо йўлакларида салқин излайди.
Бухоро бугун ҳам фақат очиқ осмон остидаги музей эмас, балки тарих ва замонавийлик уйғунлашган тирик шаҳар бўлиб қолмоқда.
Қадимий Бухоро сайеҳлар нигохида — Sputnik Ўзбекистон фототасмасида.
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Ўзбекистон
1/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Ўзбекистон
2/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Ўзбекистон
3/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Ўзбекистон
4/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Ўзбекистон
5/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Ўзбекистон
6/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Ўзбекистон
7/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Ўзбекистон
8/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Ўзбекистон
9/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Ўзбекистон
10/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Ўзбекистон
11/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Ўзбекистон
12/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Ўзбекистон
13/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Ўзбекистон
14/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
© Sputnik / Бахром ХатамовТуристическая Бухара
Туристическая Бухара - Sputnik Ўзбекистон
15/15
© Sputnik / Бахром Хатамов
Туристическая Бухара
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0