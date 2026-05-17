https://sputniknews.uz/20260517/ekskavator-narkotik-toxtatib-qolinish-57643185.html
Экскаватор ичига яширилган қарийб 600 кг наркотик тўхтатиб қолинди
Sputnik Ўзбекистон
ДХХ, Чегара қўшинлари ва Божхона қўмитаси ҳамкорлигида Сурхондарёда Афғонистондан олиб кирилган 596 кг гиёҳванд модда тўхтатиб қолинди. Моддалар экскаватор ичига яширилган бўлган.
2026-05-17T15:28+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/11/57643012_0:37:800:487_1920x0_80_0_0_48e1f04a836ff54d71fddffd254ca60d.jpg
ТОШКЕНТ, 17 май — Sputnik. Сурхондарё вилоятида Афғонистондан олиб кирилган қарийб 600 кг гиёҳванд модда тўхтатиб қолинди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизмати матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, ДХХ тезкор бўлинмалари, Чегара қўшинлари ва Божхона қўмитаси ҳамкорлигида ўтказилган тадбирда Афғонистон фуқароси бошқарувидаги “Мерседес” юк машинаси “Термиз-авто” чегара божхона постида текширувдан ўтказилган.Шундан сўнг экскаватор махсус техник воситалар ёрдамида кўздан кечирилган. Натижада унинг ичига яширилган 593 кг гашиш ва 3 кг опий топилган.Ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 246-моддаси ва 273-моддаси билан жиноят иши қўзғатилди. Ҳозирда наркотик моддалар эгаларини аниқлаш ва қўлга олиш чоралари кўрилмоқда.
Сурхондарёда Афғонистондан кириб келган юк машинасидаги экскаватор ичидан 593 кг гашиш ва 3 кг опий яширилгани аниқланди.
ТОШКЕНТ, 17 май — Sputnik.
Сурхондарё вилоятида Афғонистондан олиб кирилган қарийб 600 кг гиёҳванд модда тўхтатиб қолинди. Бу ҳақда Давлат хавфсизлик хизмати матбуот хизмати
хабар берди.
Маълум қилинишича, ДХХ тезкор бўлинмалари, Чегара қўшинлари ва Божхона қўмитаси ҳамкорлигида ўтказилган тадбирда Афғонистон фуқароси бошқарувидаги “Мерседес” юк машинаси “Термиз-авто” чегара божхона постида текширувдан ўтказилган.
Юк машинаси тиркамасида “Doosan” русумли экскаватор олиб келинаётган бўлган. У инспекцион кўрик мажмуаси орқали сканер қилинганда, техниканинг кўтаргич қисмида шубҳали предметлар борлиги аниқланган.
Шундан сўнг экскаватор махсус техник воситалар ёрдамида кўздан кечирилган. Натижада унинг ичига яширилган 593 кг гашиш ва 3 кг опий топилган.
Ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 246-моддаси ва 273-моддаси билан жиноят иши қўзғатилди. Ҳозирда наркотик моддалар эгаларини аниқлаш ва қўлга олиш чоралари кўрилмоқда.