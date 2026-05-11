https://sputniknews.uz/20260511/trump-iran-tinchlik-javob-rad-57491406.html
Трамп Эроннинг тинчлик бўйича жавобини рад этди — нефть қимматлади
Трамп Эроннинг тинчлик бўйича жавобини рад этди — нефть қимматлади
Sputnik Ўзбекистон
Дональд Трамп Эроннинг АҚШ тинчлик режасига жавобини рад этди. Reuters маълумотига кўра, бу нефть нархининг ошиши ва Ҳўрмуз бўғози бўйича хавотирларни кучайтирди.
2026-05-11T12:37+0500
2026-05-11T12:37+0500
2026-05-11T12:37+0500
дунё янгиликлари
дональд трамп
ақш – эрон можароси
музокаралар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/0e/35957459_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9414a324278086c14d5568b1eea8ecb9.jpg
ТОШКЕНТ, 11 май — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Эроннинг Вашингтон таклифига берган жавобини “мутлақо қабул қилиб бўлмас” деб атади.Эроннинг Tasnim агентлиги эса Теҳрон таклифларида АҚШ санкцияларини бекор қилиш, Эронга қарши денгиз блокадасини тўхтатиш, хориждаги активларни музлатишдан чиқариш ва Ҳўрмуз бўғози устидан назорат масалалари борлигини маълум қилди.Reuters маълумотига кўра, Трампнинг Эрон жавобини рад этиши ортидан нефть нархи 4 доллардан кўпроққа ошган. Бозордаги хавотирлар Ҳўрмуз бўғози атрофидаги вазият билан боғлиқ.Агентлик таъкидлашича, 28 февралда можаро бошланишидан олдин Ҳўрмуз бўғози орқали жаҳондаги нефть ва суюлтирилган табиий газ оқимининг тахминан бешдан бир қисми ўтган. Шу сабабли бу ҳудуд энергетика бозори учун энг муҳим нуқталардан бири ҳисобланади.Reuters ёзишича, Эрон АҚШдан денгиз блокадасини тугатиш, янги ҳужумлар бўлмаслигига кафолат бериш, санкцияларни бекор қилиш ва Эрон нефтини сотишга қўйилган чекловларни олиб ташлашни талаб қилган.Шу тариқа, АҚШ ва Эрон ўртасидаги тинчлик бўйича музокаралар яна мураккаблашди. Бу эса нафақат минтақадаги хавфсизлик, балки жаҳон нефть бозорига ҳам таъсир кўрсатмоқда.
https://sputniknews.uz/20260430/usa-iran-zarbalar-reja-57252763.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/06/0e/35957459_147:0:2694:1910_1920x0_80_0_0_aeed5316059fc7c11d7d40aa3f51edb5.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, дональд трамп, ақш – эрон можароси, музокаралар
дунё янгиликлари, дональд трамп, ақш – эрон можароси, музокаралар
Трамп Эроннинг тинчлик бўйича жавобини рад этди — нефть қимматлади
АҚШ президенти Эроннинг тинчлик таклифини “қабул қилиб бўлмас” деб атади. Бундан сўнг нефть нархи ошди, Ҳўрмуз бўғози атрофидаги хавотирлар яна кучайди.
ТОШКЕНТ, 11 май — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Эроннинг Вашингтон таклифига берган жавобини “мутлақо қабул қилиб бўлмас” деб атади.
“Мен Эроннинг "вакиллари" деб аталган шахсларнинг жавобини ўқиб чиқдим. Бу менга ёқмади, мутлақо қабул қилиб бўлмайди”, — деб ёзган Трамп Truth Social ижтимоий тармоғида.
Эроннинг Tasnim агентлиги эса Теҳрон таклифларида АҚШ санкцияларини бекор қилиш, Эронга қарши денгиз блокадасини тўхтатиш, хориждаги активларни музлатишдан чиқариш ва Ҳўрмуз бўғози устидан назорат масалалари борлигини маълум қилди.
Reuters маълумотига кўра
, Трампнинг Эрон жавобини рад этиши ортидан нефть нархи 4 доллардан кўпроққа ошган. Бозордаги хавотирлар Ҳўрмуз бўғози атрофидаги вазият билан боғлиқ.
Агентлик таъкидлашича, 28 февралда можаро бошланишидан олдин Ҳўрмуз бўғози орқали жаҳондаги нефть ва суюлтирилган табиий газ оқимининг тахминан бешдан бир қисми ўтган. Шу сабабли бу ҳудуд энергетика бозори учун энг муҳим нуқталардан бири ҳисобланади.
Reuters ёзишича, Эрон АҚШдан денгиз блокадасини тугатиш, янги ҳужумлар бўлмаслигига кафолат бериш, санкцияларни бекор қилиш ва Эрон нефтини сотишга қўйилган чекловларни олиб ташлашни талаб қилган.
Шу тариқа, АҚШ ва Эрон ўртасидаги тинчлик бўйича музокаралар яна мураккаблашди. Бу эса нафақат минтақадаги хавфсизлик, балки жаҳон нефть бозорига ҳам таъсир кўрсатмоқда.