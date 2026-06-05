Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260605/aes-58109121.html
Янги АЭС Ўзбекистонга нима беради?
Янги АЭС Ўзбекистонга нима беради?
Sputnik Ўзбекистон
Жиззах вилоятида интеграциялашган АЭСнинг биринчи энергия блокини қуриш ишлари бошланди. 05.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-05T09:40+0500
2026-06-05T11:08+0500
жамият
ўзбекистон
аэс
ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши
ўзатом
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58112227_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e78845b594dfce2be970cf71983c0c87.jpg
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. “Ўзатом” бош директори Азим АхмедхаджаевЖиззах вилоятида қурилиши бошланган атом электр станцияси (АЭС) мамлакатга нима бериши ҳақидаги саволга жавоб берди. 1. АЭС энергетика тизимининг барқарорлигини таъминлайди ва узлуксиз энергия талаб қиладиган соҳаларни ривожлантириш учун имкониятлар яратади. Масалан, дата-марказлар учун АЭС энг яхши манбалардан бири бўлиши мумкин.2. АЭС илм-фанни ривожлантириш, кадрлар тайёрлаш, саноатни ривожлантириш учун кучли таълим базасини яратади. Келажакда Ўзбекистон ўз тажрибасидан фойдаланиши ва хизматларини экспорт қилиши мумкин.3. Биз кичик реакторларни ўз ичига олган АЭС қуришда компетенциялар марказига айланмоқдамиз, улкан тажриба орттирмоқдамиз ва бу соҳада жиддий мутахассисларга айланмоқдамиз. Аллақачон турли мамлакатлар бунга қизиқиш билдирмоқда.4. АЭС қуриш билан бирга тегишли маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи қурилиш компанияларимиз, саноатимиз ҳам бу соҳада жиддий иштирокчиларга айланмоқда ва келажакда маълум имкониятларга даъво қилиши мумкин.Эслатамиз, аввалроқ Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Россия президенти Владимир Путин Ўзбекистонда интеграциялашган атом электр станциясининг биринчи энергия блокини қуриш ишларига старт бергани хабар берилган эди.
https://sputniknews.uz/20260514/uzbekistan-aes-57573617.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58112227_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_20f4d97f3a1ca5c7a4931d09830a5853.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, аэс, ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши, ўзатом
жамият, ўзбекистон, аэс, ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши, ўзатом

Янги АЭС Ўзбекистонга нима беради?

09:40 05.06.2026 (янгиланди: 11:08 05.06.2026)
© "Росатом"Азим Ахмедхаджаев на церемонии начала строительства первого энергоблока интегрированной АЭС в Узбекистане.
Азим Ахмедхаджаев на церемонии начала строительства первого энергоблока интегрированной АЭС в Узбекистане. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 05.06.2026
© "Росатом"
Oбуна бўлиш
Жиззах вилоятида интеграциялашган АЭСнинг биринчи энергия блокини қуриш ишлари бошланди.
ТОШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. “Ўзатом” бош директори Азим АхмедхаджаевЖиззах вилоятида қурилиши бошланган атом электр станцияси (АЭС) мамлакатга нима бериши ҳақидаги саволга жавоб берди.

1. АЭС энергетика тизимининг барқарорлигини таъминлайди ва узлуксиз энергия талаб қиладиган соҳаларни ривожлантириш учун имкониятлар яратади. Масалан, дата-марказлар учун АЭС энг яхши манбалардан бири бўлиши мумкин.

2. АЭС илм-фанни ривожлантириш, кадрлар тайёрлаш, саноатни ривожлантириш учун кучли таълим базасини яратади. Келажакда Ўзбекистон ўз тажрибасидан фойдаланиши ва хизматларини экспорт қилиши мумкин.

3. Биз кичик реакторларни ўз ичига олган АЭС қуришда компетенциялар марказига айланмоқдамиз, улкан тажриба орттирмоқдамиз ва бу соҳада жиддий мутахассисларга айланмоқдамиз. Аллақачон турли мамлакатлар бунга қизиқиш билдирмоқда.

4. АЭС қуриш билан бирга тегишли маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи қурилиш компанияларимиз, саноатимиз ҳам бу соҳада жиддий иштирокчиларга айланмоқда ва келажакда маълум имкониятларга даъво қилиши мумкин.
Эслатамиз, аввалроқ Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев ва Россия президенти Владимир Путин Ўзбекистонда интеграциялашган атом электр станциясининг биринчи энергия блокини қуриш ишларига старт бергани хабар берилган эди.
заглушка - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.05.2026
Ўзбекистондаги АЭС қандай бўлади?
14 Май, 19:19
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0