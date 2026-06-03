https://sputniknews.uz/20260603/bozsuv-dam-olish-maskan-58053839.html
Пиёда йўлаклари ва қушлар учун оролчалар: Бўзсув бўйида дам олиш маскани ташкил этилади
Пиёда йўлаклари ва қушлар учун оролчалар: Бўзсув бўйида дам олиш маскани ташкил этилади
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда Бўзсув канали бўйида янги экологик дам олиш ҳудуди ташкил этилади. Лойиҳа доирасида дарахтлар сақлаб қолиниб, пиёда йўлаклари, спорт зоналари ва болалар майдончалари яратилади.
2026-06-03T13:37+0500
2026-06-03T13:37+0500
2026-06-03T13:37+0500
экология
тошкент
маҳалла
дарахт
дам олиш маскани
жамият
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/03/58053673_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1cd705d12e8bd3ba94e02ed0ffb1d6dd.jpg
ТОШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Тошкент шаҳрида Бўзсув канали қирғоғида янги экологик дам олиш ҳудуди ташкил этилади. Бу ҳақда пойтахт ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.Лойиҳа жамоатчиликка тақдим этилди. Мутасаддиларнинг таъкидлашича, унинг асосий мақсади — аҳоли учун қулай ва хавфсиз ҳордиқ чиқариш масканини яратиш.Таъкидланишича, ҳудуддаги дарахт ва буталар сақлаб қолинади, қўшимча кўчатлар экилади. Лойиҳа доирасида:• пиёдалар ва велосипед йўлаклари;• болалар майдончалари;• спорт зоналари;• ҳордиқ чиқариш жойлари;• жамоат ҳудудлари ташкил этилади.Шунингдек, хавфсизлик панжаралари, ёритиш тизимлари ва пиёдалар кўприги қурилади. Пиёдалар кўприги орқали 5 та маҳалла ўзаро боғланиши режалаштирилган.Бундан ташқари, сув спорти турларини ривожлантириш мақсадида байдарка ва каноэ учун алоҳида зоналар ажратилади.Ҳокимликка кўра, дарахтларнинг кесилишига йўл қўйилмайди. Бу масала шаҳар ҳокимлиги ва экология органлари назоратида бўлади.Тошкент шаҳар ҳокими лойиҳа бўйича ишлар бугундан бошланишини маълум қилди.
https://sputniknews.uz/20260123/sea-breeze-uzbekistan-55228795.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/03/58053673_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_12fbd9b3727c74a2976640bec86d6f57.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экология , тошкент, маҳалла, дарахт , дам олиш маскани, жамият, ўзбекистон
экология , тошкент, маҳалла, дарахт , дам олиш маскани, жамият, ўзбекистон
Пиёда йўлаклари ва қушлар учун оролчалар: Бўзсув бўйида дам олиш маскани ташкил этилади
Лойиҳа доирасида Бўзсув канали қирғоғида пиёда ва велосипед йўлаклари, спорт зоналари, болалар майдончалари ҳамда экологик оролчалар яратилади.
ТОШКЕНТ, 3 июн — Sputnik.
Тошкент шаҳрида Бўзсув канали қирғоғида янги экологик дам олиш ҳудуди ташкил этилади. Бу ҳақда пойтахт ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди
.
Лойиҳа жамоатчиликка тақдим этилди. Мутасаддиларнинг таъкидлашича, унинг асосий мақсади — аҳоли учун қулай ва хавфсиз ҳордиқ чиқариш масканини яратиш.
Таъкидланишича, ҳудуддаги дарахт ва буталар сақлаб қолинади, қўшимча кўчатлар экилади.
• пиёдалар ва велосипед йўлаклари;
• болалар майдончалари;
• спорт зоналари;
• ҳордиқ чиқариш жойлари;
• жамоат ҳудудлари ташкил этилади.
Шунингдек, хавфсизлик панжаралари, ёритиш тизимлари ва пиёдалар кўприги қурилади. Пиёдалар кўприги орқали 5 та маҳалла ўзаро боғланиши режалаштирилган.
Балиқ овлаш учун махсус жойлар ҳам ташкил этилади. Лойиҳанинг ўзига хос жиҳатларидан бири — ёввойи қушлар ва бошқа жониворлар учун экологик оролчалар яратилиши.
Бундан ташқари, сув спорти турларини ривожлантириш мақсадида байдарка ва каноэ учун алоҳида зоналар ажратилади.
Ҳокимликка кўра, дарахтларнинг кесилишига йўл қўйилмайди. Бу масала шаҳар ҳокимлиги ва экология органлари назоратида бўлади.
Тошкент шаҳар ҳокими лойиҳа бўйича ишлар бугундан бошланишини маълум қилди.