Янги АЭС Ўзбекистонга нима беради?
09:40 05.06.2026 (янгиланди: 11:08 05.06.2026)
© "Росатом"Азим Ахмедхаджаев на церемонии начала строительства первого энергоблока интегрированной АЭС в Узбекистане.
© "Росатом"
Oбуна бўлиш
Жиззах вилоятида интеграциялашган АЭСнинг биринчи энергия блокини қуриш ишлари бошланди.
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. “Ўзатом” бош директори Азим АхмедхаджаевЖиззах вилоятида қурилиши бошланган атом электр станцияси (АЭС) мамлакатга нима бериши ҳақидаги саволга жавоб берди.
1. АЭС энергетика тизимининг барқарорлигини таъминлайди ва узлуксиз энергия талаб қиладиган соҳаларни ривожлантириш учун имкониятлар яратади. Масалан, дата-марказлар учун АЭС энг яхши манбалардан бири бўлиши мумкин.
2. АЭС илм-фанни ривожлантириш, кадрлар тайёрлаш, саноатни ривожлантириш учун кучли таълим базасини яратади. Келажакда Ўзбекистон ўз тажрибасидан фойдаланиши ва хизматларини экспорт қилиши мумкин.
3. Биз кичик реакторларни ўз ичига олган АЭС қуришда компетенциялар марказига айланмоқдамиз, улкан тажриба орттирмоқдамиз ва бу соҳада жиддий мутахассисларга айланмоқдамиз. Аллақачон турли мамлакатлар бунга қизиқиш билдирмоқда.
4. АЭС қуриш билан бирга тегишли маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи қурилиш компанияларимиз, саноатимиз ҳам бу соҳада жиддий иштирокчиларга айланмоқда ва келажакда маълум имкониятларга даъво қилиши мумкин.
1. АЭС энергетика тизимининг барқарорлигини таъминлайди ва узлуксиз энергия талаб қиладиган соҳаларни ривожлантириш учун имкониятлар яратади. Масалан, дата-марказлар учун АЭС энг яхши манбалардан бири бўлиши мумкин.
2. АЭС илм-фанни ривожлантириш, кадрлар тайёрлаш, саноатни ривожлантириш учун кучли таълим базасини яратади. Келажакда Ўзбекистон ўз тажрибасидан фойдаланиши ва хизматларини экспорт қилиши мумкин.
3. Биз кичик реакторларни ўз ичига олган АЭС қуришда компетенциялар марказига айланмоқдамиз, улкан тажриба орттирмоқдамиз ва бу соҳада жиддий мутахассисларга айланмоқдамиз. Аллақачон турли мамлакатлар бунга қизиқиш билдирмоқда.
4. АЭС қуриш билан бирга тегишли маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи қурилиш компанияларимиз, саноатимиз ҳам бу соҳада жиддий иштирокчиларга айланмоқда ва келажакда маълум имкониятларга даъво қилиши мумкин.
Эслатамиз, аввалроқ Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Россия президенти Владимир Путин Ўзбекистонда интеграциялашган атом электр станциясининг биринчи энергия блокини қуриш ишларига старт бергани хабар берилган эди.
14 Май, 19:19