Тошкентда автоспорт бўйичиа жаҳон чемпионларига мукофотлар топширилди
10:30 13.12.2025 (янгиланди: 10:34 13.12.2025)
© Олимпийский комитет УзбекистанаВ Ташкенте состоялась церемония награждения FIA Awards
© Олимпийский комитет Узбекистана
Oбуна бўлиш
Марказий Осиёда илк бор ташкил этилган тадбир жамон автоспорти юлдузларини Тошкентда жамлади.
ТОШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Тошкентда Халқаро автомобиль федерациясининг (FIA) 2025 йилги чемпионлик кубокларини тантанали топшириш маросими бўлиб ўтди.
Хумо аренада бўлиб ўтган тадбирда Халқаро Автомобил федерацияси (FIA) президенти Муҳаммад Бен Сулаем ва Ўзбекистон бош вазири Абдулла Арипов, Парагвай президенти Сантяго Пеня ҳамда 2500 маҳаллий автоспорт ишқибозлари илк бор иштирок этишди.
Хумо аренада бўлиб ўтган тадбирда Халқаро Автомобил федерацияси (FIA) президенти Муҳаммад Бен Сулаем ва Ўзбекистон бош вазири Абдулла Арипов, Парагвай президенти Сантяго Пеня ҳамда 2500 маҳаллий автоспорт ишқибозлари илк бор иштирок этишди.
Тақдирлаш маросимида 7 та йўналиш бўйича чемпионлик кубоклари топширилди.
Формула-1 чемпиони кубоги Ландо Норрисга топширилди.
Конструкторлар кубогини — McLaren жамоаси иккинчи марта қўлга киритди.
"LeMan 24 соат" пойгаси кубогини — Ferrari жамоаси қўлга киритди.
Ралли пойгасида (йўлтанламас автомобиллар) — TOYOTA GAZOO жамоаси такроран ғолиб бўлди.
FIA WRC - энг яхши ралли ташкилотчиси мукофоти Парагвай президенти Сантьяго Пеньяга топширилди.
Formula E тоифасида чемпионлик кубоги Nissan жамоаси пилоти Оливер Роулендга топширилди.
Картинг бўйича жаҳон чемпиони кубоги — британиялик Ноа Бэглинга топширилди.
Тадбирга Ўзбекистон Миллий автомобиль ва картинг федерацияси (NAFKU) мезбонлик қилди.
© Олимпийский комитет Узбекистана
1/5
© Олимпийский комитет Узбекистана
© Олимпийский комитет Узбекистана
2/5
© Олимпийский комитет Узбекистана
© Олимпийский комитет Узбекистана
3/5
© Олимпийский комитет Узбекистана
© Олимпийский комитет Узбекистана
4/5
© Олимпийский комитет Узбекистана
© Олимпийский комитет Узбекистана
5/5
© Олимпийский комитет Узбекистана
1/5
© Олимпийский комитет Узбекистана
2/5
© Олимпийский комитет Узбекистана
3/5
© Олимпийский комитет Узбекистана
4/5
© Олимпийский комитет Узбекистана
5/5
© Олимпийский комитет Узбекистана