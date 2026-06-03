https://sputniknews.uz/20260603/kyrgyzstan-giyohvand-modda-kanal-fosh-etilish-58050051.html
Қирғизистонда Ўзбекистонга гиёҳванд модда етказиш канали фош этилди
Қирғизистонда Ўзбекистонга гиёҳванд модда етказиш канали фош этилди
Sputnik Ўзбекистон
Қирғизистон ИИВ маълумотига кўра, Афғонистондан келган гиёҳванд моддаларни Қирғизистон орқали Ўзбекистонга етказиш канали фош этилди. Қўлга олинган шахсдан 51 кг гашиш мусодара қилинди.
2026-06-03T11:47+0500
2026-06-03T11:47+0500
2026-06-03T11:47+0500
гиёҳванд моддаларга қарши
гиёҳванд моддалар
ўзбекистон
афғонистон
жиноятчилик
жиноят
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/03/58048086_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_38af97aea1046e8962bd61d349ea992b.jpg
ТОШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Қирғизистонда Афғонистондан келган гиёҳванд моддаларни Ўзбекистонга етказиш билан шуғулланган трансмиллий жиноий гуруҳ фаолиятига чек қўйилди. Бу ҳақда Қирғизистон ИИВ матбуот хизмати маълум қилди.Операция Қирғизистон ИИВнинг гиёҳванд моддаларнинг ноқонуний айланмасига қарши кураш хизмати томонидан Ўзбекистон ва Тожикистон ҳуқуқ-тартибот идоралари билан ҳамкорликда ўтказилган.Тезкор-тергов тадбирлари давомида 1964 йилда туғилган хорижий фуқаро қўлга олинди. У аввал ҳам бир неча бор жиноий жавобгарликка тортилгани қайд этилмоқда.Қўлга олинган шахсдан Афғонистондан келган 51 кг гашиш мусодара қилинган. Тергов маълумотларига кўра, у Тожикистондан Қирғизистонга, кейин эса Ўзбекистонга гиёҳванд моддалар етказиш билан шуғулланган гуруҳ ташкилотчиси бўлган.
https://sputniknews.uz/20260517/ekskavator-narkotik-toxtatib-qolinish-57643185.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/03/58048086_242:0:1685:1082_1920x0_80_0_0_d3e85eddaef3f1707a632a60bb9d82af.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
гиёҳванд моддаларга қарши, гиёҳванд моддалар, ўзбекистон, афғонистон, жиноятчилик, жиноят, жамият
гиёҳванд моддаларга қарши, гиёҳванд моддалар, ўзбекистон, афғонистон, жиноятчилик, жиноят, жамият
Қирғизистонда Ўзбекистонга гиёҳванд модда етказиш канали фош этилди
Қирғизистонда Афғонистондан келган 51 кг гашиш мусодара қилинди. Операция Ўзбекистон ва Тожикистон ҳуқуқ-тартибот идоралари билан ҳамкорликда ўтказилди.
ТОШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Қирғизистонда Афғонистондан келган гиёҳванд моддаларни Ўзбекистонга етказиш билан шуғулланган трансмиллий жиноий гуруҳ фаолиятига чек қўйилди. Бу ҳақда Қирғизистон ИИВ матбуот хизмати маълум қилди.
Операция Қирғизистон ИИВнинг гиёҳванд моддаларнинг ноқонуний айланмасига қарши кураш хизмати томонидан Ўзбекистон ва Тожикистон ҳуқуқ-тартибот идоралари билан ҳамкорликда ўтказилган.
Қирғизистон ИИВ маълумотига кўра, жиноий гуруҳ Афғонистондан келган йирик партиядаги гиёҳванд моддаларни Қирғизистон ҳудуди орқали Ўзбекистонга етказиш ва тарқатиш билан шуғулланган.
Тезкор-тергов тадбирлари давомида 1964 йилда туғилган хорижий фуқаро қўлга олинди. У аввал ҳам бир неча бор жиноий жавобгарликка тортилгани қайд этилмоқда.
Қўлга олинган шахсдан Афғонистондан келган 51 кг гашиш мусодара қилинган. Тергов маълумотларига кўра, у Тожикистондан Қирғизистонга, кейин эса Ўзбекистонга гиёҳванд моддалар етказиш билан шуғулланган гуруҳ ташкилотчиси бўлган.