Путин: Россия Ўзбекистонга АЭС қуриш учун имтиёзли экспорт кредити беради
© Sputnik / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© Sputnik / POOL
Oбуна бўлиш
Ўзбекистонда интеграциялашган АЭС қурилишининг базавий қиймати 9,5 млрд долларга баҳоланмоқда.
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Россия Ўзбекистонга атом электр станциясини (АЭС) қуриш учун имтиёзли экспорт кредити беради. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин 4 июнь куни Ўзбекистонда биринчи интеграциялашган АЭС қурилишини бошлаш маросимида маълум қилди.
“Бўлажак атом электр станциясининг №1 энергия блокининг пойдеворига бетон қуйишнинг бошланиши минтақадаги энг йирик атом станцияларидан бирини яратиш ишлари амалий томонга ўтишини англатади”, - деди Россия раҳбари.
Унинг сўзларига кўра, шериклик “ўзаро манфаатли” бўлиб, “давлатларимиз халқларининг фаровонлигини ошириш ва мамлакатларимизнинг гуллаб-яшнашига” кўмаклашади.
Путиннинг таъкидлашича, Россиянинг “Росатом” давлат корпорацияси Жиззах вилоятида ҳар бири 1000 МВт қувватга эга 3+ авлод иккита катта реактор ва 55 МВт қувватга эга иккита кичик энергия блокини қуради.
“Ўзбекистон президенти томонидан танланган ушбу ноёб схеманинг дунёда муқобили йўқ ва атом электр станциясини иложи борича кучли ва самарали қилишга имкон беради”, - деди Россия етакчиси.
Владимир Путиннинг сўзларига кўра, станция ишга туширилгандан сўнг ҳар йили 17 млрд кВт·соат электр энергияси ишлаб чиқаради, бу эса Ўзбекистон энергия истеъмолининг 15 фоизини таъминлайди.
“Бу энергия хавфсизлигини ва республикани, эҳтимол, бутун Марказий Осиёни мустаҳкамлашга ҳақиқий ҳисса қўшади", - деди Россия президенти.
Унинг таъкидлашича, атом электр станцияларини қуришда замонавий технологиялар ва муҳандислик ечимлари қўлланилади.
Россия етакчиси лойиҳа Ўзбекистон корхоналарини буюртмалар билан таъминлашини маълум қилди.
“Янги иш ўринлари пайдо бўлади, маҳаллий пудратчилар монтаж қилиш, материаллар етказиб бериш, транспорт ва бошқа хизматларни кўрсатишда фаол иштирок этишади. Умуман олганда, қурилиш майдончасида 15 мингга яқин одамни жалб қилиш режалаштирилган”, - деди Владимир Путин.
Унинг сўзларига кўра, Россия нафақат атом электр станцияларини қуради, балки Ўзбекистонга имтиёзли экспорт кредити ҳам беради.
“Муҳими, Россия нафақат атом электр станцияларини қуради, балки ўзбекистонлик шерикларга имтиёзли экспорт кредити беради ҳамда станциянинг бутун ҳаёт айланиш жараёнида қўллаб-қувватлайди”, - деди Россия президенти.
Унинг сўзларига кўра, бу “реактор ёқилғисини узоқ муддатли етказиб бериш, хизмат кўрсатиш ва техник хизмат кўрсатиш, ишлатилган ядро материаллари билан ишлаш мажбуриятини” ўз ичига олади.
Владимир Путин Россия кўмагида Ўзбекистонда миллий ядро саноати шаклланаётганини маълум қилди. Путин бу борадаги ишлар президент Шавкат Мирзиёев ташаббуси билан амалга оширилаётганини таъкидлади.
Россия президенти “Росатом” Ўзбекистонга тинч атом технологиясини топширишини маълум қилди.
“Шу билан бирга, “Росатом” ўзбекистонликларга энергетика, қишлоқ хўжалиги, тиббиёт ва бошқа соҳаларда қўлланилиши мумкин бўлган ноёб тинч атом технологияларини беради”, - деди у.
Россия, шунингдек, бўлажак станция учун кадрлар тайёрлашга ёрдам беради.
Унинг сўзларига кўра, Ўзбекистоннинг 400 нафарга яқин фуқароси Россия олий ўқув юртларида ядро энергетикаси билан боғлиқ соҳаларда таълим олади. Москва муҳандислик-физика институтининг (ММФИ) Тошкент филиалида яна 300 нафардан ортиқ киши таҳсил олмоқда.
Атом энергияси агентлиги (“Ўзатом”) директори Азим Ахмедходжаевнинг сўзларига кўра, Ўзбекистонда интеграциялашган атом электр станцияси қурилишининг қиймати 9,5 миллиард долларгачани ташкил этади.
Жиззах вилоятида интеграциялашган АЭСнинг биринчи энергия блокини қуриш ишлари бошланди. Шавкат Мирзиёев ва Владимир Путин Жиззахдаги АЭС қурилишини бошлаб берди.
14 Май, 19:19