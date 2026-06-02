Старобельск ҳужумига жавоб: Украинада зарба берилган объектлар рўйхати очиқланди
Россия Мудофаа вазирлиги Старобелскдаги ҳужумдан кейин Украина ҳарбий-саноат комплекси, ёқилғи ва транспорт инфратузилмаси ҳамда ҳарбий аэродромларга оммавий зарба берилганини маълум қилди.
2026-06-02T19:24+0500
Россия Мудофаа вазирлигига кўра, жавоб зарбалари Киев, Запорожье, Днепропетровск, Харьков, Суми, Хмельницкий ва Полтава вилоятларидаги ҳарбий саноат объектлари ҳамда бир қатор ҳарбий аэродромларга берилган.
ТОШКЕНТ, 2 июн — Sputnik.
Россия Қуролли кучлари Старобелскдаги коллежга учувчисиз учиш аппаратлари орқали қилинган ҳужумга жавобан Украина ҳарбий-саноат комплекси, ёқилғи ва транспорт инфратузилмасига оммавий зарба берди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги маълум қилди
Маълумотга кўра, зарбалар узоқ масофали юқори аниқликдаги ҳаво, қуруқлик ва денгиз қуроллари, шунингдек, гипертовушли ракеталар ва зарба берувчи учувчисиз учиш аппаратлари билан амалга оширилган.
Вазирликка кўра, Киевда ҳарбий маҳсулотлар ишлаб чиқарувчи 10 та корхона, жумладан, учувчисиз учиш аппаратлари ва радиоэлектроника саноати билан боғлиқ объектлар зарар кўрган.
Шунингдек, Киевда Қуролли кучларнинг ҳарбий хизматга чақирув ва сафарбарлик билан шуғулланувчи учта ҳудудий маркази зарар кўргани айтилди.
Запорожьеда Омельченко номидаги машинасозлик заводи ва “Мотор Сич” авиация двигателлари заводи цехлари нишонга олинган.
Днепропетровск вилоятида узоқ масофали учувчисиз аппаратлар ва ракета қуроллари учун бутловчи қисмлар ишлаб чиқарувчи "Fire Point" корхонаси ҳамда логистика марказига талофат етказилганлиги маълум қилинди.
Харьков вилоятида мудофаа саноатининг учта корхонасига, жумладан, "Харьков давлат авиация корхонаси"га ва Украина Қуролли кучлари томонидан ишлатиладиган ёқилғи-энергетика комплексининг иккита объектига зарба берилди.
Суми вилоятида "Звезда" давлат заводига зарба берилди.
Шунингдек, Хмельницкий ва Полтава вилоятларидаги ҳарбий саноат корхоналари ҳамда олтита ҳарбий аэродром инфратузилмаси нишонга олиниб, уларга зарар етказилди.