https://sputniknews.uz/20260531/tashkent-drift-bellashuv-57976454.html
Тошкентда халқаро дрифт шоу: CAExда 6 давлат пилотлари беллашмоқда
Тошкентда халқаро дрифт шоу: CAExда 6 давлат пилотлари беллашмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда дрифт бўйича Марказий Осиё очиқ кубоги босқичи ўтказилмоқда. Пойгаларда Ўзбекистон, Россия, Япония, Қозоғистон, Қирғизистон ва Латвия пилотлари қатнашмоқда.
2026-05-31T09:38+0500
2026-05-31T09:38+0500
2026-05-31T09:39+0500
спорт
ўзбекистон
автомобил
тошкент
мусобақа
чемпионат
пойга
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1f/57975857_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_f5832a3273fb88af1056cad338323d02.jpg
ТОШКЕНТ, 31 май — Sputnik. Тошкентда дрифт бўйича Марказий Осиё очиқ кубоги босқичи ўтказилмоқда. Мусобақа CAEx Uzbekistan кўргазмалар марказида ташкил этилди.Очилиш маросимида спорт вазири Адҳам Икрамов, Миллий олимпия қўмитаси бош котиби Ойбек Касимов, Миллий автоспорт ва картинг федерацияси раҳбарияти ҳамда меҳмонлар иштирок этди.Ташкилотчиларга кўра, мусобақа FIA халқаро спорт кодекси талабларига мувофиқ ўтказилмоқда. Пилотлар паради ва финал чиқишлари мухлисларда катта қизиқиш уйғотди.
https://sputniknews.uz/20251213/toshkentda-fia-taqdirlash-marosimi-bolib-otdi-54143852.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1f/57975857_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_0ea631385b6e7619313e82aaf6025ac4.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, ўзбекистон, автомобил, тошкент, мусобақа, чемпионат, пойга
спорт, ўзбекистон, автомобил, тошкент, мусобақа, чемпионат, пойга
Тошкентда халқаро дрифт шоу: CAExда 6 давлат пилотлари беллашмоқда
09:38 31.05.2026 (янгиланди: 09:39 31.05.2026)
CAEx Uzbekistan майдонида дрифт бўйича Марказий Осиё очиқ кубоги босқичи ўтмоқда — унда 6 давлатдан 28 та машина иштирок этяпти.
ТОШКЕНТ, 31 май — Sputnik.
Тошкентда дрифт бўйича Марказий Осиё очиқ кубоги босқичи ўтказилмоқда. Мусобақа CAEx Uzbekistan кўргазмалар марказида ташкил этилди
.
Пойгаларда Ўзбекистон, Россия, Қозоғистон, Қирғизистон, Латвия ва Япониядан 28 та машина иштирок этмоқда. Тадбир доирасида eSports GT3 бўйича Ўзбекистон чемпионати босқичи ҳам ўтказилмоқда.
Очилиш маросимида спорт вазири Адҳам Икрамов, Миллий олимпия қўмитаси бош котиби Ойбек Касимов, Миллий автоспорт ва картинг федерацияси раҳбарияти ҳамда меҳмонлар иштирок этди.
Ташкилотчиларга кўра, мусобақа FIA халқаро спорт кодекси талабларига мувофиқ ўтказилмоқда. Пилотлар паради ва финал чиқишлари мухлисларда катта қизиқиш уйғотди.