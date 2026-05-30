Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Украина илк бор Запорожье АЭСининг асосий ускуналарига зарба берди
Украина дрони Запорожье атом электр станциясининг 6-блоки турбина залига урилиб портлади. 30.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-05-30T20:23+0500
2026-05-30T20:29+0500
ТОШКЕНТ, 30 май - Sputnik. Украина Қуролли Кучлари биринчи марта Запорожье атом электр станциясининг асосий ускуналарини нишонга олди. Бу ҳақда "Росатом" Давлат корпорацияси раҳбари Алексей Лихачев маълум қилди. Шанба куни тушдан кейин Украина дрони Запорожье атом электр станциясининг 6-блоки турбина залига урилиб портлаб кетгани ҳақида хабар берилган эди.Россия олимлари, агар Запорожье атом электр станциясига шикаст етказилса, "шамол гули" натижасида радиацион зарар энг кўп Украинага шикаст етказиши ҳақида кўп марта огоҳлантирган эди. Агар АЭС кучли шикастланса радиация Шарқий Европагача етиб бориши муқаррарлиги ҳам айтилган.
20:23 30.05.2026 (янгиланди: 20:29 30.05.2026)
Украина дрони Запорожье атом электр станциясининг 6-блоки турбина залига урилиб портлади.
ТОШКЕНТ, 30 май - Sputnik. Украина Қуролли Кучлари биринчи марта Запорожье атом электр станциясининг асосий ускуналарини нишонга олди. Бу ҳақда "Росатом" Давлат корпорацияси раҳбари Алексей Лихачев маълум қилди.
"Энди бутун халқаро ҳамжамиятни "табриклашимиз" мумкин. Бу атом электр станциясининг асосий ускуналарига уюштирилган биринчи мақсадли ҳужум бўлиб, портлаш оқибатида машиналар зали биносига зарар етказилди", деди Лихачев.
Шанба куни тушдан кейин Украина дрони Запорожье атом электр станциясининг 6-блоки турбина залига урилиб портлаб кетгани ҳақида хабар берилган эди.

Россия олимлари, агар Запорожье атом электр станциясига шикаст етказилса, "шамол гули" натижасида радиацион зарар энг кўп Украинага шикаст етказиши ҳақида кўп марта огоҳлантирган эди. Агар АЭС кучли шикастланса радиация Шарқий Европагача етиб бориши муқаррарлиги ҳам айтилган.
Запорожье атом электр станцияси

ЗАЭС Днепр дарёсининг чап қирғоғида, Энергодар шаҳри яқинида жойлашган, ҳар бири бир гигаватт қувватга эга олтита энергия блокига эга Европадаги энг йирик атом электр станциясидир.

2022 йил октябрь ойида у россиялик мутахассислар назоратига ўтди. Энергоблокларда ишлаб чиқариш 2022 йил сентябрида тўхтатилган, 2024 йил апрелидан эса улар “совуқ ўчириш” режимида ишламоқда.

Украина Қуролли Кучлари Энергодар ва Запорожье АЭС ҳудудини доимий равишда ўққа тутиб келмоқда. Станция объектлари эса дрон ҳужумларидан бир неча бор зарар кўрган.

