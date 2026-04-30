“Таслим бўламиз” дейиши кифоя: АҚШ Эронга янги зарбалар режасини тайёрлади — ОАВ

ТОШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. АҚШ Марказий қўмондонлиги Эрон объектларига “қисқа ва кучли” зарбалар бериш режасини тайёрлади. "Axios" портали манбаларга таяниб ёзишича, бу режа Теҳрон билан ядровий келишув бўйича музокаралардаги боши берк кўчадан чиқиш ва Эрон раҳбариятига босимни кучайтириш мақсадида ишлаб чиқилган.Шу билан бирга, Дональд Трамп ҳозирча асосий босим воситаси сифатида Эрон портларига нисбатан қамални давом эттиришни маъқул кўрмоқда. Бундан ташқари, "Bloomberg" манбаларига кўра, АҚШ Марказий қўмондонлиги Яқин Шарққа "Dark Eagle" гипертовушли ракетасини жойлаштиришни сўраган. Сўров Эрон ўзининг ракета учириш қурилмаларини "Precision Strike Missile" ракеталари етиб борадиган доирадан ташқарига чиқаргани билан изоҳланган. Ҳозирча бу сўров бўйича қарор қабул қилинмаган. Агар маъқулланса, бу АҚШ гипертовушли ракеталарининг биринчи жойлаштирилиши бўлади.Трамп аввалроқ Оқ уйда журналистлар билан суҳбатда Теҳрондан мағлубиятни тан олишни кутаётганини айтган.Трамп, шунингдек, Эрон ва Украинадаги можаролар бир вақтнинг ўзида якунланиши мумкинлигини ҳам истисно қилмаган.Пентагон раҳбари Пит Хегсет эса АҚШ маъмурияти Эронга қарши операция харажатларини қоплаш учун Конгрессдан қўшимча маблағ сўраши мумкинлигини маълум қилди. Пентагон ҳисоб-китобларига кўра, Эронга қарши операция харажатлари ҳозирча тахминан 25 миллиард долларни ташкил этган. Маблағ асосан ўқ-дорилар, техник хизмат кўрсатиш ва техника алмаштиришга сарфлангани айтилди.
“Улар қилиши керак бўлган нарса шунчаки: "Биз таслим бўламиз", дейишдир”, — деди АҚШ президенти.
“Қайси можаро олдинроқ тугайди? Билмайман. Эҳтимол, бир вақтнинг ўзида”, — деди у.
АҚШ ва Израиль 28 февралда Эрон ҳудудидаги объектларга зарбалар беришни бошлаган. 8 апрель куни Вашингтон ва Теҳрон ўт очишни тўхтатиш ҳақида эълон қилган, аммо кейинги музокаралар натижасиз якунланган. Шундан кейин АҚШ Эрон портларига нисбатан қамал бошлагани хабар қилинган.