“Терминатор”ни эслатади: АҚШ компанияси одамсимон роботларни Украинада синамоқда
РИА Новости CNBCга таяниб хабар беришича, Трамп оиласига алоқадор Foundation Future Industries компанияси Украинада одамсимон роботларни синовдан ўтказмоқда.
2026-05-31T13:23+0500
Американинг Foundation Future Industries компанияси Phantom MK-1 роботларини Украинада хавфли ҳудудларда юк етказиш вазифалари учун синовдан ўтказмоқда.
ТОШКЕНТ, 31 май — Sputnik.
АҚШ президенти Доналд Трамп оиласига алоқадор Foundation Future Industries компанияси Украинада одамсимон роботларни синовдан ўтказмоқда, деб хабар берди
РИА Новости CNBC телеканалига таяниб.
Маълумотга кўра, компания йил бошида Украинага Phantom MK-1 роботларининг икки прототипини юборган. Foundation буни жанговар ҳаракатлар ҳудудида одамсимон роботлардан фойдаланишнинг биринчи маълум ҳолати деб атаган.
CNBC маълумотига кўра, синовлар асосан хавфли ҳудудларда логистика вазифаларини ҳал қилишга қаратилган. Компания раҳбари Санкает Патакнинг айтишича, Украинадаги синовлар MK-1 роботлари юкларни етказиш вазифаларини бажара олишини кўрсатган.
Шу билан бирга, роботлар ҳали кенг кўламли қўллашга тайёр эмас. Хорижий ОАВ маълумотларига кўра, Phantom MK-1 тахминан 20 килограмм юк кўтара олади, сувдан ҳимояси ва батарея қуввати эса чекланган. Компания кейинроқ Phantom 2 моделини Украинага юборишни режалаштирмоқда.
Foundation Future Industries АҚШ ҳарбийлари билан ҳамкорликни ҳам кенгайтиришни мақсад қилган. The Next Web маълумотига кўра, компания армия, флот ва ҳарбий-ҳаво кучлари йўналишида тадқиқотлар учун 24 миллион долларлик давлат шартномаларига эга.