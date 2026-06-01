https://sputniknews.uz/20260601/uzbekistan-aeroportlar-qutqaruvchi-belarus-tayyorgarlik-58001051.html
Ўзбекистон аэропортлари қутқарувчилари Беларусда тайёргарликдан ўтди
Ўзбекистон аэропортлари қутқарувчилари Беларусда тайёргарликдан ўтди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон аэропортларининг ёнғин-қутқарув хизмати мутахассислари Беларусда махсус тайёргарликдан ўтди. Улар аэропортларда ёнғин хавфсизлиги ва авария-қутқарув ишлари бўйича малака оширди.
2026-06-01T14:33+0500
2026-06-01T14:33+0500
2026-06-01T14:33+0500
ҳамкорлик
беларусь
аэропорт
uzbekistan airports
жамият
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/01/58000764_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7f98aa810b3f80b9bf358917fb181696.jpg
ТОШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Ўзбекистон аэропортларининг ёнғин-қутқарув хизмати мутахассислари Беларусда махсус тайёргарликдан ўтди. Бу ҳақда "Uzbekistan Airpots" АЖ матбуот хизмати хабар берди.Ўқув машғулотлари Беларусь Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг Фуқаро муҳофазаси университети қошидаги халқаро ўқув марказида ташкил этилди.Машғулотлар Давлатлараро авиация қўмитаси томонидан сертификатланган ўқитувчилар иштирокида ўтказилди.Курс якунида иштирокчилар аттестациядан ўтиб, халқаро намунадаги сертификатларга эга бўлди.Шунингдек, "Uzbekistan Airports" вакиллари Минск миллий аэропортининг авария-қутқарув хизмати фаолияти билан танишди. Улар у ерда парвозлар хавфсизлигини таъминлаш ва фавқулодда вазиятларга тайёргарлик бўйича амалий тажрибани ўрганди.
https://sputniknews.uz/20260406/ozaeronavigatsiya-avion-aviakompaniya-56738653.html
беларусь
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/01/58000764_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d64bff4507726eb7c7843592bf66166b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ҳамкорлик, беларусь, аэропорт, uzbekistan airports, жамият, ўзбекистон
ҳамкорлик, беларусь, аэропорт, uzbekistan airports, жамият, ўзбекистон
Ўзбекистон аэропортлари қутқарувчилари Беларусда тайёргарликдан ўтди
Ўзбекистон аэропортларининг ёнғин-қутқарув хизмати мутахассислари Беларусда парвозлар ва аэропортларда хавфсизликни таъминлаш бўйича малака оширди.
ТОШКЕНТ, 1 июн — Sputnik.
Ўзбекистон аэропортларининг ёнғин-қутқарув хизмати мутахассислари Беларусда махсус тайёргарликдан ўтди. Бу ҳақда "Uzbekistan Airpots" АЖ матбуот хизмати хабар берди
.
Ўқув машғулотлари Беларусь Фавқулодда вазиятлар вазирлигининг Фуқаро муҳофазаси университети қошидаги халқаро ўқув марказида ташкил этилди.
Мутахассислар парвозлар ва аэропорт объектларида ёнғин хавфсизлигини таъминлаш, қидирув ва авария-қутқарув ишларини ташкил этиш бўйича билим ва кўникмаларини оширди.
Машғулотлар Давлатлараро авиация қўмитаси томонидан сертификатланган ўқитувчилар иштирокида ўтказилди.
Курс якунида иштирокчилар аттестациядан ўтиб, халқаро намунадаги сертификатларга эга бўлди.
Шунингдек, "Uzbekistan Airports" вакиллари Минск миллий аэропортининг авария-қутқарув хизмати фаолияти билан танишди. Улар у ерда парвозлар хавфсизлигини таъминлаш ва фавқулодда вазиятларга тайёргарлик бўйича амалий тажрибани ўрганди.