ОАВ: АҚШ Эронга 12 млрд долларлик музлатилган активлардан фойдаланиш имконини беради
ОАВ: АҚШ Эронга 12 млрд долларлик музлатилган активлардан фойдаланиш имконини беради
IRIB маълумотига кўра, ўзаро англашув меморандуми лойиҳасида АҚШнинг 60 кун ичида Эронга 12 млрд долларлик активлардан фойдаланиш имконини бериши кўзда... 31.05.2026, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 31 май — Sputnik. Эрон давлат телерадиокомпанияси IRIB ўзаро англашув меморандуми лойиҳасига таяниб, АҚШ Эронга 12 миллиард долларлик музлатилган активларидан фойдаланиш имкониятини бериши мумкинлигини хабар қилди.РИА Новостининг IRIBга таяниб ёзишича, ҳужжат лойиҳасида Вашингтон 60 кун ичида Теҳронга ушбу маблағлардан фойдаланиш имконини бериш мажбуриятини олгани қайд этилган.Tasnim агентлиги эса Эрон музокара гуруҳига яқин манбага таяниб, Теҳрон 14 банддан иборат таклифида АҚШдан хориждаги 24 млрд долларлик активларини блокдан чиқаришни талаб қилганини хабар қилган. Унга кўра, маблағнинг ярми меморандум эълон қилинган пайтда, қолган қисми эса кейинги 60 кун ичида тақдим этилиши керак.Маълумотларга кўра, муҳокама қилинаётган меморандум лойиҳасида Ҳормуз бўғози орқали кема қатнови ва музлатилган активлар масаласи ҳам бор. Шу билан бирга, ҳужжат якуний келишув сифатида расман тасдиқлангани ҳақида маълумот йўқ.
14:30 31.05.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour — Мужчина с флагом Ирана в Тегеране. (Архивное фото)
Мужчина с флагом Ирана в Тегеране. (Архивное фото) - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.05.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
IRIB маълумотига кўра, ўзаро англашув меморандуми лойиҳасида АҚШнинг 60 кун ичида Эронга 12 млрд долларлик активлардан фойдаланиш имконини бериши кўзда тутилган.
ТОШКЕНТ, 31 май — Sputnik. Эрон давлат телерадиокомпанияси IRIB ўзаро англашув меморандуми лойиҳасига таяниб, АҚШ Эронга 12 миллиард долларлик музлатилган активларидан фойдаланиш имкониятини бериши мумкинлигини хабар қилди.
РИА Новостининг IRIBга таяниб ёзишича, ҳужжат лойиҳасида Вашингтон 60 кун ичида Теҳронга ушбу маблағлардан фойдаланиш имконини бериш мажбуриятини олгани қайд этилган.
Аввалроқ Эрон Олий миллий хавфсизлик кенгаши котиби ўринбосари Али Багери Кяни РИА Новостига Теҳрон АҚШдан барча музлатилган Эрон активларини ҳеч қандай шартсиз қайтаришни талаб қилаётганини билдирган эди.
Tasnim агентлиги эса Эрон музокара гуруҳига яқин манбага таяниб, Теҳрон 14 банддан иборат таклифида АҚШдан хориждаги 24 млрд долларлик активларини блокдан чиқаришни талаб қилганини хабар қилган. Унга кўра, маблағнинг ярми меморандум эълон қилинган пайтда, қолган қисми эса кейинги 60 кун ичида тақдим этилиши керак.
Маълумотларга кўра, муҳокама қилинаётган меморандум лойиҳасида Ҳормуз бўғози орқали кема қатнови ва музлатилган активлар масаласи ҳам бор. Шу билан бирга, ҳужжат якуний келишув сифатида расман тасдиқлангани ҳақида маълумот йўқ.
