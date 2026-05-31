Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260531/tashkent-drift-bellashuv-57976454.html
Тошкентда халқаро дрифт шоу: CAExда 6 давлат пилотлари беллашмоқда
Тошкентда халқаро дрифт шоу: CAExда 6 давлат пилотлари беллашмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда дрифт бўйича Марказий Осиё очиқ кубоги босқичи ўтказилмоқда. Пойгаларда Ўзбекистон, Россия, Япония, Қозоғистон, Қирғизистон ва Латвия пилотлари қатнашмоқда.
2026-05-31T09:38+0500
2026-05-31T09:39+0500
спорт
ўзбекистон
автомобил
тошкент
мусобақа
чемпионат
пойга
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1f/57975857_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_f5832a3273fb88af1056cad338323d02.jpg
ТОШКЕНТ, 31 май — Sputnik. Тошкентда дрифт бўйича Марказий Осиё очиқ кубоги босқичи ўтказилмоқда. Мусобақа CAEx Uzbekistan кўргазмалар марказида ташкил этилди.Очилиш маросимида спорт вазири Адҳам Икрамов, Миллий олимпия қўмитаси бош котиби Ойбек Касимов, Миллий автоспорт ва картинг федерацияси раҳбарияти ҳамда меҳмонлар иштирок этди.Ташкилотчиларга кўра, мусобақа FIA халқаро спорт кодекси талабларига мувофиқ ўтказилмоқда. Пилотлар паради ва финал чиқишлари мухлисларда катта қизиқиш уйғотди.
https://sputniknews.uz/20251213/toshkentda-fia-taqdirlash-marosimi-bolib-otdi-54143852.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/1f/57975857_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_0ea631385b6e7619313e82aaf6025ac4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, ўзбекистон, автомобил, тошкент, мусобақа, чемпионат, пойга
спорт, ўзбекистон, автомобил, тошкент, мусобақа, чемпионат, пойга

Тошкентда халқаро дрифт шоу: CAExда 6 давлат пилотлари беллашмоқда

09:38 31.05.2026 (янгиланди: 09:39 31.05.2026)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаТашкент принимает этап открытого Кубка Центральной Азии по дрифту
Ташкент принимает этап открытого Кубка Центральной Азии по дрифту - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.05.2026
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Oбуна бўлиш
CAEx Uzbekistan майдонида дрифт бўйича Марказий Осиё очиқ кубоги босқичи ўтмоқда — унда 6 давлатдан 28 та машина иштирок этяпти.
ТОШКЕНТ, 31 май — Sputnik. Тошкентда дрифт бўйича Марказий Осиё очиқ кубоги босқичи ўтказилмоқда. Мусобақа CAEx Uzbekistan кўргазмалар марказида ташкил этилди.
Пойгаларда Ўзбекистон, Россия, Қозоғистон, Қирғизистон, Латвия ва Япониядан 28 та машина иштирок этмоқда. Тадбир доирасида eSports GT3 бўйича Ўзбекистон чемпионати босқичи ҳам ўтказилмоқда.
Очилиш маросимида спорт вазири Адҳам Икрамов, Миллий олимпия қўмитаси бош котиби Ойбек Касимов, Миллий автоспорт ва картинг федерацияси раҳбарияти ҳамда меҳмонлар иштирок этди.
Ташкилотчиларга кўра, мусобақа FIA халқаро спорт кодекси талабларига мувофиқ ўтказилмоқда. Пилотлар паради ва финал чиқишлари мухлисларда катта қизиқиш уйғотди.
В Ташкенте состоялась церемония награждения FIA Awards - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.12.2025
Тошкентда автоспорт бўйича жаҳон чемпионларига мукофотлар топширилди
13 Декабр 2025, 10:30
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0