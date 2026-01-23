Бўстонлиқда “Sea Breeze Uzbekistan” бўйича жамоатчилик эшитуви ўтказилди
Унда ҳудудни режалаштириш, чиқиндиларни бошқариш ва экологик хавфсизлик масалалари кўриб чиқилди.
ТОШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. Тошкент вилояти Бўстонлиқ туманида “Sea Breeze Uzbekistan туристик мажмуаси қурилиши лойиҳасининг атроф-муҳитга таъсирни баҳолаш юзасидан жамоатчилик эшитуви бўлиб ўтди, деб хабар қилди Sputnik мухбири.
Муҳокамада маҳаллий аҳоли, экологлар, ОАВ вакиллари, блогерлар, давлат идоралари иштирок этди.
Ташкилотчилар лойиҳанинг асоси экологик хавфсизлик принципи эканлигини таъкидлашди. Хусусан, лойиҳада Чорвоққа тозаланмаган оқава сувларни оқизишни тақиқлаш, марказлаштирилган канализация тизимини яратиш, атроф-муҳит мониторинги билан босқичма-босқич амалга ошириш, шунингдек, миллий ва халқаро экологик стандартларга риоя қилиш кўзда тутилган. Чирчиқ инфратузилмасини ҳисобга олган ҳолда канализация ва оқава сувларни тозалаш тизимини яратиш бўйича ишлар олиб борилмоқда.
Лойиҳани “Sea Breeze Uzbekistan” бош директори Сардор Ҳамидов тақдим этди. Унинг таъкидлашича, эшитув натижасида билдирилган барча мулоҳазалар ва таклифлар атроф-муҳитга таъсирни баҳолаш материалларини қайта кўриб чиқишда қайд этилади ва ҳисобга олинади.
Лойиҳа 2025-2035 йилларга режалаштирилган. Муҳокама давомида атроф-муҳит фаолларидан қурилиш ва қурилиш чанглари, шу жумладан, ҳаво сифатининг ёмонлашиши билан боғлиқ саволлар ва хавотирлар ўртага ташланди.
Кузатувчилар экспертининг таъкидлашича, қурилиш шаҳар чангининг умумий даражасига сезиларли ҳисса қўшмайди. Унинг сўзларига кўра, ҳудуд, масалан, Тошкент каби зич қурилишга тааллуқли эмас ва қурилиш ишлари барча белгиланган стандартларга мувофиқ амалга оширилади.
Ўз навбатида, Нажмиддинхўжа Шарипов экологик фаолларга ва қурилиш майдончасига ташриф буюришни истаган ҳар бир кишига талабларга мувофиқлигини шахсан текшириш учун таклиф қилди. Унинг таъкидлашича, сайт доимий равишда махсус сув иншоотларидан фойдаланган ҳолда ҳудудни суғоришдан фойдаланади.
Алоҳида масала келажакдаги курорт ҳудудининг мавжудлиги билан боғлиқ эди. Сардор Ҳамидовнинг маълум қилишича, “Sea Breeze Uzbekistan” ҳудудида ҳам пулли, ҳам бепул зоналар тақдим этилади.
“Ҳар ким бизнинг курортимизга келиши мумкин. Бизда пулли ва бепул пляжлар мавжуд. Кимдир меҳмонхонага, кимдир ресторанга, кимдир ўйин майдончасига кириши мумкин. Ҳа, тижоратли бўлади, лекин бепул жойлар кўп бўлади, жумладан, Чорвоқ қирғоғи бўйлаб хиёбон йўли”, - деди у.
Қурилишнинг биринчи босқичи доирасида, унинг сўзларига кўра, 3 минг ўринли тўхташ жойини яратиш устувор вазифа бўлади, бу эса ташриф буюрувчиларни ташишга имкон беради ва қўшни йўлларга юкни камайтиради.
Тингловчилар ичимлик суви масаласини ҳам кўтаришди.
"Ўзсувтаминот" раҳбарининг биринчи ўринбосари Тоҳиржон Ҳайдаров Боладала ва Яккатут маҳаллаларида бугунги кунда ичимлик ва оқова сув таъминотининг марказлаштирилган тизимлари мавжуд эмаслигини маълум қилди. Лойиҳа доирасида Боладала ички тармоқлар қурилиши ва Яккатут маҳалласи кўчаларини марказлаштирилган оқава сув тармоқлари билан тўлиқ қоплаш режалаштирилган.
Унинг сўзларига кўра, қурилиш майдончасидаги барча чиқинди сувлар марказлаштирилган тарзда йиғилиб, диаметри 400 мм бўлган иккита тармоқ — ишчи ва захира орқали бошқа қирғоққа тортилади.
Хавфсизлик чораларини кучайтириш учун иккала линия ҳам 1400 мм ҳимоя корпуси ичига жойлаштирилади, бу эса сизиб кетиш хавфини бартараф этади. Бундан ташқари, чиқинди сув мавжуд коллекторга юборилади ва Чирчиқдаги тозалаш иншоотларига юборилади, у ерда қайта қуриш қуввати ошиши ва замонавий тозалаш технологиялари, шу жумладан, ультрабинафша нурланишини қайта ишлаш ва зарарсизлантириш амалга оширилади.
Сардор Ҳамидов, шунингдек, “Sea Breeze Uzbekistan” лойиҳаси Чорвоқ сув омборига салбий таъсир кўрсатмаслигини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, мажмуада канализация ва техник сувлар тозаланиб, қайта ишлатишга йўналтирилган, атроф-муҳит учун хавфларни минималлаштириш ва сув ресурсларидан назорат остида фойдаланишни таъминлайдиган тўлиқ айланма тизим мавжуд.
Бундан ташқари, лойиҳа доирасида қурилиш босқичида ҳам, курорт ишга туширилгандан кейин ҳам 8 мингтага яқин иш ўрни яратиш режалаштирилган. Биринчи босқичда мингтадан ортиқ янги иш ўрни пайдо бўлади.
Ҳудудни ободонлаштиришга алоҳида эътибор қаратилади: биринчи босқичда 10 мингтадан ортиқ дарахт ва бутани экиш режалаштирилган.
“Биз илгари минтақамизда ишлатилмаган мингга яқин янги дарахтлар, пальма дарахтлари ва ўсимликларни экмоқдамиз ва энди уларнинг маҳаллий иқлимга мослашишини синаб кўрмоқдамиз”, - деди Ҳамидов.
Бўстонлиқ тумани аҳолиси ҳам маҳаллий аҳолини иш билан таъминлаш масаласини кўтарди. “Sea Breeze Uzbekistan” бош директорининг сўзларига кўра, компания қўшни маҳаллалар аҳолисини тайёрлаш ва кейинчалик ишга жойлаштириш учун махсус таълим курсларини ишга туширишни режалаштирмоқда.
Энг кўп маҳаллий аҳолидан жамоат эшитувларида сув билан таъминлаш, чиқиндиларни олиб чиқиш ва иш билан таъминлаш саволлари янгради.
Шу билан бирга, журналистлар ва экофаоллар ичимлик суви ва лойиҳанинг экологик хавфсизлиги масалаларига кўпроқ қизиқиш билдиришди.
Эслатиб ўтамиз, “Sea Breeze Uzbekistan” Чорвоқ сув омборининг иккала қирғоғида жойлашади. Жанубий қисм Юсуфхона қишлоғи яқинидаги бурни бўйлаб жойлашади, шимолий қисми эса Яккатут ва Боладала ҳудудга тўғри келади. Умуий майдони – 577 гектар.
Макраз қисмларини камида 1 км узунликдаги кўприк билан боғлаш режалаштирилган.
2025 йил июнь ойида ИССВ ва “Agalarov Development” компанияси қиймати 5 миллиард долларлик “Sea Breeze Uzbekistan” қурилиши тўғрисида битим имзолади. Ер уни узайтири ҳуқуқи билан 25 йилга ижарага берилган. Лойиҳа ердан фойдаланувчиларга товон пули ҳамда дарахтларни кўчириб ўтказиш ва компенсацион ободонлаштиришни ўз ичига олади.