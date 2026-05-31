https://sputniknews.uz/20260531/yangi-chernobil-xavfi-zaporoje-aesga-zarbaga-xalqaro-reaktsiyalar-57984328.html
“Янги Чернобил” хавфи: Запорожье АЭСга зарбага халқаро реакциялар
“Янги Чернобил” хавфи: Запорожье АЭСга зарбага халқаро реакциялар
Sputnik Ўзбекистон
МАГАТЭ бош директори Рафаэл Гросси ЗАЭС атрофидаги ҳар қандай зарба ядровий хавфсизлик тамойилларига таҳдид солишини айтди. БМТ эса барча томонларни муҳим инфратузилмага ҳужум қилмасликка чақирди.
2026-05-31T16:38+0500
2026-05-31T16:38+0500
2026-05-31T16:50+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
украина
дмитрий медведев
дрон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/296/93/2969360_0:136:3161:1914_1920x0_80_0_0_9af9c15a60c60afa4bbfd482a9e5cc14.jpg
ТОШКЕНТ, 31 май — Sputnik. Запорожье АЭСнинг 6-энергоблоки машина залига зарба берилгани ҳақидаги хабарлар ортидан МАГАТЭ, БМТ, “Росатом” ва Россия расмийлари муносабат билдирди.“Росатом” бош директори Алексей Лихачевнинг маълум қилишича, украин дрони 30 май куни ЗАЭС 6-энергоблокининг машина зали биносига урилган ва портлаган. Унинг сўзларига кўра, асосий ускуналар шикастланмаган, аммо машина зали деворида тешик пайдо бўлган.Халқаро атом энергияси агентлиги бош директори Рафаэл Гросси ҳодиса ядровий хавфсизликнинг етти тамойили ва ЗАЭСни ҳимоя қилишга қаратилган беш тамойилга таҳдид солишини айтди. Ушбу тамойилларда атом станциясидан ёки унга нисбатан ҳеч қандай зарба бўлмаслиги кераклиги қайд этилган.БМТ ҳам муҳим инфратузилмага ҳужумлардан тийилишга чақирди. БМТ Бош котиби вакили ўринбосари Фарҳан Ҳақ РИА Новостига барча томонлар бундай объектларга зарба беришдан қочиши кераклигини айтган.ЗАЭСнинг коммуникациялар бўйича директори Евгения Яшина эса атом электр станцияси майдонига ҳар қандай ҳужум ҳарбий мақсадлар доирасидан чиқиб кетишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра:• ёрдамчи тизимлар шикастланиши ҳам хавфли оқибатларга олиб келиши мумкин;• бундай ҳодисалар радиоактив фалокат хавфини оширади;• оқибатлар жанг майдони билан чекланиб қолмайди.Россия Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, зарба 6-энергоблокнинг шимолий қисмига берилган, машина зали фасади реактор бўлинмасидан 10 метр масофада шикастланган. Вазирлик станция одатий режимда ишлаётганини билдирган.
https://sputniknews.uz/20260530/ukraina-ilk-bor-zaporoje-aesining-asosiy-uskunalariga-zarba-berdi-57975093.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/296/93/2969360_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_10637e92bf556e0cbd5c3ea0432813c4.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дунёда, украина, дмитрий медведев, дрон
дунё янгиликлари, дунёда, украина, дмитрий медведев, дрон
“Янги Чернобил” хавфи: Запорожье АЭСга зарбага халқаро реакциялар
16:38 31.05.2026 (янгиланди: 16:50 31.05.2026)
Запорожье АЭСнинг 6-энергоблоки машина залига зарба берилгани ҳақидаги хабарлар ортидан МАГАТЭ, БМТ, “Росатом” ва Россия расмийлари муносабат билдирди.
ТОШКЕНТ, 31 май — Sputnik.
Запорожье АЭСнинг 6-энергоблоки машина залига зарба берилгани ҳақидаги хабарлар ортидан МАГАТЭ, БМТ, “Росатом” ва Россия расмийлари муносабат билдирди
.
“Росатом” бош директори Алексей Лихачевнинг маълум қилишича, украин дрони 30 май куни ЗАЭС 6-энергоблокининг машина зали биносига урилган ва портлаган. Унинг сўзларига кўра, асосий ускуналар шикастланмаган, аммо машина зали деворида тешик пайдо бўлган.
Станция матбуот хизмати жабрланганлар йўқлиги, жиддий вайронагарчиликлар ва технологик жараёнларда бузилиш қайд этилмаганини, радиация фони меъёрда эканини билдирган.
Халқаро атом энергияси агентлиги бош директори Рафаэл Гросси ҳодиса ядровий хавфсизликнинг етти тамойили ва ЗАЭСни ҳимоя қилишга қаратилган беш тамойилга таҳдид солишини айтди. Ушбу тамойилларда атом станциясидан ёки унга нисбатан ҳеч қандай зарба бўлмаслиги кераклиги қайд этилган.
БМТ ҳам муҳим инфратузилмага ҳужумлардан тийилишга чақирди. БМТ Бош котиби вакили ўринбосари Фарҳан Ҳақ РИА Новостига барча томонлар бундай объектларга зарба беришдан қочиши кераклигини айтган.
ЗАЭСнинг коммуникациялар бўйича директори Евгения Яшина эса атом электр станцияси майдонига ҳар қандай ҳужум ҳарбий мақсадлар доирасидан чиқиб кетишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра:
• ёрдамчи тизимлар шикастланиши ҳам хавфли оқибатларга олиб келиши мумкин;
• бундай ҳодисалар радиоактив фалокат хавфини оширади;
• оқибатлар жанг майдони билан чекланиб қолмайди.
Россия Хавфсизлик кенгаши раиси ўринбосари Дмитрий Медведев ҳам кескин муносабат билдирди. Унинг сўзларига кўра, машина ёки реактор зали ҳалокатли даражада вайрон бўлса, “янги Чернобил” хавфи юзага келади.
Россия Мудофаа вазирлиги маълумотига кўра, зарба 6-энергоблокнинг шимолий қисмига берилган, машина зали фасади реактор бўлинмасидан 10 метр масофада шикастланган. Вазирлик станция одатий режимда ишлаётганини билдирган.